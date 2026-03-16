El BP Ultimate Rally-Raid Portugal Extremadura reúne a los mejores pilotos y repite Badajoz como vivac

El BP Ultimate Rally-Raid Portugal Extremadura reunirá a los mejores pilotos del mundo en la región del 19 al 21 de marzo, con Badajoz como "centro de operaciones".

Así, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha destacado que esta prueba vuelve a situar a la región en el calendario mundial de las grandes competiciones del motor y refuerza su posicionamiento como destino deportivo y turístico internacional.

Durante la presentación del evento, Bazaga ha subrayado que Extremadura será nuevamente la única sede europea del Campeonato del Mundo de Cross Country Rally, una competición que reúne a los mejores pilotos del mundo y que coloca a la comunidad en un "escaparate internacional comparable al de pruebas de referencia como el Dakar".

La consejera ha recordado que la Junta de Extremadura ha triplicado su inversión en esta prueba dentro de una estrategia destinada a atraer a la región grandes citas deportivas internacionales que generen actividad económica, impulsen el turismo y proyecten la imagen de Extremadura en el exterior.

Según las estimaciones de la organización, el rally genera un impacto económico superior a los 10 millones de euros y moviliza a más de 400 personas en la organización y a más de 1.000 integrantes de equipos procedentes de más de 30 nacionalidades, además de miles de aficionados que se desplazan a la región para seguir la competición.

Durante los días de carrera se registran más de 5.000 pernoctaciones y participan más de 40 empresas proveedoras extremeñas, lo que supone una "oportunidad directa" para el tejido empresarial de la comunidad, ha destacado la Junta en nota de prensa.

Bazaga ha destacado también la dimensión mediática del evento, con cobertura televisiva en 126 canales de televisión en 190 países y más de 1.000 horas de emisión, lo que convierte a los paisajes, dehesas y municipios extremeños en la imagen que millones de personas verán en televisiones y plataformas digitales de todo el mundo.

La consejera ha agradecido el trabajo del Automóvil Club de Portugal, del Motor Club Villafranca, de las diputaciones, ayuntamientos y entidades colaboradoras que hacen posible esta prueba, que en pocos años se ha consolidado como "una de las citas más relevantes" del calendario internacional del motor.

RECORRIDO TRANSFRONTERIZO

El BP Ultimate Rally-Raid Portugal Extremadura 2026, que se celebrará entre el 17 y el 22 de marzo, será puntuable para el Campeonato del Mundo de Cross Country Rally (W2RC).

La carrera comenzará en la localidad portuguesa de Grândola, donde se disputará la primera etapa del rally el día 18 de marzo. La segunda jornada llevará la competición desde Grândola hasta Badajoz, que se convertirá en el epicentro de la prueba en tierras extremeñas y acogerá durante tres días el cuartel general de los equipos participantes.

Desde la capital pacense partirá la tercera etapa, que recorrerá las dehesas extremeñas a lo largo de cerca de quinientos kilómetros, antes de que la competición regrese nuevamente a Portugal en una cuarta etapa que unirá Badajoz con Loulé, en el Algarve, donde se disputará la jornada final junto a la costa portuguesa.

Durante su paso por Extremadura, la carrera atravesará una treintena de municipios, entre ellos Valencia de Alcántara, San Vicente de Alcántara, La Codosera, Alburquerque, Don Benito, Villafranca de los Barros, Zafra, Burguillos del Cerro, Jerez de los Caballeros o Villanueva del Fresno, recorriendo algunos de los paisajes más característicos de la dehesa extremeña.

PILOTOS PARTICIPANTES

La prueba contará con algunos de los grandes nombres del rally-raid internacional. Entre ellos destaca el español Carlos Sainz, cuatro veces campeón del Dakar, que volverá a competir en Extremadura acompañado por su nuevo copiloto Dani Oliveras dentro de la estructura de Ford con su modelo Raptor.

Junto a él estarán otros referentes de la especialidad como Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Laia Sanz o João Ferreira, lo que garantiza un espectáculo deportivo "de primer nivel" para los aficionados y consolida esta prueba como "una de las más relevantes" del calendario mundial del motor.

Desde su debut en 2024, el BP Ultimate Rally-Raid Portugal Extremadura ha experimentado un "notable crecimiento" en tamaño, notoriedad y calidad deportiva, convirtiéndose en un ejemplo de colaboración entre Portugal y España y en uno de los eventos más importantes del calendario internacional del off-road.