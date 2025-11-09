DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, victoria del Mérida y derrota del Cacereño. En Segunda victoria del Extremadura. En Tercera victorias de Jaraiz, Don Benito, Puebla de la Calzada, Moralo y Montijo. En Baloncesto victoria de Miralvalle y derrotas de Mideba, Al Qázeres y Cáceres.

Redacción