DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, empate del Mérida en Ferrol y victoria del cacereño en Talavera, en Segunda doble derrota para Extremadura y Coria. En Baloncesto el Miralvalle caía en Viladcans.

Redacción

Extremadura |

La bota de un jugador de fútbol
La bota de un jugador de fútbol | Reuters

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Badajoz-Real Madrid (2-1)

La Cruz Villanovense-Valladolid (1-0)

Rayo Vallecano-Diocesano (2-0)

Liga Nacional Juvenil

Don Benito-Fuente de Cantos (0-0)

Extremadura-Flecha Negra (5-0)

Ciudad de Plasencia-Cacereño (2-1)

Hispanolusa-Don Bosco (2-1)

Diocesano B-Mérida (0-3)

Badajoz B-Santa Amalia (2-1)

Villafranca-San Roque (4-2)

La Cruz Villanovense B-Zafra (0-2)

Vedruna Cáceres-Moralo (0-1)

Primera RFEF Masculina

Racing Ferrol-Mérida (2-2)

Talavera-Cacereño (0-1)

Segunda RFEF Masculina

La Unión-Extremadura (2-1)

Socuéllamos-Coria (2-0)

Copa Regiones UEFA (primera fase)

Extremadura-Aragón (0-1) (penaltis: 4-2)

Canarias-Extremadura (2-0) (penaltis: 2-4)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Moralo B-Piornal (5-1)

Ciudad de Plasencia-Malpartida (3-2)

Torrejoncillo-Trujillo (0-2)

Amanecer-Torreorgaz (0-0)

Moraleja-UP Plasencia (0-3)

Talayuela-Arroyo (3-0)

Chinato-Cabezuela (2-3)

Grupo 2

Barbaño-Sanvicenteño (0-1)

Villar del Rey-San Jorge (4-3)

La Garrovilla-Hernando de Soto (5-0)

Valdelacalzada-Valdebótoa (2-0)

Badajoz B-Lobón (1-2)

Cheles-Valverdeño (1-1)

Guadiana-Talavera (2-2)

Grupo 3

Castuera-Guareña (0-0)

Miajadas-Peleño (0-1)

Almoharín-Quintana (0-2)

Campanario-Hernán Cortés (0-1)

Valdivia-Gimnástico Don Benito (0-2)

Talarrubias-Zarceño (4-0)

Monterrubio-Athletic Valle (2-1)

Grupo 4

Torremejía-Belenense (3-1)

Zafra-La Estrella (3-0)

Fuente de Cantos-Solana (4-3)

Mérida Promesas-Usagre (1-2)

Bienvenida-Gran Maestre (1-1)

Don Álvaro-Oliva (1-2)

Aceuchal-San Serván (0-1)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Hurdes-Hervás (6-2)

Brocense-Amanecer B (1-3)

Cañaveral-Casar de Cáceres (0-10)

Tiétar-Nuevo Cáceres (0-1)

Ciudad de Plasencia B-Valdefuentes (3-2)

Navaconcejo-Aceituna (2-2)

Jerte-El Batán (2-2)

Grupo 2

Metelinense-La Haba (2-1)

San Bartolomé-Herrera (1-1)

Malpartida-Madroñera (4-4)

Madrigalejo-Valdehornillo (2-4)

Fuenlabrada-Puebla de Alcocer (8-0)

Palazuelo-Ilipense Zalamea (2-1)

Orellana-Esparragosa (0-0)

Grupo 3

Peña el Valle-Obandina (2-2)

Santa Quiteria-Olivenza UD (0-2)

Hispanolusa-San Francisco Olivenza (7-1)

Puerta Palmas-Puebla de la Calzada B (0-1)

La Albuera-Valencia de Alcántara (1-1)

La Roca-San Roque (1-1)

Alburquerque-Villanueva del Fresno (2-0) SUSPENDIDO

Grupo 4

Trujillanos-Fornacense (1-3)

Monesterio-Higuera (3-0)

Fregenal-Santa Marta (3-1)

Berlanga-Juventud UVA (4-1)

Alange-Vadesa (3-0)

Segureña-Campillo (1-2)

Ribereña-Jerez B (3-1)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Vilalba-Colegio San José (6-2)

Segunda División B (Grupo 4)

Talavera-Grupo López Bolaños (3-6)

Jerez-Albacete (2-7)

Tercera División

Badajoz Energía-Burguillos (6-2)

Salvatierra-Navalmoral (6-3)

Casar de Cáceres-Jarandilla (2-8)

Talayuela-Cáceres Universidad (8-3)

Villagarcía-Castañar de Ibor (2-2)

Granja-Torrecillas (1-1)

Colegio San José-Arroyo (7-5)

Rena-Ciudad de Almendralejo (3-0)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas

Mideba Extremadura-Bidaideak Bilbao (48-66)

Liga Femenina 2

Viladecans-Miralvalle (67-60)

Tercera FEB Masculina

CBA Spain-Dos Hermanas (62-73)

Moraleja-Sevilla Coria (66-69)

Peñarroya-Sagrado Corazón Cáceres (78-83)

BaublockGymnástica-Bosco Mérida (75-85)

San Antonio Cáceres-Huelva (100-82)

Alcalá-Vitaly La Mar Badajoz (61-97)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Arona-Extremadura Arroyo (3-0)

Superliga Masculina 2

Almendralejo Extremadura-Marbella (3-0)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer