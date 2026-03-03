El Ayuntamiento de Mérida impulsa un estudio para mejorar la calidad de vida y atención de las personas mayores

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha el primer estudio de Diagnóstico y Plan de Acción con las Personas Mayores de la localidad, con el objetivo de atender las demandas de este colectivo y hacer de la ciudad un lugar más inclusivo y favorable para la ciudadanía.

Un plan de acción que se enmarca en la red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según han anunciado el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna; la delegada de Mayores, Catalina Alarcón; y la coordinadora de proyectos de la empresa Social&Tech, María Paredes.

Este estudio, que ha seguido el Protocolo de Vancouver impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene como objetivo conocer la opinión de las personas mayores, organizadas en distintos grupos focales, sobre cuestiones como el transporte, la vivienda, la seguridad, los servicios sociales, la participación ciudadana, el ocio saludable y el acceso a la tecnología.

Así, el alcalde ha subrayado que las conclusiones de este estudio servirán para orientar las políticas públicas hacia "una ciudad más adaptada a la realidad demográfica actual".

En este sentido, ha recordado que en Mérida residen más de 4.000 personas mayores de 80 años, una cifra que obliga a que el ayuntamiento y la sociedad "avancen hacia un modelo más accesible, inclusivo y pensado para todas las edades".

Asimismo, ha incidido en la necesidad de diseñar espacios y servicios que permitan a los adultos mayores sentirse cómodos e integrados, y ha asegurado su compromiso por desarrollar unas políticas que respondan a "las peticiones presentes y futuras de la ciudadanía".

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha agradecido al Consejo de la Casa de Mayores, a los representantes de distintos colectivos y organizaciones, así como a la empresa Social&Tech, su implicación y sus aportaciones, y ha destacado que este estudio ha servido para "poner sobre la mesa acciones evidentes que Mérida necesita y que no se habían desarrollado con anterioridad".

Por su parte, la coordinadora de proyectos de la empresa Social&Tech, María Paredes, ha destacado que uno de los aspectos más llamativos del estudio es que "las personas mayores se sienten bastantes cuidadas, al contar con espacios de ocio y poder transitar por las calles de manera segura".

Asimismo, ha valorado que escuchar de primera mano a más de 120 adultos mayores sobre los ámbitos que influyen en su vida cotidiana ha permitido "desarrollar un plan de acción que ya se está implementando desde el Ayuntamiento de Mérida".

Finalmente, la delegada de Mayores, Catalina Alarcón, ha asegurado que el Ayuntamiento de Mérida prioriza a las personas mayores y que, desde las distintas delegaciones, se trabaja para "darles voz y atención, con el propósito de hacer de la ciudad un espacio más seguro y beneficioso para este colectivo".