Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los Equipos Extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Badajoz-Rayo Vallecano (1-3)
Rayo Alcobendas-Diocesano (3-1)
La Cruz Villanovense-Alcorcón (1-1)
Liga Nacional Juvenil
Hispanolusa-La Cruz Villanovense B (1-1)
Ciudad de Plasencia-Diocesano B (0-2)
Extremadura-Badajoz B (4-1)
Don Benito-Villafranca (2-1)
Vedruna Cáceres-Zafra (0-3)
Moralo-San Roque (1-1)
Fuente de Cantos-Santa Amalia (3-0)
Flecha Negra-Mérida (0-0)
Cacereño-Don Bosco (2-1)
Primera RFEF Femenina
Europa-Cacereño Femenino (2-3)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Pozuelo de Alarcón-Cacereño Atlético (2-1)
SportExtremadura-Córdoba (4-1)
Tercera RFEF Femenina
Villanovense-Extremadura Femenino (1-1)
San Miguel de Plasencia-Féminas Don Benito (1-4)
Mérida-Cáceres Atlético B (2-0)
Badajoz-La Roca (2-1)
Primera RFEF Masculina
Barakaldo-Cacereño (1-1)
Zamora-Mérida (3-0)
Segunda RFEF Masculina
Águilas-Extremadura (1-2)
Coria-Moscardó (5-0)
Tercera RFEF Masculina
Puebla de la Calzada-Jerez (0-0)
Calamonte-Jaraíz (2-2)
Gévora-Montehermoso (1-0)
Azuaga-Villanovense (0-0)
Santa Amalia-Cabeza del Buey (0-0)
Don Benito-Llerenense (1-0)
Villafranca-Badajoz (0-2)
Diocesano-Pueblonuevo (2-0)
Moralo-Montijo (4-2)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Torreorgaz-Trujillo (1-1)
Piornal-Arroyo (1-1)
Cabezuela-Malpartida (0-1)
Chinato-Moraleja (1-1)
Moralo B-Ciudad de Plasencia (2-2)
Amanecer-Talayuela (1-0/Suspendido por la agresión de un jugador del Amanecer a otro del Talayuela)
UP Plasencia-Torrejoncillo (3-0)
Grupo 2
Valdebótoa-Valverdeño (2-3)
Sanvicenteño-San Jorge (2-0)
Talavera-Lobón (5-0)
Guadiana-La Garrovilla (1-3)
Barbaño-Badajoz B (1-0/Suspendido por la lluvia que hacía impracticable el juego en el campo de tierra del Barbaño)
Valdelacalzada-Villar del Rey (2-1)
Hernando de Soto-Cheles (2-1)
Grupo 3
Campanario-Castuera (0-1)
Peleño-Gimnástico Don Benito (4-1)
Zarceño-Quintana (0-4)
Hernán Cortés-Athletic Valle (3-0)
Talarrubias-Monterrubio (2-3)
Miajadas-Almoharín (1-1)
Guareña-Valdivia (3-1)
Grupo 4
Oliva-Usagre (7-1)
La Estrella-Belenense (3-0)
San Serván-Gran Maestre (0-0)
Aceuchal-Fuente de Cantos (3-2)
Zafra-Bienvenida (1-0)
Don Álvaro-Torremejía (2-1)
Solana-Mérida Promesas (2-0)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Casar de Cáceres-Amanecer B (1-3)
Aceituna-Valdefuentes (3-1)
Hervás-Nuevo Cáceres (1-3)
Jerte-Tiétar (3-1)
Las Hurdes-Ciudad de Plasencia B (6-3)
Navaconcejo-Brocense (3-3)
Nuevo Plasencia-Cañaveral (7-2)
Grupo 2
La Haba-Esparragosa de Lares (Suspendido por el fallecimiento de una vecina de la localidad en Badajoz, que se investiga como caso de crimen machista)
Puebla de Alcocer-Valdehornillo (2-5)
Herrera-Madroñera (7-1)
Ilipense Zalamea-Casas de Don Pedro (5-0)
Palazuelo-Malpartida (2-1)
San Bartolomé-Madrigalejo (3-2)
Fuenlabrada de los Montes-Orellana (2-0)
Grupo 3
Obandina-San Francisco de Olivenza (2-0)
Villanueva del Fresno-Olivenza UD (2-5)
Puebla de la Calzada B-San Roque (3-3)
Valencia de Alcántara-Don Bosco (1-1)
La Albuera-La Roca (0-1)
Puerta Palmas-Santa Quiteria (1-3)
Alburquerque-Hispanolusa (0-0)
Grupo 4
Ribereña-Trujillanos (6-2)
Alange-Athletic Fregenal (1-2)
Monesterio-Berlanga (3-0)
Segureña-Fornacense (3-2)
Campillo-Juventud UVA (3-0)
Higuera-Santa Marta (0-2)
Vadesa-Jerez B (2-0)
Copa del Rey (Fase nacional Previa/Ida)
Campanario-Yuncos (0-0)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Estrela Futsal-Colegio San José (7-1)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-Rivas (1-8)
Albacete-Grupo López Bolaños (6-5)
Tercera División
Navalmoral-Ciudad de Almendralejo (1-5)
Burguillos-Torrecillas (1-5)
Arroyo-Castañar de Ibor (10-1)
Colegio San José-Cáceres Universidad (5-3)
Badajoz Energía-Casar de Cáceres (4-4)
Salvatierra-Talayuela (5-3)
Rena-Villagarcía (7-2)
Jarandilla-Granja (8-1)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Real Canoe-Al-Qázeres Extremadura (66-75)