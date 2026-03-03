Bajo el lema “La igualdad no espera. Derechos hoy, igualdad siempre” el ayuntamiento reivindica el 8M y el mes de la mujer

El Ayuntamiento de Mérida ha lanzado la campaña institucional con cartelería y en redes sociales con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, y que apela a la "urgencia" de consolidar los avances "reales" y "sostenidos" en materia de igualdad.

Así, bajo el lema 'La igualdad no espera, derechos hoy, igualdad siempre', el consistorio subraya que la igualdad "real" y "efectiva" entre mujeres y hombres "no puede aplazarse, no es una aspiración futura, sino que es una obligación democrática presente".

"La igualdad no espera, significa actuar ahora y derechos o igualdad siempre significa consolidar avances y blindarlos frente a cualquier retroceso", ha expresado durante la presentación este martes de la campaña la delegada municipal de Igualdad, Ana Aragoneses, quien ha desgranado también distintas actividades previstas en la ciudad con motivo del 8M, entre ellas una manifestación el próximo domingo, 8 de marzo, a las 12,00 horas, y a la que ha invitado a la ciudadanía a asistir.

"Invito también a la ciudadanía emeritense a que se anime a salir a la calle, a reivindicar, porque todavía quedan muchos derechos por conquistar en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres", ha señalado en rueda de prensa en la que ha hecho público el cartel de la campaña institucional por el 8M.

Dicho cartel muestra una foto hecha en acuarela con mujeres reales, principalmente jóvenes, reivindicando en la calle en un 8M, y con el Puente Romano y la Alcazaba emeritenses al fondo. Su objetivo es poner el foco en mujeres jóvenes que "también están luchando, aunque no todo está conseguido".

IGUALDAD POR "JUSTICIA SOCIAL"

Así, Aragoneses ha defendido que la igualdad es una cuestión de "justicia social y calidad democrática", de tal modo que "no hay progreso sin igualdad y no hay libertad plena mientras existan brechas salariales, desigualdad en el empleo, sobrecarga de cuidados o violencia machista".

En este marco, el gobierno local reafirma la importancia de asumir la "responsabilidad" como administración más cercana a la ciudadanía para impulsar políticas públicas que "transformen la vida cotidiana" de las mujeres de Mérida, situando la igualdad como "prioridad política transversal".

"No es un área aislada, atraviesa todas las políticas municipales, desempleo, cultura, deportes, urbanismo, educación, festejo. Cada decisión municipal debe incorporar esa perspectiva de género", insiste la delegada.

Al mismo tiempo, la campaña institucional del ayuntamiento pone el acento "en lo urgente, en la igualdad salarial, en la corresponsabilidad en los cuidados, tolerancia cero frente a la violencia de género, espacios públicos seguros, acceso igualitario a oportunidades laborales y de liderazgo".

También reivindica la "consolidación" de las políticas públicas feministas, la educación en valores de igualdad desde la infancia, la memoria y el reconocimiento de las mujeres, junto al liderazgo femenino en todos los ámbitos de la ciudad. Todo ello bajo el planteamiento de que la igualdad "no puede depender de coyunturas políticas, es un compromiso que debe estar de manera permanente".

Con ello, este 8 de Marzo el gobierno municipal renueva su "compromiso" con una sociedad "más justa", porque "la igualdad no es una meta lejana, es una tarea diaria, es una responsabilidad colectiva y, sobre todo, es un derecho que no puede esperar", ha insistido Ana Aragoneses.

ACCIONES

En cuanto a las acciones planteadas con motivo del 8M, recuerda que este mismo martes se reúne el Consejo Local de las Mujeres de Mérida para, entre otras cuestiones, abordar la revisión de su reglamento de funcionamiento.

Además, este miércoles, día 4, se presentará (a las 18,00 horas en el Centro Cultural Alcazaba) una exposición que las delegaciones de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Mérida ponen en marcha bajo el título 'Rompiendo cadenas. La silueta femenina como símbolo de control y de liberación'.

Permanecerá abierta hasta el próximo día 19 de marzo, y analiza cómo el cuerpo de las mujeres ha sido "regulado, condicionado y observado socialmente" a través de la vestimenta desde el siglo XIX hasta la actualidad.

También este miércoles, día 4, por la mañana se presentará la sexta edición de la iniciativa 'Cambia el Rollo', una iniciativa que pretende a través de vídeos creados por jóvenes fomentar la reflexión crítica sobre la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género.

Asimismo, el próximo viernes, día 6, el Ayuntamiento de Mérida apoyará la entrega en la Diputación de Badajoz de los Premios 'Nuestra Provincia por la Igualdad'.

Ya el sábado día 7, a las 12,30 horas, en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida tendrá lugar un concierto a cargo del Coro Juan de la Encina y la Coral Municipal de Azuaga, dentro de la semana temática 'Ser Mujer en Roma'.

MANIFESTACIÓN

En cuanto al domingo día 8, a las 12,00 horas partirá una manifestación convocada por la Plataforma 8 de Marzo que recorrerá el centro de la ciudad para reivindicar "la lucha" de las organizaciones feministas.

Tras la lectura de un manifiesto, además, a partir de las 13,30 horas en la Plaza de España tendrá lugar un concierto con Tamara Agudo Band y Olana Liss, dos voces femeninas como "altavoz" de los derechos, la igualdad y la visibilidad de las mujeres.

Además, Ana Aragoneses ha recordado que continúa con sus actividades el Club de Lectura Feminista Emilia Pardo Bazán, que dedica este mes a la obra 'Sueños en el umbral. Memorias de una niña del harén', de Fatima Mernissi.

De igual modo, el 28 de marzo en el Teatro María Luisa de Mérida se representará la obra 'Arrancamiento' de Pamela Palenciano, a las 20,30 horas, y con entrada libre hasta completar el aforo. El monteja profundiza en las raíces culturales y estructurales de la violencia machista, invitando al público a reflexionar sobre las dinámicas de poder, las relaciones afectivas y los procesos de toma de conciencia.

Al mismo tiempo, el podcast 'Territorio Igualdad' estará este mes dedicado a la boxeadora extremeña Irina García; y el consistorio continúa colaborando en charlas y talleres sobre igualdad de oportunidades en institutos y con colectivos que los solicitan.