Mérida tiene recuperado el 100% del suministro eléctrico total desde las 5,30 horas de la madrugada

La ciudad de Mérida tiene recuperado el cien por cien del suministro eléctrico aproximadamente desde las 05,30 horas de esta pasada madrugada.

Así, "gran parte, por no decir casi toda" la capital extremeña ya tenía desde las 18,35 horas "casi gran parte" del suministro eléctrico recuperado, aunque no fue hasta las 05,30 horas cuando algunas zonas que aún no lo disponían lo recuperaron (como El Prado, parte de El Barrio, parte de La Chimenea y algo de Proserpina).

De este modo lo ha indicado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, a preguntas de los medios en una rueda de prensa ofrecida este martes en la capital extremeña, y donde ha explicado que el ayuntamiento activó a las 12,30 horas de este pasado lunes el equipo coordinador que siempre se articula para motivos de gestión de crisis.

En el mismo están presentes representantes de Policía Local, Protección Civil, además de contacto con Policía Nacional, Parque de Obras Municipal, Parques y Jardines, y las tres concesionarias, Aqualia, Fomento y Vectalia. Todo ellos estuvieron trabajando "todo el día", ha explicado el primer edil, que ha agradecido la labor realizada.

Al mismo tiempo, Rodríguez Osuna ha dado a conocer que la UME se encuentra presente ya en Ifeme. "De momento mientras que se mantenga el nivel 3 tendrán que estar allí", ha apuntado.

Por otra parte, ha destacado que no se ha registrado "ningún suceso, ningún incidente grave" en Mérida durante el apagón, más allá de alguna persona atrapada en algún ascensor que fue rescatada "rápidamente", algún pequeño choque leve de accidente de tráfico y alguna llamada de urgencia. "Pero como digo, ningún incidente grave y reseñable", ha señalado.

DISPOSITIVO EXTRAORDINARIO DE POLICÍA LOCAL Y NACIONAL

El primer edil emeritense ha informado también de que hubo un dispositivo de Policía Local y de Policía Nacional extraordinario durante la pasada jornada y que durante la noche de este pasado lunes había 14 patrullas de la Policía Nacional de servicio y cuatro de la Policía Local.

Así, ha señalado que tuvo la oportunidad de patrullar la ciudad junto a efectivos de la Policía Local y comprobó que había una "tranquilidad absoluta". "Diría que excepcionalmente tranquila comparada con cualquier noche de cualquier día del año, así que todo ha ido bien, prestamos apoyo y ayuda a todo lo que se nos pidió", ha apuntado.

Así, ha explicado que el consistorio facilitó el grupo electrógeno más potente del que dispone al Centro de Salud de la Zona Norte y otros dos grupos de electrógenos, uno a una estación de servicio para así garantizar la venta de gasoil a los servicios de emergencia, fundamentalmente, y el otro al Banco de Sangre.

Entre la ayuda suministrada por el consistorio también se encuentra la puesta a disposición de gasoil demandado por distintos edificios públicos, como por ejemplo Morerías.

"Ha salido todo perfectamente, no ha habido que lamentar ningún incidente grave, hemos estado todo el día trabajando todo el mundo, ya digo, hasta las 3 de la madrugada prácticamente que llegó la UME y a día de hoy 100 por cien de recuperación del servicio eléctrico en Mérida", ha expuesto.

Además, ha apuntado que a las 08,00 horas de este martes se han solucionado los "últimos inconvenientes" que había en relación con bombas para bombear el agua hacia las viviendas en algunos bloques de la urbanización El Prado.

PREPARACIÓN DE IFEME PARA LA UME

En relación a la preparación del edificio de Ifeme para la UME, Rodríguez Osuna ha explicado que se ha acondicionado la instalación para que los efectivos desplazados tuvieran una ubicación central para las atenciones que tengan que hacer a lo largo de lo que le demande el Cecopi o el propio Gobierno de España.

Así, ha explicado que a primera hora de este martes se ha desplazado por si esta unidad necesitara alguna cosa más y ha dicho que sus miembros están "todos preparados" y "pendientes solamente de instrucciones" del Gobierno y de la Delegación de Gobierno.

"Básicamente prepararlo es abrir las puertas, decirles dónde están los cuadros de luz, darles copia de todas las llaves de la instalación a los mandos de la UME y ponernos a su entera disposición", ha apuntado.