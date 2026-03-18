Fernández (Vox) cree que se puede llegar a un acuerdo "muy bueno" con PP para gobernar Extremadura pero no dice cuándo

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, ha insistido este miércoles en que su partido tiene "predisposición" a llegar a un acuerdo para el gobierno de Extremadura y cree que sería "muy bueno", aunque no ha adelantado fechas de cuándo se producirá ese acuerdo.

"Nosotros queremos y creemos que se puede llegar a un acuerdo muy bueno para Extremadura y en ello estamos. Espero que así sea, nuestra predisposición, como digo, es total y absoluta", ha dicho Fernández, que ha aplaudid que los contactos entre PP y Vox son más fluidas en los últimos días en los que se está realizando un intercambio "tanto de comunicaciones como de documentaciones".

Fernández ha recalcado que la voluntad del partido de Santiago Abascal es "absoluta" para que llegue ese acuerdo. Mientras tanto, ha recalcado que "las cosas tienen que hacerse bien". "Llegados a este punto, yo creo que no pasa nada porque sea un día más o un día menos, aunque evidentemente cuanto antes sea, mucho mejor", ha subrayado en declaraciones a los medios en Cáceres.

"Pero vamos a hacer las cosas bien porque tiene que estar todo muy bien atado. Nosotros, como hemos dicho siempre, queremos medidas concretas, que esas medidas lleven un presupuesto y además lleven también una cronología de cuándo se van a implementar", ha explicado el portavoz.

Una vez que eso esté acordado, "entonces elegiremos y veremos quién lleva esas políticas o esas iniciativas a efecto", ha recalcado Fernández, que ha defendido que Vox "no se ha movido un ápice" de sus postulados iniciales y ha añadido que las propuestas planteadas "van a mejorar muy mucho la vida de los extremeños y el Partido Popular tendrá que decidir si las acepta o no las acepta".

"Nuestra predisposición es absoluta", ha zanjado antes de ser preguntado sobre si ha cambiado algo la comunicación con el PP después de los resultados de las elecciones en Castilla y León, a lo que ha contestado con un rotundo "no".

Fernández ha asistido este miércoles en Cáceres a la manifestación convocada por el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) y el Colegio de Médicos para pedir un Estatuto Marco propio de la profesión médica.

En declaraciones a los medios, ha rechazado el documento "que quiere imponer la ministra y el Gobierno de Sánchez", por lo que se ha mostrado "absolutamente alineados" con las reivindicaciones de los profesionales médicos.

"No es la primera vez que estamos con ellos, siempre lo hemos estado desde el principio, y además creemos que es fundamental que, aunque en este caso el Estatuto Marco venga del Gobierno central, creo que también aquí en las regiones se puede hacer mucho por apoyo a un pilar fundamental, quizás el más importante que tenemos los españoles y los extremeños en concreto, que es nuestra sanidad", ha concluido.