Raúl Rodríguez, octavo en la primera prueba del UCI Gravel World Series 2025

La prueba que tenía un trazado de 97 kilómetros tuvo en Rodríguez a uno de los protagonistas durante gran parte del exigente recorrido, junto a los mejores corredores que llegaron a Llucena con opciones de triunfo, entre ellos el exprofesional de carretera, Alejandro Valverde, el portugués Tiago Ferreira o el italiano Matteo Fontana, entre una larga lista de corredores de altísimo nivel y que por ese mismo orden coparon los tres primeros podios de la general.

El segoviano se mantuvo dentro del grupo de favoritos y candidatos al triunfo final hasta el kilómetro 70 cuando el campeón mundial de ruta en 2018, Valverde, decidió marcharse en busca de la victoria en solitario como así finalmente ocurrió. “Fui bien hasta ese punto de la carrera donde pagué el esfuerzo realizado y no pude seguirles. La última subida se me atragantó y ahí me pasaron algunos corredores más pero finalmente pude lograr un grandísimo octavo puesto, el mismo que logré en el inicio de la Copa de España, pero nada que ver con la participación en Lluceba. Muy contento, la verdad tanto con el puesto logrado como con las sensaciones. Y además ya tengo plaza asegurada en el próximo mundial de gravel que se disputará en Francia”.

El tiempo empleado Rodríguez, tercer mejor español en la prueba solamente superado por el ganador Alejandro Valverde y en el tramo final por el también exprofesional andaluz, Luis Ángel Maté, fue de 3:36’43”.