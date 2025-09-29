Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los Equipos Extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Badajoz-Rayo Vallecano (1-3)

Rayo Alcobendas-Diocesano (3-1)

La Cruz Villanovense-Alcorcón (1-1)

Liga Nacional Juvenil

Hispanolusa-La Cruz Villanovense B (1-1)

Ciudad de Plasencia-Diocesano B (0-2)

Extremadura-Badajoz B (4-1)

Don Benito-Villafranca (2-1)

Vedruna Cáceres-Zafra (0-3)

Moralo-San Roque (1-1)

Fuente de Cantos-Santa Amalia (3-0)

Flecha Negra-Mérida (0-0)

Cacereño-Don Bosco (2-1)

Primera RFEF Femenina

Europa-Cacereño Femenino (2-3)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Pozuelo de Alarcón-Cacereño Atlético (2-1)

SportExtremadura-Córdoba (4-1)

Tercera RFEF Femenina

Villanovense-Extremadura Femenino (1-1)

San Miguel de Plasencia-Féminas Don Benito (1-4)

Mérida-Cáceres Atlético B (2-0)

Badajoz-La Roca (2-1)

Primera RFEF Masculina

Barakaldo-Cacereño (1-1)

Zamora-Mérida (3-0)

Segunda RFEF Masculina

Águilas-Extremadura (1-2)

Coria-Moscardó (5-0)

Tercera RFEF Masculina

Puebla de la Calzada-Jerez (0-0)

Calamonte-Jaraíz (2-2)

Gévora-Montehermoso (1-0)

Azuaga-Villanovense (0-0)

Santa Amalia-Cabeza del Buey (0-0)

Don Benito-Llerenense (1-0)

Villafranca-Badajoz (0-2)

Diocesano-Pueblonuevo (2-0)

Moralo-Montijo (4-2)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Torreorgaz-Trujillo (1-1)

Piornal-Arroyo (1-1)

Cabezuela-Malpartida (0-1)

Chinato-Moraleja (1-1)

Moralo B-Ciudad de Plasencia (2-2)

Amanecer-Talayuela (1-0/Suspendido por la agresión de un jugador del Amanecer a otro del Talayuela)

UP Plasencia-Torrejoncillo (3-0)

Grupo 2

Valdebótoa-Valverdeño (2-3)

Sanvicenteño-San Jorge (2-0)

Talavera-Lobón (5-0)

Guadiana-La Garrovilla (1-3)

Barbaño-Badajoz B (1-0/Suspendido por la lluvia que hacía impracticable el juego en el campo de tierra del Barbaño)

Valdelacalzada-Villar del Rey (2-1)

Hernando de Soto-Cheles (2-1)

Grupo 3

Campanario-Castuera (0-1)

Peleño-Gimnástico Don Benito (4-1)

Zarceño-Quintana (0-4)

Hernán Cortés-Athletic Valle (3-0)

Talarrubias-Monterrubio (2-3)

Miajadas-Almoharín (1-1)

Guareña-Valdivia (3-1)

Grupo 4

Oliva-Usagre (7-1)

La Estrella-Belenense (3-0)

San Serván-Gran Maestre (0-0)

Aceuchal-Fuente de Cantos (3-2)

Zafra-Bienvenida (1-0)

Don Álvaro-Torremejía (2-1)

Solana-Mérida Promesas (2-0)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Casar de Cáceres-Amanecer B (1-3)

Aceituna-Valdefuentes (3-1)

Hervás-Nuevo Cáceres (1-3)

Jerte-Tiétar (3-1)

Las Hurdes-Ciudad de Plasencia B (6-3)

Navaconcejo-Brocense (3-3)

Nuevo Plasencia-Cañaveral (7-2)

Grupo 2

La Haba-Esparragosa de Lares (Suspendido por el fallecimiento de una vecina de la localidad en Badajoz, que se investiga como caso de crimen machista)

Puebla de Alcocer-Valdehornillo (2-5)

Herrera-Madroñera (7-1)

Ilipense Zalamea-Casas de Don Pedro (5-0)

Palazuelo-Malpartida (2-1)

San Bartolomé-Madrigalejo (3-2)

Fuenlabrada de los Montes-Orellana (2-0)

Grupo 3

Obandina-San Francisco de Olivenza (2-0)

Villanueva del Fresno-Olivenza UD (2-5)

Puebla de la Calzada B-San Roque (3-3)

Valencia de Alcántara-Don Bosco (1-1)

La Albuera-La Roca (0-1)

Puerta Palmas-Santa Quiteria (1-3)

Alburquerque-Hispanolusa (0-0)

Grupo 4

Ribereña-Trujillanos (6-2)

Alange-Athletic Fregenal (1-2)

Monesterio-Berlanga (3-0)

Segureña-Fornacense (3-2)

Campillo-Juventud UVA (3-0)

Higuera-Santa Marta (0-2)

Vadesa-Jerez B (2-0)

Copa del Rey (Fase nacional Previa/Ida)

Campanario-Yuncos (0-0)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Estrela Futsal-Colegio San José (7-1)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-Rivas (1-8)

Albacete-Grupo López Bolaños (6-5)

Tercera División

Navalmoral-Ciudad de Almendralejo (1-5)

Burguillos-Torrecillas (1-5)

Arroyo-Castañar de Ibor (10-1)

Colegio San José-Cáceres Universidad (5-3)

Badajoz Energía-Casar de Cáceres (4-4)

Salvatierra-Talayuela (5-3)

Rena-Villagarcía (7-2)

Jarandilla-Granja (8-1)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Real Canoe-Al-Qázeres Extremadura (66-75)