El Rallyesprint de Tierra de Barros se estrena con 50 pilotos, un trazado de 176 kilómetros y tres tramos cronometrados

La primera edición del 'Rallyesprint' se celebrará los días 29 y 30 de agosto en la comarca extremeña de Tierra de Barros, una nueva cita del automovilismo extremeño que contará con 50 participantes y un recorrido total de 176 kilómetros, con tres tramos cronometrados de 8,2 kilómetros que pondrán a prueba la pericia de los pilotos.

La prueba, organizada por el Motor Club Villafranca Motorsport (MCV Motorsport) y patrocinada por la Diputación de Badajoz, rinde homenaje al primer rally de asfalto que organizó el club en 1999 y discurrirá por las localidades de Villafranca de los Barros, Entrín Bajo-Alto y La Albuera.

Se trata de un evento deportivo que ha sido presentado este jueves en rueda de prensa en Badajoz por la diputada provincial, Paqui Silva; el alcalde de Entrín Bajo-Alto, Eduardo Jiménez; el concejal de Deportes de Villafranca de los Barros, Emilio Sánchez; el concejal de Deportes y Turismo de La Albuera, Juan Francisco Díaz, y el presidente del MCV Motorsport, Pedro Pecero.

La actividad, que será puntuable para los Campeonatos, Copas y Trofeos de Extremadura de Rallys de Asfalto y de Regularidad 2026, comenzará el sábado 29 de agosto en Villafranca de los Barros con las verificaciones voluntarias y la ceremonia oficial de salida.

Al día siguiente, domingo 30, la competición se trasladará a los tramos cronometrados entre Entrín Alto y Entrín Bajo, mientras que La Albuera albergará el parque de asistencia y el reagrupamiento de los vehículos, concluyendo por la tarde con la entrega de premios, según ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa.