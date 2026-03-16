El nuevo Circuito itinerante de Petanca de la Diputación de Badajoz recalará en cuatro localidades

La Diputación de Badajoz ha puesto en marcha el nuevo Circuito provincial itinerante de Petanca, dirigido a seguir completando su oferta deportiva y que en su primera edición recorrerá cuatro sedes entre los meses de marzo y julio, como son las localidades de Burguillos del Cerro, Los Santos de Maimona, Villafranca de los Barros y Mirandilla.

Enmarcado en el Programa de Dinamización Deportiva, este circuito busca acercar la práctica de esta modalidad a los entornos rurales y ofrecer a la población alternativas de ocio saludable enfocadas en la "convivencia, salud, participación y dinamización social", como ha explicado en su presentación el diputado del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas.

De esta manera, el nuevo programa propio "se suma a la amplia oferta deportiva que esta institución impulsa en toda la provincia y que alcanza la veintena de propuestas", para conseguir que "se viva donde se viva exista acceso a oportunidades deportivas de calidad".

Por su parte, el presidente de la Federación Extremeña de Petanca, Paco Núñez, ha agradecido la labor de "promoción y consolidación" del nuevo certamen para una modalidad "minoritaria".

Los nuevos torneos se van a unir a la programación de una temporada que en estos momentos está "a pleno rendimiento", en relación a lo cual ha explicado que en la región se celebran en torno a unas veinte competiciones, la mayor parte de ellas en el primer semestre del año.

El primer Circuito provincial itinerante de Petanca comenzará el 22 de marzo en Burguillos del Cerro, y continúa posteriormente en Los Santos de Maimona el 19 de abril y en Villafranca de los Barros el 14 de junio, para concluir el 12 de julio en Mirandilla. En las cuatro sedes el sistema de competición será el de 'a dupleta montada', según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.