DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación: El Extremadura visitará hoy viernes a partir de las 7 de la tarde al Barakaldo, mañana sábado el Mérida recibirá en el Romano a las 9 de la noche al Mirandés y el domingo a las 6 y cuarto el Cacereño jugará en el Príncipe Felipe frente a la Cultural y el Coria viaja hasta el Anxo Carro para medirse al Lugo. En Segunda Federación: Domingo 11 y media Don Benito-Las Palmas Atlético en el Vicente Sanz y el Badajoz se desplaza hasta tierras gaditanas para enfrentarse al Xerez.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Rayo Alcobendas-Mérida (sábado 12 de septiembre, 16h)

Liga Nacional Juvenil

Moralo-Hispanolusa (sábado 12 de septiembre, 17h)

Diocesano-Ciudad de Plasencia (sábado 12 de septiembre, 19h)

Don Benito-Badajoz (sábado 12 de septiembre, 19:30h)

Villafranca-Puebla de la Calzada (sábado 12 de septiembre, 12h)

Coria-Fuente de Cantos (sábado 12 de septiembre, 19h)

Vedruna Cáceres-Cacereño (domingo 13 de septiembre, 12h)

Flecha Negra-Zafra (sábado 12 de septiembre, 19h)

San Roque-La Cruz Villanovense (domingo 13 de septiembre, 12h)

Extremadura-Gévora (sábado 12 de septiembre, 19h)

Primera RFEF Femenino

Real Sociedad B-Cacereño (domingo 13 de septiembre, 11h)

Segunda RFEF Femenino

Cacereño Atlético-Málaga (sábado 12 de septiembre, 17h)

Primera RFEF Masculina

Barakaldo-Extremadura (viernes 11 de septiembre, 19h)

Mérida-Mirandés (sábado 12 de septiembre, 21h)

Cacereño-Cultural Leonesa (domingo 13 de septiembre, 18:15h)

Lugo-Coria (domingo 13 de septiembre, 18:15h)

Segunda RFEF Masculina

Don Benito-Las Palmas Atlético (domingo 13 de septiembre, 11:30h)

Xerez-Badajoz (domingo 13 de septiembre, 19h)

Tercera RFEF Masculina

Cabeza del Buey-Jerez (domingo 13 de septiembre, 12h)

Azuaga-Montijo (domingo 13 de septiembre, 12:30h)

Guadiana-Villafranca (sábado 12 de septiembre, 19h)

Villanovense-Llerenense (domingo 13 de septiembre, 12h)

Jaraíz-Moralo (domingo 13 de septiembre, 19h)

Santa Amalia-Quintana (domingo 13 de septiembre, 19:30h)

Gévora-UP Plasencia (domingo 13 de septiembre, 19h)

Puebla de la Calzada-Castuera (domingo 13 de septiembre, 19h)

Zafra-Pueblonuevo (domingo 13 de septiembre, 12:15h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Diocesano-Chinato (domingo 13 de septiembre, 11:30h)

Amanecer-Talayuela (domingo 13 de septiembre, 19h)

Torreorgaz-Arroyo (domingo 13 de septiembre, 12:30h)

Ciudad de Plasencia-Malpartida (domingo 13 de septiembre, 17h)

Aceituna-Nuevo Cáceres (domingo 13 de septiembre, 18:30h)

Montehermoso-Cabezuela (domingo 13 de septiembre, 19h)

Moraleja-El Batán (domingo 13 de septiembre, 19h)

Grupo 2

Lobón-Villar del Rey (domingo 13 de septiembre, 19h)

La Garrovilla-Badajoz B (domingo 13 de septiembre, 12:30h)

Sanvicenteño-Valverdeño (domingo 13 de septiembre, 19:30h)

Talavera-Trujillanos (domingo 13 de septiembre, 12h)

Hernando de Soto-Valdelacalzada (domingo 13 de septiembre, 19h)

Obandina-Valdebótoa (domingo 13 de septiembre, 18:30h)

Alburquerque-San Jorge (domingo 13 de septiembre, 19h)

Grupo 3

Peleño-Sport Villanovense (domingo 13 de septiembre, 19h)

San Bartolomé-Monterrubio (domingo 13 de septiembre, 12h)

Trujillo-Talarrubias (domingo 13 de septiembre, 12:30h)

Zarceño-Campanario (domingo 13 de septiembre, 12h)

Metelinense-Miajadas (domingo 13 de septiembre, 12h)

Almoharín-Hernán Cortés (domingo 13 de septiembre, 12:30h)

Guareña-Gimnástico Don Benito (domingo 13 de septiembre, 12h)

Grupo 4

Mérida Promesas-La Estrella (domingo 13 de septiembre, 18h)

Calamonte-Santa Marta (domingo 13 de septiembre, 12h)

Solana-Gran Maestre (domingo 13 de septiembre, 19:30h)

Don Álvaro-Bienvenida (domingo 13 de septiembre, 18:30h)

Fuente de Cantos-Torremejía (domingo 13 de septiembre, 12:30h)

Ribereña-Aceuchal (domingo 13 de septiembre, 19:30h)

San Serván-Oliva (domingo 13 de septiembre, 20h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Navaconcejo-Hervás (domingo 13 de septiembre, 19h)

Cañaveral-Las Hurdes (domingo 13 de septiembre, 12:30h)

Nuevo Plasencia-Galisteo (domingo 13 de septiembre, 11:30h)

San Miguel Plasencia-Cuacos (domingo 13 de septiembre, 12h)

Losareño-Ciudad de Plasencia B (domingo 13 de septiembre, 18h)

Piornal-Jerte (domingo 13 de septiembre, 18h)

Torrejoncillo-Montehermoso B (domingo 13 de septiembre, 18:30h)

FÚTBOL SALA

Tercera División (Grupo extremeño)

Granja-Burguillos (sábado 12 de septiembre, 19h)

Casar de Cáceres-Cáceres Malpartida (sábado 12 de septiembre, 19h)

Jarandilla-Colegio San José (sábado 12 de septiembre, 20h)

Salvatierra-Jerez (domingo 13 de septiembre, 13h)

Arroyo-Villanueva del Fresno (domingo 13 de septiembre, 13h)

Navalmoral-Badajoz Albroksa (sábado 12 de septiembre, 19:30h)

Torrecillas-Almendralejo (domingo 13 de septiembre, 13h)

Talayuela-Madroñera (sábado 12 de septiembre, 20h)

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