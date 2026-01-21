Extremadura presenta su propuesta turística en Fitur basada en la gastronomía, el lujo silencioso, nuevos mercados y grandes eventos deportivos

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha inaugurado este miércoles el stand de Extremadura en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebrará hasta el 25 de enero en las instalaciones de Ifema, en Madrid. Un espacio a través del que la región dará a conocer su propuesta turística para este 2026 basada en cuatro grandes ejes: la gastronomía, el lujo silencioso, nuevos formatos y mercados y grandes eventos deportivos.

En lo referido a gastronomía se han programado en el stand extremeño, -ubicado en el pabellón 7- catas, degustaciones y presentaciones en las que estarán presentes los ibéricos, quesos, vinos y aceites de la región, así como el Pimentón de la Vera, entre otros productos.

Además, la comunidad apuesta por el lujo silencioso, en el que se valoran intangibles como la seguridad, el silencio, el cielo limpio, el tiempo sin prisas, el espacio, el trato cercano y la experiencia de vivir algo auténtico. Con este enfoque se pretende desestacionalizar y avanzar hacia la excelencia porque Extremadura es una alternativa real para un viajero que está cansado de destinos saturados.

Según ha explicado Bazaga, se está apostando por formatos distintos para promocionar la región a través de la literatura, cine, proyecciones, documentales, y este 2026 se prestará especial atención a dos mercados clave como Estados Unidos y Reino Unido, y se reforzará el vínculo con Hispanoamérica con países como México (país invitado en Fitur) y Perú.

Extremadura es también "un destino donde el deporte aporta al turismo. Somos una comunidad donde se practican más de 40 modalidades de deporte al aire libre y que es capaz de generar proyectos mundiales deportivos" que generan pernoctaciones, ocupación hostelera, demanda de servicios turísticos y proyección exterior.

Para difundir las propuestas turísticas de la región se han programado en el stand extremeño cerca de 70 presentaciones en la zona de conocimiento y más de una veintena de experiencias gastronómicas. Además se ha reforzado la zona de sinergias con asesoramiento, reuniones ágiles, y este año por primera vez, incluso, asesoramiento online para empresas que no puedan asistir presencialmente.

La responsable regional de Turismo ha ensalzado que el "sector ha sido capaz en estos dos últimos años de romper y mejorar las cifras que existían hace diez años y de crear empleo. Cerca de 30.000 empleos, casi 600 empresas en 2024 y 400, en 2025".

El pasado año fue importante también en cuanto a proyección y posicionamiento internacional con la Convención de Turespaña en Cáceres que colocó a Extremadura en el mapa turístico mundial y en el centro del debate sobre los retos, desafíos y oportunidades del sector.

Con la estrategia turística para 2026 se pretende crecer en internacionalización, en calidad, en producto, en experiencias y en empleo, sin perder la identidad y la manera de ser de los extremeños.