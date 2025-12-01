Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Badajoz-Real Madrid (2-1)
La Cruz Villanovense-Valladolid (1-0)
Rayo Vallecano-Diocesano (2-0)
Liga Nacional Juvenil
Don Benito-Fuente de Cantos (0-0)
Extremadura-Flecha Negra (5-0)
Ciudad de Plasencia-Cacereño (2-1)
Hispanolusa-Don Bosco (2-1)
Diocesano B-Mérida (0-3)
Badajoz B-Santa Amalia (2-1)
Villafranca-San Roque (4-2)
La Cruz Villanovense B-Zafra (0-2)
Vedruna Cáceres-Moralo (0-1)
Primera RFEF Masculina
Racing Ferrol-Mérida (2-2)
Talavera-Cacereño (0-1)
Segunda RFEF Masculina
La Unión-Extremadura (2-1)
Socuéllamos-Coria (2-0)
Copa Regiones UEFA (primera fase)
Extremadura-Aragón (0-1) (penaltis: 4-2)
Canarias-Extremadura (2-0) (penaltis: 2-4)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Moralo B-Piornal (5-1)
Ciudad de Plasencia-Malpartida (3-2)
Torrejoncillo-Trujillo (0-2)
Amanecer-Torreorgaz (0-0)
Moraleja-UP Plasencia (0-3)
Talayuela-Arroyo (3-0)
Chinato-Cabezuela (2-3)
Grupo 2
Barbaño-Sanvicenteño (0-1)
Villar del Rey-San Jorge (4-3)
La Garrovilla-Hernando de Soto (5-0)
Valdelacalzada-Valdebótoa (2-0)
Badajoz B-Lobón (1-2)
Cheles-Valverdeño (1-1)
Guadiana-Talavera (2-2)
Grupo 3
Castuera-Guareña (0-0)
Miajadas-Peleño (0-1)
Almoharín-Quintana (0-2)
Campanario-Hernán Cortés (0-1)
Valdivia-Gimnástico Don Benito (0-2)
Talarrubias-Zarceño (4-0)
Monterrubio-Athletic Valle (2-1)
Grupo 4
Torremejía-Belenense (3-1)
Zafra-La Estrella (3-0)
Fuente de Cantos-Solana (4-3)
Mérida Promesas-Usagre (1-2)
Bienvenida-Gran Maestre (1-1)
Don Álvaro-Oliva (1-2)
Aceuchal-San Serván (0-1)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Hurdes-Hervás (6-2)
Brocense-Amanecer B (1-3)
Cañaveral-Casar de Cáceres (0-10)
Tiétar-Nuevo Cáceres (0-1)
Ciudad de Plasencia B-Valdefuentes (3-2)
Navaconcejo-Aceituna (2-2)
Jerte-El Batán (2-2)
Grupo 2
Metelinense-La Haba (2-1)
San Bartolomé-Herrera (1-1)
Malpartida-Madroñera (4-4)
Madrigalejo-Valdehornillo (2-4)
Fuenlabrada-Puebla de Alcocer (8-0)
Palazuelo-Ilipense Zalamea (2-1)
Orellana-Esparragosa (0-0)
Grupo 3
Peña el Valle-Obandina (2-2)
Santa Quiteria-Olivenza UD (0-2)
Hispanolusa-San Francisco Olivenza (7-1)
Puerta Palmas-Puebla de la Calzada B (0-1)
La Albuera-Valencia de Alcántara (1-1)
La Roca-San Roque (1-1)
Alburquerque-Villanueva del Fresno (2-0) SUSPENDIDO
Grupo 4
Trujillanos-Fornacense (1-3)
Monesterio-Higuera (3-0)
Fregenal-Santa Marta (3-1)
Berlanga-Juventud UVA (4-1)
Alange-Vadesa (3-0)
Segureña-Campillo (1-2)
Ribereña-Jerez B (3-1)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Vilalba-Colegio San José (6-2)
Segunda División B (Grupo 4)
Talavera-Grupo López Bolaños (3-6)
Jerez-Albacete (2-7)
Tercera División
Badajoz Energía-Burguillos (6-2)
Salvatierra-Navalmoral (6-3)
Casar de Cáceres-Jarandilla (2-8)
Talayuela-Cáceres Universidad (8-3)
Villagarcía-Castañar de Ibor (2-2)
Granja-Torrecillas (1-1)
Colegio San José-Arroyo (7-5)
Rena-Ciudad de Almendralejo (3-0)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto Silla de Ruedas
Mideba Extremadura-Bidaideak Bilbao (48-66)
Liga Femenina 2
Viladecans-Miralvalle (67-60)
Tercera FEB Masculina
CBA Spain-Dos Hermanas (62-73)
Moraleja-Sevilla Coria (66-69)
Peñarroya-Sagrado Corazón Cáceres (78-83)
BaublockGymnástica-Bosco Mérida (75-85)
San Antonio Cáceres-Huelva (100-82)
Alcalá-Vitaly La Mar Badajoz (61-97)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Arona-Extremadura Arroyo (3-0)
Superliga Masculina 2
Almendralejo Extremadura-Marbella (3-0)