DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

Empates a cero de Mérida y Cacereño, victoria del Extremadura, derrota del Coria. Y en Tercera, triunfos de Badajoz y empates de Don Benito y Villanovense. en Baloncesto: Ganaba Al-Qázeres, perdían Miralvalle y Cáceres.

Redacción