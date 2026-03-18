Inaugurada la pasarela peatonal con carril bici que une las calles Cardero y Camino Viejo de Mirandilla

Este miércoles se ha inaugurado la pasarela peatonal con carril bici que une las calles Cardero y Camino Viejo de Mirandilla en la ciudad de Mérida, y que salva las vías de la estación de tren de la capital extremeña, tras una inversión que supera los 2,5 millones de euros, procedentes de fondos MR.

Las obras, fruto de un convenio entre la Junta de Extremadura, ADIF y el Ayuntamiento de Mérida, suponen además la prolongación del carril bici desde la estación ferroviaria hasta las consejerías del Gobierno autonómico en la zona del III Milenio; al igual que desde la calle Cardero hasta la entrada a la estación de tren.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en funciones, Manuel Martín Castizo ha explicado que se trata de una actuación de un kilómetro; donde destaca una pasarela metálica de 63 metros de luz y algo más de 3 metros de ancho, por un importe de 2'5 millones de euros con cargo a fondos MR. Con ello, "se mejora la permeabilidad y accesibilidad desde la parte Norte al centro de la ciudad, evitando rodeos y trayectos inseguros", ha indicado.

Además, ha destacado que es una pasarela 100% extremeña, ya que ha sido suministrada por la empresa extremeña Indumex al contratista que ha ejecutado los trabajos: la UTE Construcciones Sevilla Nevado y Cotodisa, y que se trata de una actuación incluida en el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible, entre las infraestructuras para la mejora de la intermodalidad.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha subrayado que esta actuación ha sido posible gracias a la financiación del Gobierno de España a través de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, “más de 90 millones de euros que hemos podido gestionar en la ciudad de Mérida”. “Una muestra clara del compromiso del Ejecutivo con las ciudades medias como Mérida, apostando por proyectos que transforman de verdad la vida de la ciudadanía”.

La nueva pasarela salva la histórica barrera de las vías del tren, conectando de forma directa la zona norte con el centro, lo que supone “un gran avance en cohesión urbana, igualdad y oportunidades”. “Hoy damos un paso firme hacia una ciudad más conectada, más accesible y más justa, donde vivir en un barrio u otro no suponga una diferencia en calidad de vida”, ha añadido.

Asimismo, ha incidido en que esta infraestructura no solo mejora la movilidad, sino que responde a un modelo de ciudad moderno y sostenible, fomentando el uso de la bicicleta y los desplazamientos peatonales, en línea con las políticas de transición ecológica impulsadas desde el Gobierno de España y en coordinación con la Junta de Extremadura.