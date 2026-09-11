Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Rayo Alcobendas-Mérida (sábado 12 de septiembre, 16h)
Liga Nacional Juvenil
Moralo-Hispanolusa (sábado 12 de septiembre, 17h)
Diocesano-Ciudad de Plasencia (sábado 12 de septiembre, 19h)
Don Benito-Badajoz (sábado 12 de septiembre, 19:30h)
Villafranca-Puebla de la Calzada (sábado 12 de septiembre, 12h)
Coria-Fuente de Cantos (sábado 12 de septiembre, 19h)
Vedruna Cáceres-Cacereño (domingo 13 de septiembre, 12h)
Flecha Negra-Zafra (sábado 12 de septiembre, 19h)
San Roque-La Cruz Villanovense (domingo 13 de septiembre, 12h)
Extremadura-Gévora (sábado 12 de septiembre, 19h)
Primera RFEF Femenino
Real Sociedad B-Cacereño (domingo 13 de septiembre, 11h)
Segunda RFEF Femenino
Cacereño Atlético-Málaga (sábado 12 de septiembre, 17h)
Primera RFEF Masculina
Barakaldo-Extremadura (viernes 11 de septiembre, 19h)
Mérida-Mirandés (sábado 12 de septiembre, 21h)
Cacereño-Cultural Leonesa (domingo 13 de septiembre, 18:15h)
Lugo-Coria (domingo 13 de septiembre, 18:15h)
Segunda RFEF Masculina
Don Benito-Las Palmas Atlético (domingo 13 de septiembre, 11:30h)
Xerez-Badajoz (domingo 13 de septiembre, 19h)
Tercera RFEF Masculina
Cabeza del Buey-Jerez (domingo 13 de septiembre, 12h)
Azuaga-Montijo (domingo 13 de septiembre, 12:30h)
Guadiana-Villafranca (sábado 12 de septiembre, 19h)
Villanovense-Llerenense (domingo 13 de septiembre, 12h)
Jaraíz-Moralo (domingo 13 de septiembre, 19h)
Santa Amalia-Quintana (domingo 13 de septiembre, 19:30h)
Gévora-UP Plasencia (domingo 13 de septiembre, 19h)
Puebla de la Calzada-Castuera (domingo 13 de septiembre, 19h)
Zafra-Pueblonuevo (domingo 13 de septiembre, 12:15h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Diocesano-Chinato (domingo 13 de septiembre, 11:30h)
Amanecer-Talayuela (domingo 13 de septiembre, 19h)
Torreorgaz-Arroyo (domingo 13 de septiembre, 12:30h)
Ciudad de Plasencia-Malpartida (domingo 13 de septiembre, 17h)
Aceituna-Nuevo Cáceres (domingo 13 de septiembre, 18:30h)
Montehermoso-Cabezuela (domingo 13 de septiembre, 19h)
Moraleja-El Batán (domingo 13 de septiembre, 19h)
Grupo 2
Lobón-Villar del Rey (domingo 13 de septiembre, 19h)
La Garrovilla-Badajoz B (domingo 13 de septiembre, 12:30h)
Sanvicenteño-Valverdeño (domingo 13 de septiembre, 19:30h)
Talavera-Trujillanos (domingo 13 de septiembre, 12h)
Hernando de Soto-Valdelacalzada (domingo 13 de septiembre, 19h)
Obandina-Valdebótoa (domingo 13 de septiembre, 18:30h)
Alburquerque-San Jorge (domingo 13 de septiembre, 19h)
Grupo 3
Peleño-Sport Villanovense (domingo 13 de septiembre, 19h)
San Bartolomé-Monterrubio (domingo 13 de septiembre, 12h)
Trujillo-Talarrubias (domingo 13 de septiembre, 12:30h)
Zarceño-Campanario (domingo 13 de septiembre, 12h)
Metelinense-Miajadas (domingo 13 de septiembre, 12h)
Almoharín-Hernán Cortés (domingo 13 de septiembre, 12:30h)
Guareña-Gimnástico Don Benito (domingo 13 de septiembre, 12h)
Grupo 4
Mérida Promesas-La Estrella (domingo 13 de septiembre, 18h)
Calamonte-Santa Marta (domingo 13 de septiembre, 12h)
Solana-Gran Maestre (domingo 13 de septiembre, 19:30h)
Don Álvaro-Bienvenida (domingo 13 de septiembre, 18:30h)
Fuente de Cantos-Torremejía (domingo 13 de septiembre, 12:30h)
Ribereña-Aceuchal (domingo 13 de septiembre, 19:30h)
San Serván-Oliva (domingo 13 de septiembre, 20h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Navaconcejo-Hervás (domingo 13 de septiembre, 19h)
Cañaveral-Las Hurdes (domingo 13 de septiembre, 12:30h)
Nuevo Plasencia-Galisteo (domingo 13 de septiembre, 11:30h)
San Miguel Plasencia-Cuacos (domingo 13 de septiembre, 12h)
Losareño-Ciudad de Plasencia B (domingo 13 de septiembre, 18h)
Piornal-Jerte (domingo 13 de septiembre, 18h)
Torrejoncillo-Montehermoso B (domingo 13 de septiembre, 18:30h)
FÚTBOL SALA
Tercera División (Grupo extremeño)
Granja-Burguillos (sábado 12 de septiembre, 19h)
Casar de Cáceres-Cáceres Malpartida (sábado 12 de septiembre, 19h)
Jarandilla-Colegio San José (sábado 12 de septiembre, 20h)
Salvatierra-Jerez (domingo 13 de septiembre, 13h)
Arroyo-Villanueva del Fresno (domingo 13 de septiembre, 13h)
Navalmoral-Badajoz Albroksa (sábado 12 de septiembre, 19:30h)
Torrecillas-Almendralejo (domingo 13 de septiembre, 13h)
Talayuela-Madroñera (sábado 12 de septiembre, 20h)