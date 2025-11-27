El gobierno de Mérida defiende informes de seguridad del polígono El Prado pero pedirá una actualización de licencias

El gobierno local de Mérida ha defendido los informes técnicos elaborados por los bomberos, la concesionaria de agua o la Policía Local respecto a la seguridad y el tráfico en el Polígono Industrial El Prado.

Esta cuestión se ha debatido en el pleno municipal ordinario del mes de noviembre este jueves, 27 de noviembre, a partir de una moción presentada por la formación XMérida, que ha sido rechazada por la mayoría del PSOE, en la que instaba a revisar determinadas cuestiones que considera que se pusieron en evidencia tras el grave incendio en las instalaciones de una empresa de reciclaje el pasado verano.

La proposición solicitaba el refuerzo de las medidas de seguridad, el análisis de riesgos y la revisión de licencias en el Polígono Industrial 'El Prado', después de las "deficiencias" detectadas en este espacio al que acuden a trabajar 4.000 personas cada día, según ha defendido el portavoz de la formación, Miguel Valdés.

Unas reclamaciones que surgen de las "conversaciones" mantenidas tanto con empresarios como con trabajadores de las empresas instaladas en la zona, entre las cuáles se ha referido, entre otras, a la "escasez de agua disponible en las naves, la dificultad del servicio de bomberos para encontrar los hidrantes y la falta de presión que existen en algunos de ellos", incluso algunos que están "inutilizados desde hace mucho tiempo por problemas que tuvieron de reventones" en las conducciones.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha aseverado que los informes elaborados tanto por los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Badajoz, como por la empresa concesionaria Acualia desmienten el "bulo" sobre los hidrantes, e incluso ha señalado que no solo funcionan bien los del polígono industrial sino los 340 que hay en toda la ciudad.

En este sentido, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha avanzado que los informes de Aqualia y de los bomberos se van a colgar en la página web del ayuntamiento "para que no quede ninguna duda" al respecto.

La propuesta ha sido rechazada con los 13 votos en contra del PSOE, y ha sido apoyada por Vox y Unidas por Mérida, mientras que el PP se ha abstenido al considerar que las medidas planteadas en la moción deberían extenderse a todos las zonas industriales de la ciudad.

El primer edil emeritense ha tomado la palabra para asegurar que las medidas que se toman no se hacen "discrecionalmente", sino en base a "criterios objetivos", y en este sentido se ha referido a los citados informes, entre ellos el elaborado por la Policía Local que llevó a la revisión del tráfico en el polígono El Prado en 2019 que tenía entre sus "argumentos fundamentales" la velocidad, que era "uno de los principales problemas", motivo por el que muchas calles pasaron del tener doble sentido a único.

"Todo eso está escrito con informes técnicos, por tanto, no se me ocurrió ponerlo en duda, por mucho que me lo dijera un amigo o dos", ha dicho. "La política no es: alguien me dijo", ha espetado a Valdés.

Asimismo, ha asegurado que el ayuntamiento no va a revisar "700 licencias que están en regla y que están conforme a ley y que han sufrido sus trámites administrativos", si bien ha avanzado que se llevará a comisión una propuesta sobre esta cuestión en la que se plantee remitir una "notificación" a las empresas para que trasladen si sus "circunstancias" han cambiado respecto a la situación en la que fue concedida la licencia original para "poder exigirle una responsabilidad de actualización de la licencia".