DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, empate del Mérida en Ferrol y victoria del cacereño en Talavera, en Segunda doble derrota para Extremadura y Coria. En Baloncesto el Miralvalle caía en Viladcans.

Redacción