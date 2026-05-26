La Junta considera "constructiva" la reunión entre Guardiola y Cotrina y espera que no se quede en "una foto"

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha confiado en que la reunión entre la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, no se quede en "una foto" y ha defendido que la oposición "puede construir" Extremadura.

Bautista, a preguntas de los medios, ha calificado el encuentro como una reunión dentro de la "cordialidad" y de la "lealtad institucional". "Una reunión que creo que es constructiva y que tenemos que poner el foco en que este es el modo de relacionarse gobierno y oposición. Siempre hemos defendido que la oposición puede construir también Extremadura", ha señalado.

De este modo, ha considerado que "hace bien" el PSOE en "abandonar ese camino de la confrontación" y de la "crispación" y sumarse al "camino de la propuesta" y del "intento de diálogo" que se ha visto en una reunión en la que se han abordado temas que son "importantes" para Extremadura.

"No debe quedarse solo en una reunión institucional, sino que debe demostrarse cada dos jueves en la Asamblea, debe demostrarse también en las comunicaciones públicas que se hagan desde la responsabilidad, desde esa construcción que debe hacerse cada día y no solamente en una reunión", ha aseverado.

Así, el vicepresidente ha señalado que la Junta valora "positivamente" el encuentro entre Guardiola y Sánchez Cotrina pero queda "a la espera de lo que significa y en lo que se traduzca esa reunión en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años".

En esta línea, ha advertido sobre la proximidad de un nuevo ciclo electoral, en relación a las elecciones municipales de 2017, y ha reconocido que los ciclos electorales aumentan "siempre las temperaturas de todos los partidos políticos".

"Lo que espero es que la temperatura sea siempre la misma, porque, insisto, para construir Extremadura necesitamos que estemos mucho más unidos que nunca. Nadie jamás nos ha regalado nada a los extremeños fuera de Extremadura", ha apuntado.

Por ello, ha insistido en que "ningún gobierno ni ninguna comunidad autónoma van a sumarse al apoyo de Extremadura", por lo que, "o nos unimos los extremeños en la reivindicación, en las demandas" o mucho se teme, ha dicho, que "poco nos van ayudar desde fuera".

"Espero es que ningún ciclo electoral contamine esa unidad, esa suma a la construcción y que cada uno, desde sus distintas perspectivas, aporte lo que buenamente pueda o buenamente sea capaz de hacer. Pero insisto, quedamos a la espera de lo que se traduzca esa reunión en los próximos meses y que no solamente se quede en una foto, en un titular y en una llamada al diálogo y al consenso sino que eso sea sí la realidad en los próximos meses para el beneficio de todos los extremeños", ha concluido.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Capitalidad de Mérida.