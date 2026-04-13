ATLETISMO

El emeritense Jorge González y Fátima Azzahraa revalidan títulos de campeones de España de media maratón en Mérida

Unos 2.500 corredores han participado en la XX edición de la Media Maratón 'Mérida Patrimonio de la Humanidad', cuyo recorrido incluido el paso junto a varios monumentos romanos de la ciudad.

Redacción

Extremadura |

El emeritense Jorge González y Fátima Azzahraa revalidan títulos de campeones de España de media maratón en Mérida
El emeritense Jorge González y Fátima Azzahraa revalidan títulos de campeones de España de media maratón en Mérida | Ayto. Mérida

El emeritense Jorge González Rivera y la atleta de origen marroquí Fátima Azzahraa Ouhaddou Nafie han revalidado este sábado sus títulos de campeones de España de media maratón tras imponerse en Mérida con un tiempo de 1:04:33 y 1:14:52, respectivamente.

Unos 2.500 corredores han participado en la XX edición de la Media Maratón 'Mérida Patrimonio de la Humanidad', cuyo recorrido incluido el paso junto a varios monumentos romanos de la ciudad.

Tras Jorge González, en segunda posición ha entrado Abderrahmane Aferdi, con un tiempo de 1:04:41, y en tercera Javier Guerra Polo con 1:05:36.

En féminas, Katherine Ruth Tisalema Puruncaja se ha proclamado subcampeona, con una marca de 1:15:19, y Lidia Campo Sastre se ha alzado con el bronce con 1:15:24.

La prueba, organizada por Atletas Populares de Mérida, ha coincidido esta edición con la celebración del Campeonato de España de Ruta absoluto y máster.

Mérida acogerá este domingo el campeonato de España 5K y Milla junto a la carrera popular '5K Ciudad de Mérida'.

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