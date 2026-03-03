La Junta de Extremadura quiere renovar su compromiso firme con la igualdad entre mujeres y hombres en la conmemoración del 8M

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que cada año se celebra el 8 de marzo, el gobierno de Extremadura quiere renovar su compromiso firme con la igualdad entre mujeres y hombres, "con una igualdad real, efectiva y no excluyente, en la que todas y todos contemos para lograrla".

"El 8M debe ser un día de reconocimiento a las mujeres y su lucha por los derechos logrados, pero también un día de compromiso, acción y construcción de nuevos avances hacia una sociedad más justa e igualitaria. Apostamos por una igualdad inclusiva, sin confrontaciones, partiendo de la premisa de que este objetivo sólo será posible desde la unidad de mujeres y hombres, y nunca desde el enfrentamiento" explica el gobierno regional en nota de prensa.

El lema elegido este año "Por todas, entre todos", pone de manifiesto el convencimiento de la Junta de Extremadura de la necesidad de la implicación de toda la sociedad para lograr que mujeres y hombres lleguen juntos a la meta de la igualdad, fortaleciendo así nuestra democracia, reafirmando los derechos humanos y el progreso social.

La igualdad debe ser un proyecto común, en el que mujeres y hombres son parte indispensable del éxito, y en el que las instituciones deben acompañar, con políticas públicas para facilitar el camino. Por ello, indican que es necesario seguir promoviendo políticas de conciliación, que permitan a todas las personas desarrollar sus proyectos vitales y profesionales sabiendo que sus familias están atendidas y cuidadas, y políticas de corresponsabilidad, como herramienta para sensibilizar sobre el reparto de tareas y responsabilidades.

Por ello, la Junta de Extremadura seguirá fortaleciendo el emprendimiento femenino; reduciendo el nivel de desempleo entre las mujeres e implementando políticas que aseguren su futuro profesional y su independencia económica.

"La igualdad es una deuda que la sociedad tiene con todas las mujeres que, a lo largo de la historia, lucharon para conseguir un mundo más justo, que pusieron en riesgo su libertad e, incluso, sus propias vidas para conquistar derechos que no existían y que hoy son irrenunciables. Tenemos que defender su legado, proteger los derechos que nos dejaron y seguir trabajando y avanzando para construir una sociedad más libre y justa".