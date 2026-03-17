Nace ‘RFEXF Lazos’, un protocolo de Convivencia y Respeto

La Real Federación Extremeña de Fútbol da un paso firme hacia la regeneración de los valores deportivos con la puesta en marcha del protocolo “RFEXF Lazos”, una ambiciosa estrategia diseñada para fomentar la concordia entre el estamento arbitral y los clubes de nuestra región. Este protocolo nace de la necesidad imperativa de estrechar los lazos entre todos los estamentos que forman parte del fútbol y erradicar el clima de crispación en los recintos deportivos.

En este sentido, es importante recalcar que la transformación real del fútbol extremeño hacia un espacio de pura convivencia no es un objetivo que esperemos conseguir a corto plazo, sino que requiere de constancia, concienciación y una implicación activa y diaria de todos los estamentos: jugadores, entrenadores, directivos, árbitros y espectadores. En consecuencia, la RFEXF hace un llamamiento a todas las partes implicadas para que se abran a una nueva era de respeto mutuo, donde la empatía y la sensibilización marquen el camino hacia los objetivos de concordia que busca este protocolo.

La estrategia se basa en gestos simbólicos y prácticos que se desarrollarán en cada encuentro de las categorías territoriales:

-Encuentro prepartido: Antes del inicio, el equipo arbitral mantendrá un encuentro formal e informal con los directivos y técnicos de ambos clubes para distender el ambiente. Este encuentro es independiente de la reunión técnica habitual para la verificación de licencias y equipaciones.

-Foto de familia: Tras saltar al campo, los 22 jugadores titulares y el trío arbitral se mezclarán en el centro del terreno de juego para una fotografía conjunta. Esta imagen simboliza que el respeto prevalece sobre la rivalidad deportiva.

-Gestión Asertiva: Durante el partido, los colegiados mantendrán un tono dialogante y asertivo, contribuyendo al buen desarrollo del juego mediante su lenguaje verbal y gestual.

-Salida Conjunta: Al finalizar el encuentro, árbitros y capitanes caminarán juntos hacia los vestuarios, fomentando una imagen de calma y unidad.

Si bien este protocolo se presenta inicialmente como una recomendación y no como una obligación reglamentaria sancionable, la RFEXF expresa su deseo de que sea adoptado por la totalidad de los clubes, independientemente de la categoría. Este documento, además, complementa al protocolo ya existente sobre Violencia Verbal, reforzando la red de seguridad y civismo en nuestras competiciones.

Desde la Real Federación Extremeña de Fútbol invitamos a todos nuestros afiliados a abrazar este cambio. La meta es clara: que el respeto sea el único protagonista en nuestros campos. Porque el futuro del fútbol extremeño depende de lo que todos construyamos hoy, con paciencia y unidad.