Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Rayo Vallecano-La Cruz Villanovense (5-1)
Alcorcón-Badajoz (0-1)
Diocesano-Leganés (2-1)
Liga Nacional Juvenil
Don Benito-La Cruz Villanovense B (4-1)
Vedruna Cáceres-Extremadura (0-2)
Moralo-Ciudad de Plasencia (4-3)
Fuentes de Cantos-Hispanolusa (4-2)
Flecha Negra-Diocesano B (1-1)
Cacereño-Badajoz B (1-3)
Don Bosco-Villafranca (2-4)
Mérida-Zafra (0-0)
Santa Amalia-San Roque (1-1)
Primera RFEF Femenina
Villarreal-Cacereño Femenino (1-1)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)
Las Rozas-Cacereño Atlético (0-2)
Betis B-SportExtremadura (1-2)
Tercera RFEF Femenina
San Miguel de Plasencia-Zafra (5-0)
Villanovense-Badajoz (3-0)
SportExtremadura B-La Roca (4-3)
Féminas Don Benito-Cacereño Atlético B (2-5)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Real Madrid Castilla (3-0)
Cacereño-Real Avilés (0-4)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Estepona (3-2)
Tercera RFEF Masculina
Azuaga-Jerez (3-3)
Santa Amalia-Gévora (1-1)
Don Benito-Calamonte (2-0)
Villafranca-Puebla de la Calzada (1-2)
Diocesano-Jaraíz (2-3)
Moralo-Montehermoso (4-1)
Montijo-Villanovense (1-0)
Pueblonuevo-Cabeza del Buey (0-0)
Badajoz-Llerenense (1-1)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-Malpartida (1-2)
Trujillo-Moraleja (2-0)
Torreorgaz-Ciudad de Plasencia (1-3)
Piornal-Talayuela (1-0)
Cabezuela-Torrejoncillo (2-0)
Chinato-Amanecer (1-0)
UP Plasencia-Moralo B (2-1)
Grupo 2
San Jorge-Lobón (0-1)
Valverdeño-La Garrovilla (1-1)
Valdebótoa-Badajoz B (3-1)
Sanvicenteño-Villar del Rey (0-0)
Talavera-Cheles (3-0)
Guadiana-Valdelacalzada (1-1)
Hernando de Soto-Barbaño (2-1)
Grupo 3
Quintana-Athletic Valle (5-0)
Gimnástico Don Benito-Castuera (0-3)
Peleño-Monterrubio (6-4)
Zarceño-Almoharín (3-2)
Hernán Cortés-Valdivia (0-2)
Campanario-Miajadas (1-0)
Guareña-Talarrubias (6-0)
Grupo 4
Belenense-Gran Maestre (0-2)
Usagre-Fuente de Cantos (0-5)
Oliva-Bienvenida (2-0)
La Estrella-Torremejía (1-0)
San Serván-Mérida Promesas (1-4)
Aceuchal-Don Álvaro (0-3)
Solana-Zafra (1-1)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Valdefuentes-Nuevo Cáceres (1-2)
Casar de Cáceres-Tiétar (7-1)
Aceituna-Ciudad de Plasencia B (3-0)
Hervás-Brocense (2-1)
El Batán-Cañaveral (3-1)
Jerte-Navaconcejo (1-2)
Nuevo Plasencia-Las Hurdes (2-1)
Grupo 2
Valdehornillo-Madroñera (2-1)
Esparragosa-Casas de Don Pedro (2-2)
La Haba-Malpartida (3-0)
Puebla de Alcocer-Madrigalejo (2-1)
Herrera-Orellana (0-1)
Ilipense Zalamea-Metelinense (2-1)
Palazuelo-Fuenlabrada (3-3)
Grupo 3
Olivenza UD-San Roque (4-3)
San Francisco de Olivenza-Don Bosco (0-1)
Obandina-La Roca (1-0)
Villanueva del Fresno-Santa Quiteria (1-2)
Puebla de la Calzada B-Hispanolusa (0-1)
Valencia de Alcántara-Peña el Valle (0-3)
La Albuera-Alburquerque (2-3)
Grupo 4
Monesterio-Trujillanos (1-3)
Segureña-Alange (2-0)
Campillo-Ribereña (2-2)
Higuera-Fregenal (1-1)
Vadesa-Berlanga (2-1)
Jerez B-Fornacense (0-4)
Santa Marta-Juventud UVA (4-0)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Ferrol-Colegio San José (3-1)
Segunda División B (Grupo 4)
El Álamo-Jerez (1-2)
Grupo López Bolaños-Rivas (7-2)
Tercera División
Castañar de Ibor-Cáceres Universidad (3-6)
Torrecillas-Casar de Cáceres (3-5)
Ciudad de Almendralejo-Talayuela (7-1)
Navalmoral-Villagarcía (5-4)
Burguillos-Granja (2-5)
Arroyo-Rena (3-6)
Colegio San José-Salvatierra (6-2)
Jarandilla-Badajoz Energía (10-8)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
Fundación Aliados-MIDEBA Extremadura (91-52)
Liga Femenina Challengue
Domusa Teknik-Al-Qázeres Extremadura (75-66)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Claret Benimaclet (68-54)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Biele ISB (84-85)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Alcalá (65-83)
Peñarroya-CBA Spain (72-43)
Vitaly La Mar Badajoz-Huelva (88-59)
Baublock Gymnástica-Moraleja (106-51)
Sagrado Corazón Cáceres-San Fernando (80-64)
Dos Hermanas-San Antonio Cáceres (75-80)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Extremadura Arroyo-Madrid Chamberí (1-3)
Superliga Masculina 2
Valencia-Almendralejo Extremadura (2-3)