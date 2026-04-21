La Junta destina 1,79 millones a un programa de apoyo a la incorporación socio-laboral de jóvenes con medidas judiciales

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la contratación del servicio para el desarrollo de actuaciones del programa 'Construye tu futuro' de apoyo a la incorporación socio-laboral de jóvenes bajo cumplimiento de medidas judiciales, en aplicación de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, con un presupuesto de 1.794.068 euros para un período de 24 meses.

El objeto del contrato se centra en la prestación de servicios especializados a estos menores que tengan como finalidad la adquisición de destrezas profesionales específicas y aprendizajes más amplios e instrumentales para una adecuada incorporación al mundo laboral.

"Queremos que estos menores y jóvenes tengan una segunda oportunidad. Creemos que el acceso al empleo es la principal herramienta de inclusión social de las personas que se encuentran en riesgo o en situación de vulnerabilidad", ha espetado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes la portavoz de la Junta, Elena Manzano, quien ha añadido que para lograrlo podrán optar a cursos y acciones de orientación profesional.

Así, en este nuevo programa vamos a priorizar los talleres que tienen una mayor demanda, como los de mantenimiento y limpieza de edificios, los de auxiliares de almacén, y los de operaciones básicas en restaurantes y en bares.

De este modo, se conformará una red diversa de atención y capacitación específica para favorecer la inserción y la orientación laboral, el acompañamiento y el asesoramiento individualizado y la formación ocupacional, incluyendo la puesta a disposición de recursos de acogida especializados en preparación para la autonomía, la inserción y el desarrollo de la vida adulta e independiente.

TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO JESÚS USÓN

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado también este martes la firma de un convenio con la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión 'Jesús Usón', por el que se formaliza una transferencia específica para el desarrollo de actividades de formación de profesionales sanitarios en el año 2026, por un importe de 101.646 euros.

Se financiará el desarrollo de proyectos de formación, docencia e investigación científica con el objeto de contribuir a la actualización permanente de conocimientos, competencias, habilidades y aptitudes de los profesionales sanitarios.

De igual modo, la fundación reservará plazas a favor de la consejería en las actividades de formación que prevé desarrollar durante el año 2026.