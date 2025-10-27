SUBVENCIONES

La Asociación Belenista de Mérida recibe una subvención de 8.000 euros del ayuntamiento para montar el Belén Municipal

El belén, que cuenta con un total de 125 figuras, estará instalado en la rotonda del Centro Cultural Alcazaba

Mérida |

La Junta de Gobierno Local ha aprobado una subvención de 8.000 euros a la Asociación Belenista de Mérida para la restauración y montaje del Belén Municipal en el Centro Cultural Alcazaba en las próximas fiestas navideñas.

En concreto, la subvención concedida irá destinada a la reparación de figuras y elementos deteriorados, la sustitución de piezas dañadas o irrecuperables, la limpieza, repintado y conservación de materiales, la restauración de estructuras o escenografía asociada y los materiales y productos técnicos de restauración.

El belén, que cuenta con un total de 125 figuras, estará instalado en la rotonda del Centro Cultural Alcazaba y se inaugurará a principios del mes de diciembre y contará con algunas novedades importantes con respecto a otras ediciones que ya pueden apreciarse en las tareas de montaje, según avanza el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

