Diputación de Cáceres colabora con el Campeonato de España de Atletismo Sub23, que reunirá a más de 700 atletas

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el presidente de la Federación Extremeña de Atletismo, José Ignacio Fernández, han mantenido este miércoles una reunión para formalizar la colaboración de la institución provincial en la organización del Campeonato de España de Atletismo al Aire Libre Sub23, que se celebrará los próximos días 11 y 12 de julio en el Centro de Tecnificación Deportiva de Cáceres.

La Diputación de Cáceres contribuirá al desarrollo de esta importante cita deportiva con una aportación económica de 40.000 euros, además de poner a disposición de la organización recursos técnicos, logísticos y de personal del Área de Deportes y de los servicios administrativos de la institución.

José Ignacio Fernández ha agradecido el respaldo de la Diputación de Cáceres y ha destacado la importancia de la colaboración institucional para hacer posible un campeonato que, por primera vez, tendrá como sede la capital cacereña.

En este sentido, ha señalado que la competición reunirá a más de 700 atletas procedentes de toda España y atraerá entre 1.500 y 2.000 acompañantes, entre entrenadores, delegados, familiares y aficionados por lo que los días 10, 11 y 12 de julio "Cáceres se convertirá en la sede del atletismo nacional de máximo nivel", ha indicado.

Fernández ha recordado además que el Campeonato de España Sub23 es la segunda competición más importante del calendario nacional, solo por detrás del Campeonato de España Absoluto, y "muchos de los atletas participantes terminan convirtiéndose en campeones nacionales absolutos y representantes de España en campeonatos europeos, mundiales y Juegos Olímpicos".

Asimismo, ha destacado que la elección de Cáceres como sede responde a la trayectoria y experiencia organizativa acumulada durante años en la provincia, por parte de la federación y la diputación, especialmente en pruebas de campo a través y competiciones en pista.

"La Federación Española ha valorado la capacidad organizativa, la experiencia y el respaldo institucional existente en Cáceres, lo que ha permitido que se nos conceda esta organización con todas las garantías", ha señalado.

Por su parte, Miguel Ángel Morales ha reiterado el compromiso de la Diputación de Cáceres con el deporte en todas sus disciplinas y categorías, subrayando que esta colaboración constituye un ejemplo más de la apuesta de la institución por fomentar la práctica deportiva y atraer a la provincia eventos de primer nivel capaces de generar actividad económica, proyección exterior y oportunidades para el territorio.

En este sentido, el presidente provincial ha incidido también en el impacto que tendrá la celebración de este campeonato para la ciudad y la provincia, tanto desde el punto de vista deportivo como turístico y económico, al congregar durante varios días a miles de personas vinculadas al atletismo.

La celebración del Campeonato de España Sub23 sustituirá este año al tradicional Encuentro Internacional de Atletismo en Pista que la Diputación de Cáceres organiza desde 1998 en las instalaciones del Complejo Deportivo El Cuartillo, debido a la proximidad de fechas entre ambas competiciones. La institución provincial retomará la celebración de dicho encuentro en su edición de 2027.