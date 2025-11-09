DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, victoria del Mérida y derrota del Cacereño. En Segunda victoria del Extremadura. En Tercera victorias de Jaraiz, Don Benito, Puebla de la Calzada, Moralo y Montijo. En Baloncesto victoria de Miralvalle y derrotas de Mideba, Al Qázeres y Cáceres.

Redacción

Extremadura |

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Rayo Vallecano-La Cruz Villanovense (5-1)

Alcorcón-Badajoz (0-1)

Diocesano-Leganés (2-1)

Liga Nacional Juvenil

Don Benito-La Cruz Villanovense B (4-1)

Vedruna Cáceres-Extremadura (0-2)

Moralo-Ciudad de Plasencia (4-3)

Fuentes de Cantos-Hispanolusa (4-2)

Flecha Negra-Diocesano B (1-1)

Cacereño-Badajoz B (1-3)

Don Bosco-Villafranca (2-4)

Mérida-Zafra (0-0)

Santa Amalia-San Roque (1-1)

Primera RFEF Femenina

Villarreal-Cacereño Femenino (1-1)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)

Las Rozas-Cacereño Atlético (0-2)

Betis B-SportExtremadura (1-2)

Tercera RFEF Femenina

San Miguel de Plasencia-Zafra (5-0)

Villanovense-Badajoz (3-0)

SportExtremadura B-La Roca (4-3)

Féminas Don Benito-Cacereño Atlético B (2-5)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Real Madrid Castilla (3-0)

Cacereño-Real Avilés (0-4)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Estepona (3-2)

Tercera RFEF Masculina

Azuaga-Jerez (3-3)

Santa Amalia-Gévora (1-1)

Don Benito-Calamonte (2-0)

Villafranca-Puebla de la Calzada (1-2)

Diocesano-Jaraíz (2-3)

Moralo-Montehermoso (4-1)

Montijo-Villanovense (1-0)

Pueblonuevo-Cabeza del Buey (0-0)

Badajoz-Llerenense (1-1)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-Malpartida (1-2)

Trujillo-Moraleja (2-0)

Torreorgaz-Ciudad de Plasencia (1-3)

Piornal-Talayuela (1-0)

Cabezuela-Torrejoncillo (2-0)

Chinato-Amanecer (1-0)

UP Plasencia-Moralo B (2-1)

Grupo 2

San Jorge-Lobón (0-1)

Valverdeño-La Garrovilla (1-1)

Valdebótoa-Badajoz B (3-1)

Sanvicenteño-Villar del Rey (0-0)

Talavera-Cheles (3-0)

Guadiana-Valdelacalzada (1-1)

Hernando de Soto-Barbaño (2-1)

Grupo 3

Quintana-Athletic Valle (5-0)

Gimnástico Don Benito-Castuera (0-3)

Peleño-Monterrubio (6-4)

Zarceño-Almoharín (3-2)

Hernán Cortés-Valdivia (0-2)

Campanario-Miajadas (1-0)

Guareña-Talarrubias (6-0)

Grupo 4

Belenense-Gran Maestre (0-2)

Usagre-Fuente de Cantos (0-5)

Oliva-Bienvenida (2-0)

La Estrella-Torremejía (1-0)

San Serván-Mérida Promesas (1-4)

Aceuchal-Don Álvaro (0-3)

Solana-Zafra (1-1)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Valdefuentes-Nuevo Cáceres (1-2)

Casar de Cáceres-Tiétar (7-1)

Aceituna-Ciudad de Plasencia B (3-0)

Hervás-Brocense (2-1)

El Batán-Cañaveral (3-1)

Jerte-Navaconcejo (1-2)

Nuevo Plasencia-Las Hurdes (2-1)

Grupo 2

Valdehornillo-Madroñera (2-1)

Esparragosa-Casas de Don Pedro (2-2)

La Haba-Malpartida (3-0)

Puebla de Alcocer-Madrigalejo (2-1)

Herrera-Orellana (0-1)

Ilipense Zalamea-Metelinense (2-1)

Palazuelo-Fuenlabrada (3-3)

Grupo 3

Olivenza UD-San Roque (4-3)

San Francisco de Olivenza-Don Bosco (0-1)

Obandina-La Roca (1-0)

Villanueva del Fresno-Santa Quiteria (1-2)

Puebla de la Calzada B-Hispanolusa (0-1)

Valencia de Alcántara-Peña el Valle (0-3)

La Albuera-Alburquerque (2-3)

Grupo 4

Monesterio-Trujillanos (1-3)

Segureña-Alange (2-0)

Campillo-Ribereña (2-2)

Higuera-Fregenal (1-1)

Vadesa-Berlanga (2-1)

Jerez B-Fornacense (0-4)

Santa Marta-Juventud UVA (4-0)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Ferrol-Colegio San José (3-1)

Segunda División B (Grupo 4)

El Álamo-Jerez (1-2)

Grupo López Bolaños-Rivas (7-2)

Tercera División

Castañar de Ibor-Cáceres Universidad (3-6)

Torrecillas-Casar de Cáceres (3-5)

Ciudad de Almendralejo-Talayuela (7-1)

Navalmoral-Villagarcía (5-4)

Burguillos-Granja (2-5)

Arroyo-Rena (3-6)

Colegio San José-Salvatierra (6-2)

Jarandilla-Badajoz Energía (10-8)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

Fundación Aliados-MIDEBA Extremadura (91-52)

Liga Femenina Challengue

Domusa Teknik-Al-Qázeres Extremadura (75-66)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Claret Benimaclet (68-54)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Biele ISB (84-85)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Alcalá (65-83)

Peñarroya-CBA Spain (72-43)

Vitaly La Mar Badajoz-Huelva (88-59)

Baublock Gymnástica-Moraleja (106-51)

Sagrado Corazón Cáceres-San Fernando (80-64)

Dos Hermanas-San Antonio Cáceres (75-80)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Extremadura Arroyo-Madrid Chamberí (1-3)

Superliga Masculina 2

Valencia-Almendralejo Extremadura (2-3)

