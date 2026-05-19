Extremadura contará este verano con 1077 efectivos y un cuarto avión anfibio en la prevención y lucha contra incendios forestales

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha anunciado este lunes que su departamento espera llegar a la cifra de 1.077 efectivos en las tareas de prevención y extinción de incendios forestales.

Bautista, que ha comparecido ante la Comisión de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Asamblea de Extremadura para informar sobre las líneas generales de actuación de su departamento, ha explicado que a los 138 bomberos forestales que se han reconvertido a jornada completa se van a sumar 85 nuevos efectivos, con lo que se alcanzaría esa cifra de 1.077 trabajadores.

Además, ha aclarado que esto es "como consecuencia también de la apertura de nuevos centros de trabajo" que se van a construir en Zafra, Trujillo, Coria, Hervás y Villanueva de la Vera, a los que hay que sumar los que ya se están llevando a cabo en Don Benito, Deleitosa y Rincón de Ballesteros.

En relación con los recursos para la prevención y la lucha contra los incendios forestales, el vicepresidente ha avanzado que también va a entrar en funcionamiento el próximo verano un cuarto avión anfibio.

Respecto a los trabajos de coordinación, se reforzarán las distintas zonas con seis nuevos coordinadores de zona, con el objetivo de que los turnos de tres coordinadores sean completos en toda la región y reforzar de este modo la respuesta a la extinción de incendios.

PROTECCIÓN CIVIL

En materia de Protección Civil, Bautista ha destacado la reciente publicación en el DOE de ocho nuevas plazas de técnicos especialistas: "es la primera vez en la historia de nuestra comunidad autónoma que sacamos la especialidad de Protección Civil, por tanto, la profesionalizamos" y se incorporarán 8 nuevos técnicos de Protección Civil de las especialidades de Sistemas de Información Geográfica; Meteorología; Química Industrial; Hidráulica; Montes; Industrial; Telecomunicaciones y general.

En materia de interior, ha valorado el hecho de que "en tan solo cinco meses ya habrá 204 policías nuevos en las calles de nuestros pueblos y ciudades", lo que responde -ha agregado- a la promesa inicial de reactivar la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, tanto en la formación de nuevos agentes como en la formación continua de los efectivos de policía local.

En este sentido, ha recordado que durante el último año se han llevado a cabo casi 100 acciones formativas, lo que refleja la "apuesta decidida por la formación en materia de interior", un ámbito en el que se ha incrementado la inversión en un 257%, ha asegurado. Todo ello, según el vicepresidente, significa que "nos tomamos muy en serio la formación de nuestros efectivos y cuando ocurren las emergencias deben estar absolutamente preparados".

COORDINACIÓN DE GOBIERNO

En relación son la nueva etapa de gobierno que se acaba de abrir en Extremadura, Abel Bautista ha hecho especial hincapié en "la concentración de todas las emergencias bajo un mismo órgano directivo". Esto, ha dicho, "es un paso decisivo, fundamental hacia el futuro de lo que será la gestión de las emergencias en nuestra comunidad autónoma".

Bautista ha justificado este cambio en que "tanto protección civil como interior, como todo lo que tiene que ver con las emergencias del 112, y ahora sumando también la prevención y extinción de incendios forestales, nos permite dar una respuesta a la ciudadanía de una manera integradora".

El vicepresidente, que asume también todo lo relacionado con la coordinación de la acción de gobierno, ha recalcado "la importancia que María Guardiola le da a que todas las actuaciones y medidas que se lleven a cabo bajo su gobierno, lo sean desde su visión, desde su punto de vista de región, desde una estrategia bien marcada", de ahí, ha añadido, que "esta vicepresidencia tenga la coordinación para que todas esas medidas respondan a su estrategia y a su visión de región".

Todo esto, ha dicho, cobra especial importancia en un gobierno de coalición y "aunque sea la suma de dos partidos, al final la actuación del Gobierno debe ser bajo una misma y única presidencia y por tanto bajo una misma directriz y bajo unos mismos objetivos compartidos por todos", ha remachado.

En ese sentido ha señalado que "las políticas de María Guardiola le sientan muy bien a Extremadura y tiene el respaldo mayoritario de los extremeños para seguir llevando a cabo estas políticas".