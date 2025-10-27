DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

Empates a cero de Mérida y Cacereño, victoria del Extremadura, derrota del Coria. Y en Tercera, triunfos de Badajoz y empates de Don Benito y Villanovense. en Baloncesto: Ganaba Al-Qázeres, perdían Miralvalle y Cáceres.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano-Badajoz (0-0)

Las Rozas-La Cruz Villanovense (4-1)

Liga Nacional Juvenil

Extremadura-La Cruz Villanovense B (3-1)

Don Benito-Ciudad de Plasencia (2-2)

Vedruna Cáceres-Hispanolusa (2-0)

Moralo-Diocesano B (0-4)

Fuente de Cantos-Badajoz B (0-3)

Flecha Negra-Villafranca (3-1)

Cacereño-Zafra (1-2)

Don Bosco-San Roque (0-4)

Mérida-Santa Amalia (1-0)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Ponferradina (0-0)

Cacereño-Ourense (0-0)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Xerez (3-2)

Sanse-Coria (3-0)

Tercera RFEF Masculina

Pueblonuevo-Badajoz (0-3)

Gévora-Jerez (2-2)

Azuaga-Calamonte (1-0)

Santa Amalia-Puebla de la Calzada (1-1)

Villafranca-Montehermoso (1-0)

Moralo-Cabeza del Buey (1-3)

Montijo-Llerenense (2-0)

Don Benito-Jaraíz (2-2h)

Diocesano-Villanovense (0-0)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-UP Plasencia (1-7)

Malpartida-Trujillo (1-1)

Moraleja-Torreorgaz (1-1)

Ciudad de Plasencia-Piornal (3-0)

Talayuela-Cabezuela (4-2)

Torrejoncillo-Chinato (0-5)

Amanecer-Moralo B (1-0)

Grupo 2

San Jorge-Hernando de Soto (2-1)

Lobón-Valverdeño (0-2)

La Garrovilla-Valdebótoa (2-1)

Badajoz B-Sanvicenteño (0-3)

Villar del Rey-Talavera (1-0)

Cheles-Guadiana (1-2)

Valdelacalzada-Barbaño (1-0)

Grupo 3

Quintana-Guareña (1-1)

Athletic Valle-Gimnástico Don Benito (0-3)

Castuera-Peleño (2-1)

Monterrubio-Zarceño (1-3)

Almoharín-Hernán Cortés (1-2)

Valdivia-Campanario (0-3)

Miajadas-Talarrubias (1-1)

Grupo 4

Belenense-Solana (1-1)

Gran Maestre-Usagre (3-0)

Fuente de Cantos-Oliva (1-0)

Bienvenida-La Estrella (0-3)

Torremejía-San Serván (0-3)

Mérida Promesas-Aceuchal (3-1)

Don Álvaro-Zafra (1-2)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Valdefuentes-Nueva Plasencia (0-2)

Nuevo Cáceres-Amanecer B (3-0)

Tiétar-Aceituna (1-1)

Ciudad de Plasencia B-Hervás (2-0)

Brocense-El Batán (2-2)

Cañaveral-Jerte (1-3)

Navaconcejo-Las Hurdes (0-2)

Grupo 2

Madroñera-Esparragosa (5-1)

Casas de Don Pedro-La Haba (2-9)

Malpartida-Puebla de Alcocer (3-3)

Madrigalejo-Herrera (1-1)

Orellana-Ilipense Zalamea (0-2)

Metelinense-Palazuelo (4-0)

Fuenlabrada-San Bartolomé (1-2)

Grupo 3

San Roque-San Francisco de Olivenza (6-0)

Don Bosco-Obandina (1-3)

La Roca-Villanueva del Fresno (6-0)

Puebla de la Calzada B-Santa Quiteria (4-3)

Hispanolusa-Valencia de Alcántara (4-1)

Peña el Valle-La Albuera (4-1)

Alburquerque-Puerta Palmas (1-0)

Grupo 4

Alange-Monesterio (0-2)

Ribereña-Segureña (6-0)

Fregenal-Campillo (1-1)

Berlanga-Higuera (0-1)

Fornacense-Vadesa (1-0)

Juventud UVA-Jerez B (0-0)

Trujillanos-Santa Marta (1-2)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Zamora-Colegio San José (3-1)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-Alcorcón (6-3)

Grupo López Bolaños-Torrejón (7-2)

Tercera División

Torrecillas-Castañar de Ibor (7-4)

Ciudad de Almendralejo-Cáceres Universidad (1-2)

Navalmoral-Casar de Cáceres (6-2)

Burguillos-Talayuela (2-2)

Arroyo-Villagarcía (5-2)

Colegio San José-Granja (5-3)

Badajoz Energía-Rena (4-7)

Jarandilla-Salvatierra (4-2)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Vera Lagunera-Al-Qázeres Extremadura (63-76)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Alcorcón (48-68)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Insolac Caja 87 (52-68)

Tercera FEB Masculina

CBA Spain-Moraleja (68-51)

Bosco Mérida-Sevilla Coria (88-83)

Aljaraque-Vitaly La Mar Badajoz (72-92)

Sagrado Corazón Cáceres-San Antonio Cáceres (66-82)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Covadonga-Extremadura Arroyo (3-0)

