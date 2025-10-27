La Guardia Civil afronta la campaña de la aceituna con novedades en la trazabilidad y con ayuda de policía portuguesa

El nuevo decreto 71/2025 de trazabilidad de la aceituna o la colaboración de la GNR portuguesa son las principales novedades del plan de actuación de la Guardia Civil en Extremadura contra los robos durante la presente campaña 2025-2026.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, y el jefe de la zona de la Guardia Civil en la región, José Manuel Santiago, han mantenido este lunes una reunión en la Delegación con varios mandos de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz centrada en una exposición detallada del 'Plan de actuación para la seguridad de explotaciones agrícolas durante la presente campaña de recogida de aceitunas 2025-2026'.

Un plan activado desde el inicio de la campaña el pasado mes de septiembre con el objetivo de garantizar la seguridad y protección del sector olivarero, con actuaciones que se centran, principalmente, en la vigilancia de olivares y en velar por la correcta trazabilidad del fruto desde su origen y transporte hasta sus destinos intermedios o finales, como almazaras, cooperativas o puntos y puestos de compra.

En este sentido, una de las herramientas que facilita la labor de control e inspección por parte de la Guardia Civil es la aplicación de lo expuesto en el nuevo Decreto 71/2025 de la Junta de Extremadura, que tiene como objeto garantizar la trazabilidad de la aceituna sin transformar desde su lugar de producción en la región hasta un establecimiento, tanto cuando el destino es directamente un establecimiento de transformación, como cuando dichos productos se entregan a puestos intermediarios.

Al término de esta reunión de carácter técnico, José Luis Quintana ha explicado que, en la misma, han analizado los datos de la presente campaña en cuanto al hurto o robo de las aceitunas, en la que una de las principales novedades es la aplicación del citado Decreto 71/2025 en el que destaca la regulación de los puestos, tras lo que ha indicado que, desde la Guardia Civil, su misión es comprobar, inspeccionar y comprobar el cumplimiento de la trazabilidad de este producto.

DESCENSO EN LAS DENUNCIAS

Acto seguido, ha precisado que también han analizado datos generales, y que en la campaña 2023-2024 hubo 199 denuncias, con un total de 297.050 kilos sustraídos, y en la campaña 2024-2025 bajó a 138 denuncias y 213.044 kilos. Hasta la fecha, se ha registrado un 5 por ciento menos de denuncias por robo que el año pasado en esta misma fecha.

Respecto a los puestos, ha aportado otro dato que "lo dice absolutamente todo" en su opinión, como que había 134 puestos autorizados en la zona de Barros de recogida de aceitunas, y con el cumplimiento de la normativa "solo hay 44". Además, en el caso de uno de ellos la Junta de Extremadura le ha retirado la autorización.

Al mismo tiempo, el delegado ha avanzado que van a tener una reunión con las organizaciones agrarias el próximo jueves por la tarde, pero que querían analizar previamente los datos, como han hecho este lunes, sobre la situación de cara a la presente campaña. Hasta el momento, ha señalado, puede decir que están "satisfechos" sobre su desarrollo.

TRANQUILIDAD EN EL SECTOR OLIVARERO

Por su parte, el general Santiago Marín ha abundado en que, para cumplir el principal objetivo que tienen desde la Guardia Civil en aras de garantizar la seguridad y la protección del sector olivarero, ya se ha puesto en marcha una herramienta que ve "fundamental" como el referido decreto de la Junta que tiene como fin garantizar la trazabilidad y que es uno de los aspectos en los que van a centrar sus principales esfuerzos, como es su aplicación desde el punto de vista informativo.

"Qué duda cabe que habrá infracciones que no podremos dejar pasar por alto, pero queremos llevarle la tranquilidad al sector olivarero", ha explicado, porque "fundamentalmente" quieren concienciarles de la aplicación de este decreto.

De igual modo, este dispositivo está formado por los recursos que son propios de las unidades asentadas en la zona de Extremadura, como los equipos ROCA (en labores de investigación) o los RACE (especializados en la prevención de robos en el campo), como también se cuenta con el apoyo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y los agentes especialistas del equipo denominado Pegaso, que se encargan de la gestión aeronáutica y de seguridad operacional en aspectos tales como los drones, entre otros.

Además de estos medios y el personal de Seguridad Ciudadana, que también estará sobre el terreno, consideraban que "no es suficiente" y se han traído desde otros puntos de España, fundamentalmente de los servicios centrales, el despliegue del Escuadrón de Caballería, que ya está en la región desde finales del mes del pasado mes de septiembre; el Servicio Aéreo, que les reforzará desde el aire la vigilancia y la protección de los de los olivares; y la colaboración, por primera vez en esta campaña, de la GNR portuguesa con el equivalente al Escuadrón de Caballería.

En este punto, ha sumado el intercambio de información que mantienen con las fuerzas policiales portuguesas a través del Centro de Coordinación Policial Aduanera (CCPA) de Caya; como también colaboran con la administración autonómica y trabajan en concreto con la Consejería de Agricultura; al tiempo que ha remarcado, ante el hecho de que acuda gente a trabajar, que tienen que velar por los derechos de los trabajadores y que en este sentido "entra también" la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El jefe de la Guardia Civil en Extremadura ha hecho un llamamiento a los ciudadanos y al sector olivarero en concreto para que informen "inmediatamente" de cualquier robo o hurto que se pueda producir o del que tengan conocimiento para que puedan poner en marcha los pertinentes mecanismos de investigación.

Mientras y sobre este dispositivo, ha detallado que empezó a trabajar a finales de septiembre y lo mantendrán hasta finales de febrero, con la posibilidad de ampliarlo en caso necesario, y que, aunque abarca toda la comunidad, va a ir "desplazándose" por zonas según el momento de la recolección, porque no en todo el territorio de la comunidad se produce la recolección al mismo tiempo.