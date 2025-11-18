El Centro Superior de Investigaciones Científicas inicia en Mérida su programa navideño CSIC X+

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha presentado hoy en Mérida la quinta edición de su programa navideño CSIC X+. Bajo el título de “La buena energía X+”, la propuesta invita al público familiar a un espectáculo itinerante que fusiona ciencia y arte a través de las emociones y lanza una página web (csicxmas.com) con experimentos, consejos y juegos científicos para aprender disfrutando los 365 días del año.

“Una actividad de divulgación muy completa” en palabras del delegado de cultura, Antonio Vélez, que ha resaltado el vínculo de la ciudad con el CSIC a través del Instituto Arqueológico de Mérida (IAM) cuyo director, Pedro Mateos, también ha participado en la presentación.

“Para Mérida es un honor ser el punto de partida de la nueva edición de este programa; la ciencia es también una forma de cultura, una manera de entender el mundo y de construir el futuro” y este proyecto invita a celebrar ese espíritu y a descubrir juntos, en familia, el poder de la curiosidad y de la creatividad”.

Antonio Vélez indica que “iniciativas como esta fortalecen el vínculo entre ciencia y ciudadanía y refuerzan la vocación de Mérida como capital cultural innovadora y abierta al conocimiento”.

Por su parte, Pura Fernández, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC, añade que “Mérida ha sido elegida como la ciudad de arranque para esta nueva edición y el inicio de su recorrido por toda España”.

“El objetivo es llevar la "buena energía X+", la ciencia navideña del CSIC, y establecer un diálogo entre ciencia, arte, diversión, curiosidad y espectáculo, que son los dos grandes pilares de esta iniciativa”.

“Es un placer presentar el evento en Mérida, una ciudad donde la historia "no duerme, está viva, se respira"; una ciudad que fomenta el interés y la curiosidad, lo que la convierte en un "laboratorio vivo".

“Mérida ofrece un entorno de gestión histórico-arqueológica y un pasado cultural que proporciona el mejor contexto para difundir la experiencia de ciencia navideña de CESIC X+” ya que “la actividad une dos tradiciones en Mérida: la tradición milenaria de la ciudad dialogando con su pasado y la tradición innovadora que traen con esta Navidad llena de luz y ciencia”.

“Desde su primera edición, CSIC X + ha sido un espacio donde la ciencia se vive como una experiencia compartida”, explica Pura Fernández, vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC. “En su quinto aniversario, el proyecto amplía su impacto con una programación híbrida y un nuevo enfoque: llevar esta celebración navideña de la ciencia a más lugares y momentos del año”, añade CISC X+

La gira de CSIC X+ arrancará en Mérida el sábado 6 de diciembre a las 12.30 horas. El auditorio del Centro CUltural Alcazaba se transformará en un particular laboratorio en el que experimentar la ciencia en directo y en familia.

Allí, unos personajes muy intrépidos guiados por el carismático Dr. X+ —interpretado por el astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y músico Daniel Guirado— conducirán al público por un viaje trepidante a través todo tipo de fenómenos estudiados por el CSIC, como las zonas polares, los océanos, las ondas sonoras, el cerebro humano o los eclipses. La sesión contará como artista invitado con Pedro Delgado, del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM-CSIC).

La entrada será gratuita con inscripción previa a través de la web csicxmas.com a partir del 20 de noviembre.

Además, para disfrutar de la ciencia mas allá del escenario y de la navidad, el proyecto ha estrenado una web dinámica (csicxmas.com) en la que familias, docentes y personas curiosas de todas las edades podrán acceder a vídeos en los que el Dr. X+ compartirá experimentos y consejos, así como a relatos y desafíos creados por el equipo de X+. Estos contenidos se agrupan bajo el paraguas El Método X+, que invita a observar, preguntar, experimentar y compartir la ciencia.