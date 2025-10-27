La Asociación Belenista de Mérida recibe una subvención de 8.000 euros del ayuntamiento para montar el Belén Municipal

La Junta de Gobierno Local ha aprobado una subvención de 8.000 euros a la Asociación Belenista de Mérida para la restauración y montaje del Belén Municipal en el Centro Cultural Alcazaba en las próximas fiestas navideñas.

En concreto, la subvención concedida irá destinada a la reparación de figuras y elementos deteriorados, la sustitución de piezas dañadas o irrecuperables, la limpieza, repintado y conservación de materiales, la restauración de estructuras o escenografía asociada y los materiales y productos técnicos de restauración.

El belén, que cuenta con un total de 125 figuras, estará instalado en la rotonda del Centro Cultural Alcazaba y se inaugurará a principios del mes de diciembre y contará con algunas novedades importantes con respecto a otras ediciones que ya pueden apreciarse en las tareas de montaje, según avanza el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.