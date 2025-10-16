El Club de Senderismo Emérita Augusta organiza una nueva edición de la Ruta Parque Natural de Cornalvo, el domingo 26 de octubre, en el marco del Programa Camina Badajoz, de la Diputación Provincial de Badajoz, contando con la colaboración de los Ayuntamientos de Trujillanos y de Mérida y del Parque Natural de Cornalvo.

La salida se realizará en la explanada situada junto al Cortijo de Campomanes y habrá dos salidas: una ruta larga de 26 km. y una alternativa más suave de 15 km.

En ambos casos, no plantean especiales dificultades, siendo de nivel técnico moderado. Las dos rutas discurren en todo momento por caminos, salvo algún pequeño tramo de carretera.

Tanto la ruta larga como la corta irán conducidas por personal de la organización, que llevará la cabeza y la cola de las mismas y estarán debidamente identificados, debiéndose mantener los participantes en todo momento en el grupo, sin adelantar a la cabeza ni situarse por detrás de la cola.

La organización dispondrá, en caso necesario, de un operativo en colaboración con la Dirección del Parque Natural de Cornalvo para coordinar el paso de autobuses hasta Campomanes al inicio y a la finalización de la ruta.

Aquellos participantes que acudan en vehículos particulares, deberán desplazarse en los mismos primero hasta la zona de acreditaciones y después hasta la salida de la ruta en vehículos propios, volviendo al Polideportivo Municipal de Trujillanos a la finalización de la ruta para la comida.

Las inscripciones se realizarán a través de la página web del Club de Senderismo Emérita Augusta senderismoemeritaaugusta.com