Un oro, una plata y cuatro bronces, balance de clubes extremeños en Nacional de Atletismo

Los Campeonatos de España de atletismo de Málaga finalizaron para el Capex de Villafranca de los Barros con el oro de David Barroso en 800 metros y tres bronces en 400 metros vallas de Diego Santidrián y en relevos 4x100 y 4x400 masculinos, mientras que el Club Atletismo Badajoz se llevó la plata de Jorge Hernández en 100 metros y el bronce de David García en 400.

En la noche de este domingo, el plusmarquista extremeño David Barroso venció en la prueba de 800 metros, con una marca de 1:46.73, a Mohamed Attaoui, vigente campeón, que llegó doce centésimas por detrás, mientras que Pedro Osorio (Pontevedra) se hizo con el bronce y un tiempo de 1:47.35.

También en la última jornada, el relevo 4x100 formado por Adrián Pérez, Aranau Monne, Daniel Rodríguez y David Alejandro alcanzó el bronce con un tiempo de 40.40, sólo superado por el equipo de la Real Sociedad (39.85) y Jaén Paraíso Interior (40.05), oro y plata, respectivamente.

Cerró la participación extremeña el bronce del relevo del Capex en 4x400 masculino. El cuarteto formado por Txemaria Berrueta, Diego Santidrián, Andrés Cortés y David Barroso alcanzó el tercer lugar al marcar un tiempo de 3:07.30 en una prueba ganada por el equipo del Atletismo Intec-Zoiti, seguido de Playas de Castellón, con 3:05.73 y 3:06.37 de tiempo.

Con su mejor marca personal, 10.22, el velocista Jorge Hernández, de 20 años, llegó el viernes por detrás de Guillem Crespí (Barcelona Atletismo), que revalidó el título de campeón de España y con el que tampoco pudo otro de los favoritos, el aragonés Abel Jordán, finalmente bronce.

Por su parte, David García Zurita, de 21 años, consiguió el sábado por la noche el bronce en 400 metros con una marca de 46.20, por detrás de Ángel González (Jaén Paraíso Interior) y Asabu Pines (Scorpio 71), oro y plata, respectivamente.

También el sábado noche, un corredor del equipo de Villafranca de los Barros Capex, el castellanoleonés Diego Santidrián, se hizo con el bronce en 400 metros vallas, al llegar, con un tiempo de 50.97, por detrás del canario Jesús David Delgado, que revalidó el título de campeón de España y de Víctor Blanco, del Facsa-Playas de Castellón, plata, con 49.73 y 50.97, respectivamente.