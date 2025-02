La Junta cree que está en el "camino" para reducir las listas de espera mientras el PSOE le reclama datos "reales"

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha señalado que los datos de las listas de espera sanitaria correspondientes al cierre de 2024 recientemente publicados, pese a contemplar "récord" de actividad quirúrgica y del número de consultas con el especialista, demuestran que queda "mucho trayecto por recorrer" pero que el Servicio Extremeño de Salud (SES) está "en el camino" para conseguir el objetivo.

Así, ha subrayado que los datos reflejan una reducción del tiempo medio de espera por debajo de lo que establece la ley de tiempos de respuesta, una reducción "significativa" de la lista de espera quirúrgica, así como un incremento de la actividad quirúrgica, de consultas externas y de pruebas diagnóstico-terapéutica.

No obstante, y tras reconocer que aún queda "un largo recorrido" para alcanzar el objetivo, y que no están lo "satisfechos" que les gustaría estar en el Ejecutivo regional, ha valorado que las cifras publicadas señalan el "sendero" para lograrlo.

Así se ha expresado durante su comparecencia a petición propia ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, donde se ha enfrentado a las críticas de los tres grupos de la oposición con respecto al retraso en la publicación de los datos, si bien García Espada ha reiterado que se han dado a conocer "en tiempo y forma", y sobre la polémica respecto a la orden sobre la ampliación del plazo de 10 a 30 días para que un paciente ingrese en la lista de espera del especialista.

Sobre esta cuestión, en la que la diputada socialista Isabel Gil Rosiña ha pedido el cese del director general de Asistencia Sanitaria, Félix Miranda, que firmó la orden enviada en diciembre a los ocho hospitales de la región, García Espada ha rebatido que si se hubiera querido de esta forma "ocultar pacientes" no lo hubiera hecho "por escrito", para añadir que el anterior ejecutivo socialista escondió 25.000 pacientes "sin un solo papel".

Ante ello, ha sugerido la entrada de la UCO de la Guardia Civil para investigar el "flujo de llamadas de esos días, que debió ser brutal", mientras que en esta ocasión "todo es bajo firma". Así, ha indicado que cuando llegó al gobierno, cuando aún estaban "al mando" los gerentes nombrados por el Ejecutivo socialista, hubo 102.873 pacientes "reales" en lista de espera de consulta, con la incorporación de los que, asegura, habían sido ocultados por el "SES de maquillaje" de los socialistas.

Ante ello, ha respondido a las estimaciones de los socialistas respecto a los 20.000 pacientes que podrían estar en estos momentos fuera de la lista sanitaria, apuntando que de las 31.000 e-consultas que entraron en diciembre en el SES, se han respondido 30.000.

RÉCORD DE INTERVENCIONES

En su intervención, García Espada se ha centrado en el incremento de las intervenciones quirúrgicas hasta alcanzar la cifra récord de 93.704 con un SES "a pleno rendimiento", y en un año, ha remarcado, con los presupuestos más altos de la historia de la comunidad.

Esta cifra ha permitido reducir el número de pacientes que esperan en un total de 4.827, con lo que el número total registra un descenso del 16%. Un incremento de las intervenciones que ha sido posible gracias a la adopción de medidas, ha expresado, como los quirófanos y consultas de tarde, además de otras como las jornadas deslizantes o la ocupación completa de los hospitales y de las unidades de corta estancia.

RÉPLICA DE LOS GRUPOS

La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha acusado a la consejera de intentar ocultar el "muy preocupante" dato de pacientes en espera a ser atendidos por el especialista con el retraso en la publicación de las listas, y lo que es peor, ha advertido, para "manipular los datos reales".

Sobre la e-consulta, ha explicado que la orden enviada a los hospitales afecta al procedimiento por el que el médico de atención primaria solicita una consulta con el especialista, para determinar, por ejemplo, la necesidad de ordenar nuevas pruebas. Hasta ahora, ha señalado Gil Rosiña, a los diez días de esta comunicación el paciente pasaba a formar parte de esa lista.

Con esta orden, este plazo se retrasa de diez a treinta días, con lo que "en el último mes todos los extremeños que hayan ido al médico de familia y le haya mandado al especialista tienen que saber que hoy no están en la lista de espera porque el Gobierno les ha impedido la entrada en la lista de espera".

En este sentido, Gil Rosiña ha anunciado que los socialistas se van a dedicar "en cuerpo y alma a desgranar la lista falsa de listas de espera" que han presentado a la ciudadanía, para conocer los datos "reales" y no los "oficiales" que han sido publicados.

Esta situación, ha concluido, responde a una "estrategia perfectamente planificada" por el Gobierno del PP, que se basa en una premisa "muy sencilla", y que no es otra que propiciar el "deterioro la sanidad pública en favor y beneficio de la sanidad privada".

"NO SON BUENOS DATOS"

Por su parte, el portavoz de Vox del Grupo Parlamentario de Vox, Óscar Fernández, ha señalado que "no son buenos datos", especialmente los referidos a las consultas externas, por lo que no considera que sean "para estar satisfecho y darse golpes en el pecho".

Así, y tras considerar que se ha generado un "malestar innecesario" al retrasar la publicación de los datos, le ha recordado que el extinto pacto de Gobierno entre PP y Vox contemplaba un plan estratégico de reducción de listas de espera, que la propia consejera anunció que estaba en marcha, pero que a tenor de cifras publicadas "no está dando resultados" que debería. "O bien hay un problema de dotación económica o bien hay un problema de gestión, o las dos cosas", ha afeado.

En este mismo sentido, el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha reclamado a la consejera un "ejercicio de sinceridad" para reconocer que los datos "no son buenos". "No son cifras para presumir", ha abundado, para añadir que se trata de un asunto "lo suficientemente sensible" para no caer en la "miseria partidista".

Asimismo, ha remarcado que la comunidad continúa sin un plan integral de reducción de listas de espera, con lo que van "como pollos sin cabeza", a pesar de que la propia consejera le dijo que estaba en marcha en febrero de 2024.

Por último, ha considerado "pírrica" la reducción de la espera media de tres días para ser intervenido, que ha pasado de 181 a 178 días, cifra con la que la región continuará, según sus propias estimaciones, como la comunidad con peores datos. En este punto, ha vuelto a reclamar a la consejera información sobre el número total de pacientes que superan el tiempo máximo que fija la ley de garantías de 180 días, que según sus propias estimaciones se sitúa sobre los 8.000 pacientes.

MÁS TIEMPO PARA LOS MÉDICOS

Finalmente, el diputado del Grupo Popular José María Saponi ha subrayado que la publicación de los datos, pese a las críticas con respecto a la fecha elegida, se ha hecho "en tiempo y forma", puesto que el plazo dado por el Ministerio de Sanidad expira esta viernes, 14 de febrero.

En todo caso, ha dicho que si no los ha publicado antes "no es por intentar ocultar nada". "¿Qué merece ocultar cuando 14 días después se van a ver las listas de espera?", ha preguntado al resto de diputados del hemiciclo.

Sobre la orden de admisión, ha justificado la ampliación del plazo en 20 días para dotar de "más tiempo" al diálogo entre los facultativos, que es "fundamental" para evitar desplazamientos innecesarios a los pacientes, según su propia experiencia en consulta, al tiempo que ha asegurado que pasar de 10 a 30 días la entrada en la lista "no implica intentar esconder, ni rechazar, ni retrasar" nada, puesto que "el paciente sigue siendo paciente, estando ahí".