DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación: El Extremadura visitará hoy viernes a partir de las 7 de la tarde al Barakaldo, mañana sábado el Mérida recibirá en el Romano a las 9 de la noche al Mirandés y el domingo a las 6 y cuarto el Cacereño jugará en el Príncipe Felipe frente a la Cultural y el Coria viaja hasta el Anxo Carro para medirse al Lugo. En Segunda Federación: Domingo 11 y media Don Benito-Las Palmas Atlético en el Vicente Sanz y el Badajoz se desplaza hasta tierras gaditanas para enfrentarse al Xerez.

Redacción