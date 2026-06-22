Victoria de los extremeños Fran García y Aarón Contreras en la Velada Rural 5 disputada en Don Álvaro

Con todo el papel vendido se presentaba esta edición de la Velada Rural 5 organizada por la promotora Rural Boxing Promotions en la localidad de Don Álvaro, capital del boxeo en Extremadura.

La velada ofreció una combinación perfecta de deporte y entretenimiento, con cinco combates amateur y dos profesionales, que mantuvieron la emoción durante toda la noche. Además, los asistentes pudieron disfrutar de diversos espectáculos que complementaron el evento, como actuaciones, exposiciones de tractores o degustación de ibéricos y salsas canarias, convirtiéndolo en una auténtica fiesta para todos los públicos.

En el plano meramente boxístico, destacó la victoria del emeritense Fran García (2-0- 1 KO) en su segundo combate profesional en el peso welter, que derrotó en cuatro asaltos al italiano Youseff Gogna (0-3) mostrando una gran superioridad. García controló en todo momento al púgil transalpino, derribándolo en el tercer asalto y estando a punto de terminarlo en el cuarto. En las tarjetas, superioridad para el extremeño que con esta victoria confirma las buenas sensaciones de su debut del pasado mes de abril.

Como combate estelar y plato fuerte de la noche llegaba el debut como boxeador profesional de Aarón Contreras, un momento que había creado muchas expectativas por la figura de Contreras, un boxeador muy querido entre la afición extremeña por su boxeo contundente y estilista. Y Contreras no defraudó a su gente. Se medía en cuatro asaltos en el peso supermedio al también debutante búlgaro Milen Vidinski, un joven talento que vino a Don Álvaro a ponerle las cosas muy difíciles al extremeño. En un combate con intensos intercambios, que levantaron de sus asientos en varias ocasiones a los asistentes, Aarón Contreras se impuso con claridad en todos los asaltos, sabiendo mantener a la perfección la distancia y consiguiendo castigar de manera muy contundente a Vidinski con varios golpes de poder, quien con mucho pundonor consiguió llegar al final de la contienda.

Desde la organización, Rural Boxing Promotions, ha valorado muy positivamente el desarrollo de la velada, destacando tanto la respuesta de los aficionados como el excelente ambiente vivido durante toda la noche. La promotora desea agradecer la colaboración de instituciones, patrocinadores, equipos participantes y voluntarios, cuyo trabajo ha sido fundamental para hacer posible una noche que quedará en el recuerdo de todos los asistentes.

“Rural Boxing Promotions” es una promotora extremeña que tiene como objetivo principal acercar el deporte en general, y el boxeo en particular, a zonas rurales y dar visibilidad y oportunidades reales a sus deportistas.