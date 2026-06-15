Óscar Fuentes gana la Vuelta Ciclista a Extremadura 2026

La Vuelta Ciclista a Extremadura Élite y Sub-23 2026 ha cerrado su edición con una última etapa de gran exigencia deportiva y un notable seguimiento del público, confirmando el éxito de una prueba que vuelve a situar a la región en el centro del ciclismo nacional.

La jornada final, disputada en un recorrido montañoso decisivo para la general, ha coronado a Óscar Fuentes en Baños de Montemayor como vencedor absoluto tras una carrera muy sólida del equipo Cortizo.

La prueba ha contado con el respaldo de la Junta de Extremadura, que ha subrayado el valor del deporte base y de la cantera como camino hacia la élite.

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha destacado en la entrega de premios que "impulsar el deporte juvenil desde la base hace que al final puedan llegar a la élite, y hoy tenemos la prueba de ello", y ha agradecido la respuesta del público extremeño, al que ha atribuido haber vivido "un espectáculo maravilloso".

León ha añadido que el evento ha sido "todo un éxito gracias al esfuerzo conjunto", poniendo en valor la coordinación entre instituciones, organización, equipos y afición. En la presentación de la carrera, la Junta ya había remarcado que la Vuelta integra deporte, cultura, turismo y desarrollo económico, reforzando así su papel como herramienta de promoción territorial.

La edición también ha dejado protagonismo para el ciclismo extremeño, con Raúl Martín como mejor extremeño en la competición, un reconocimiento que simboliza el trabajo de la cantera y la presencia de corredores locales en una prueba de alto nivel. En la etapa inaugural, el corredor cacereño ya figuró entre los nombres destacados de la jornada, confirmando la proyección del talento regional.

Con este desenlace, la Vuelta a Extremadura reafirma su condición de cita de referencia en el calendario ciclista y consolida el compromiso institucional con el deporte, la participación del público y la proyección de Extremadura dentro y fuera de la región.