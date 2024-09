‘El Templo de los Arroces’, nuevo patrocinador del colectivo arbitral extremeño

Paso a paso, domingo a domingo, la Temporada 2024/2025 echa a andar en todas las categorías y ámbitos futbolísticos. A esta ilusión de las primeras semanas no es ajeno el mundo del arbitraje, una disciplina cada vez más exigente que, de forma inseparable de la propia competición, reaparece cargada con importantes novedades. Una de ellas será la entrada en escena de un nuevo patrocinador, cuyo logotipo será visible esta temporada en las camisetas de todos los árbitros/as de la región. El honor corresponde a “El Templo de los Arroces”, empresa del sector de la alimentación cien por cien extremeña que ha decidido dar su apoyo y confianza al colectivo arbitral, garantizando así su visibilidad en todos y cada uno de los partidos de fútbol que se disputen en nuestra región.

El acuerdo con el nuevo espónsor fue anunciado este jueves en el selecto restaurante ‘La Casa del Sol’ de Cáceres, espacio de referencia en la restauración extremeña que cuenta con la participación empresarial de “El Templo de los Arroces”. Allí estuvieron presentes el presidente del Comité Extremeño de Árbitros de Fútbol, Francisco Martínez Lemus y el fundador y alma máter de “El Templo de los Arroces”, Andrés Álvarez, acompañados por el Director General de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro. El nuevo máximo mandatario del colectivo arbitral extremeño aprovechó la ocasión para hacer un repaso a los ejes de la nueva temporada, que se ha planificado al detalle desde la Comisión Técnica del CTEAF: “Estamos en el mejor momento histórico del arbitraje extremeño en todos los sentidos, con una alta representación en categorías nacionales y trabajando desde la base para que el futuro nos siga deparando alegrías”, señaló Martínez Lemus, enfatizando su agradecimiento al nuevo patrocinador: “El Templo de los Arroces es una empresa extremeña y su fundador encarna los valores de trabajo en silencio que tanto caracterizan al colectivo arbitral. Agradecemos a Andrés Álvarez su apuesta por nuestro colectivo a través de este patrocinio histórico”.

Visiblemente ilusionado se mostró también el propio Andrés Álvarez, cuya vida estuvo ligada al arbitraje durante más de una década. El empresario extremeño puso en valor la figura del árbitro, no siempre valorada en el mundo del fútbol: “Para mi es algo sentimental. He dedicado un tercio de mi vida al arbitraje. Ahí me enseñaron valores y disciplina que luego he llevado al mundo de la empresa”, declaró.

Por su parte, Santiago Amaro destacó la importancia del patrocinio privado en el mundo del deporte, reflejado en este caso en el ámbito del arbitraje. El Director General de Deportes hizo un llamamiento al respeto para la figura del árbitro, un respeto que tiene que cultivarse en casa desde edades tempranas: “Tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene enseñar desde casa los valores del deporte. Administraciones, clubes y padres tenemos que poner todos de nuestra parte”.

Precisamente sobre el respeto a la figura arbitral versan también algunas de las novedades de la Temporada 2024/2025 impulsadas por los comités arbitrales a nivel internacional, como la directriz de que solo los capitanes puedan dirigirse al colegiado para hacer cualquier tipo de objeción o, ya en ámbito autonómico, el protocolo de cuatro pasos contra la violencia verbal en el fútbol base que, en su vertiente más extrema, puede derivar en la suspensión de un partido.

EL TEMPLO DE LOS ARROCES, EL SUEÑO DE LOS HERMANOS ÁLVAREZ QUE NO PARA DE CRECER

“El Templo de los Arroces” es una empresa extremeña de alimentación que nace del proyecto de los hermanos emeritenses Andrés y Noelia Álvarez. Tras el parón de la pandemia, ambos deciden reciclarse profesionalmente ofreciendo un servicio exclusivo de comida a domicilio. Su buen hacer les permite ir creciendo exponencialmente hasta ampliar el proyecto con servicios de cáterin y eventos, abriendo nuevos locales en diferentes puntos de la geografía extremeña y suministrando productos a multitud de empresas de la región, incluida la administración pública.