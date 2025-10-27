Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano-Badajoz (0-0)
Las Rozas-La Cruz Villanovense (4-1)
Liga Nacional Juvenil
Extremadura-La Cruz Villanovense B (3-1)
Don Benito-Ciudad de Plasencia (2-2)
Vedruna Cáceres-Hispanolusa (2-0)
Moralo-Diocesano B (0-4)
Fuente de Cantos-Badajoz B (0-3)
Flecha Negra-Villafranca (3-1)
Cacereño-Zafra (1-2)
Don Bosco-San Roque (0-4)
Mérida-Santa Amalia (1-0)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Ponferradina (0-0)
Cacereño-Ourense (0-0)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Xerez (3-2)
Sanse-Coria (3-0)
Tercera RFEF Masculina
Pueblonuevo-Badajoz (0-3)
Gévora-Jerez (2-2)
Azuaga-Calamonte (1-0)
Santa Amalia-Puebla de la Calzada (1-1)
Villafranca-Montehermoso (1-0)
Moralo-Cabeza del Buey (1-3)
Montijo-Llerenense (2-0)
Don Benito-Jaraíz (2-2h)
Diocesano-Villanovense (0-0)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-UP Plasencia (1-7)
Malpartida-Trujillo (1-1)
Moraleja-Torreorgaz (1-1)
Ciudad de Plasencia-Piornal (3-0)
Talayuela-Cabezuela (4-2)
Torrejoncillo-Chinato (0-5)
Amanecer-Moralo B (1-0)
Grupo 2
San Jorge-Hernando de Soto (2-1)
Lobón-Valverdeño (0-2)
La Garrovilla-Valdebótoa (2-1)
Badajoz B-Sanvicenteño (0-3)
Villar del Rey-Talavera (1-0)
Cheles-Guadiana (1-2)
Valdelacalzada-Barbaño (1-0)
Grupo 3
Quintana-Guareña (1-1)
Athletic Valle-Gimnástico Don Benito (0-3)
Castuera-Peleño (2-1)
Monterrubio-Zarceño (1-3)
Almoharín-Hernán Cortés (1-2)
Valdivia-Campanario (0-3)
Miajadas-Talarrubias (1-1)
Grupo 4
Belenense-Solana (1-1)
Gran Maestre-Usagre (3-0)
Fuente de Cantos-Oliva (1-0)
Bienvenida-La Estrella (0-3)
Torremejía-San Serván (0-3)
Mérida Promesas-Aceuchal (3-1)
Don Álvaro-Zafra (1-2)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Valdefuentes-Nueva Plasencia (0-2)
Nuevo Cáceres-Amanecer B (3-0)
Tiétar-Aceituna (1-1)
Ciudad de Plasencia B-Hervás (2-0)
Brocense-El Batán (2-2)
Cañaveral-Jerte (1-3)
Navaconcejo-Las Hurdes (0-2)
Grupo 2
Madroñera-Esparragosa (5-1)
Casas de Don Pedro-La Haba (2-9)
Malpartida-Puebla de Alcocer (3-3)
Madrigalejo-Herrera (1-1)
Orellana-Ilipense Zalamea (0-2)
Metelinense-Palazuelo (4-0)
Fuenlabrada-San Bartolomé (1-2)
Grupo 3
San Roque-San Francisco de Olivenza (6-0)
Don Bosco-Obandina (1-3)
La Roca-Villanueva del Fresno (6-0)
Puebla de la Calzada B-Santa Quiteria (4-3)
Hispanolusa-Valencia de Alcántara (4-1)
Peña el Valle-La Albuera (4-1)
Alburquerque-Puerta Palmas (1-0)
Grupo 4
Alange-Monesterio (0-2)
Ribereña-Segureña (6-0)
Fregenal-Campillo (1-1)
Berlanga-Higuera (0-1)
Fornacense-Vadesa (1-0)
Juventud UVA-Jerez B (0-0)
Trujillanos-Santa Marta (1-2)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Zamora-Colegio San José (3-1)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-Alcorcón (6-3)
Grupo López Bolaños-Torrejón (7-2)
Tercera División
Torrecillas-Castañar de Ibor (7-4)
Ciudad de Almendralejo-Cáceres Universidad (1-2)
Navalmoral-Casar de Cáceres (6-2)
Burguillos-Talayuela (2-2)
Arroyo-Villagarcía (5-2)
Colegio San José-Granja (5-3)
Badajoz Energía-Rena (4-7)
Jarandilla-Salvatierra (4-2)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Vera Lagunera-Al-Qázeres Extremadura (63-76)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Alcorcón (48-68)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Insolac Caja 87 (52-68)
Tercera FEB Masculina
CBA Spain-Moraleja (68-51)
Bosco Mérida-Sevilla Coria (88-83)
Aljaraque-Vitaly La Mar Badajoz (72-92)
Sagrado Corazón Cáceres-San Antonio Cáceres (66-82)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Covadonga-Extremadura Arroyo (3-0)