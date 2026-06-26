Diez bomberos y un perro de búsqueda del CPEI de Badajoz viajarán a Venezuela para ayudar en las tareas de rescate

Diez bomberos y un perro de búsqueda del CPEI de la Diputación de Badajoz viajarán en las próximas horas a Venezuela para ayudar en las tareas de socorro tras los terremotos de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter que sacudieron el país este pasado jueves. En concreto, este equipo estará integrado por dos especialistas en búsqueda, dos en rescate y corte, dos en estabilización, uno en búsqueda con perro, uno en logística, un jefe de equipo y un responsable de seguridad. La Junta de Extremadura está coordinando el dispositivo que permitirá el viaje de este equipo de bomberos y un perro, que en principio permanecerá en el país hispanoamericano entre siete y diez días.

Además, la Junta de Extremadura está en disposición de destinar fondos para ayuda humanitaria a través de las vías que se articulen por parte del Gobierno de España, la Unión Europea o cualquier otro actor que garantice que dichos fondos van destinados al fin perseguido, según señala el Ejecutivo regional en nota de prensa

El secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil, Fernando Manzano, y la directora general de Protección Civil y Respuesta a la Emergencia, Almudena Pérez, participaron este jueves por la tarde en la reunión telemática convocada por el Gobierno central para organizar la ayuda de las comunidades autónomas.

VACUNAS Y VETERINARIO

Según señalan, el Gobierno de España solicitó a las comunidades que antes de las 9,00 horas de este viernes remitieran una ficha detallando los medios en disposición de viajar a la zona afectada para colaborar en las tareas de socorro.

Tras esta reunión, a primera hora de esta mañana, la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias remitió la información solicitada.

Así, la Junta de Extremadura ha gestionado con las distintas administraciones de la comunidad autónoma la aportación de medios humanos y materiales, de tal forma que el Servicio Extremeño de Salud se encargará de la vacunación a los diez bomberos, y sus servicios veterinarios realizarán el informe exigido para que un perro especialista en búsquedas pueda acompañar al equipo del CPEI.

Además, la Junta aportará la dotación de teléfonos satelitales que garantizarán una comunicación permanente de los efectivos.

Finalmente la Junta de Extremadura agradece a la Diputación de Badajoz y al CPEI, así como a los diez bomberos, "su rápida respuesta, su colaboración y su generosidad para poner los medios a disposición", y reafirma que la comunidad "demuestra que la colaboración entre instituciones es la mejor forma de responder ante una emergencia".