Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF el Mérida recibe al Talavera y el Cacereño viaja a Ferrol. En 2ª, Extremadura y Coria se desplazan para enfrentarse a los filiales del Almería y el Getafe respectivamente. En 3ª, Jaraíz-Don Benito, Villanovense-Diocesano y Badajoz-Pueblonuevo entre otros. En Baloncesto, Al-Qázeres saltará a la cancha del Santfeliú, el Miralvalle vuela a Gran Canaria y el Cáceres recibe al Logroño.

Redacción

Extremadura |

La bota de un jugador de fútbol
La bota de un jugador de fútbol | Reuters

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Leganés-Diocesano (sábado 7 de marzo, 16h)

Badajoz-Alcorcón (sábado 7 de marzo, 16h)

La Cruz Villanovense-Rayo Vallecano (sábado 7 de marzo, 16:30h)

Liga Nacional Juvenil

Don Benito-Extremadura (domingo 8 de marzo, 11h)

Vedruna Cáceres-Ciudad de Plasencia (viernes 6 de marzo, 19h)

Moralo-Hispanolusa (sábado 7 de marzo, 19:30h)

Fuente de Cantos-Diocesano B (sábado 7 de marzo, 12h)

Flecha Negra-Badajoz B (domingo 8 de marzo, 11:30h)

Cacereño-Villafranca (sábado 7 de marzo, 16h)

Don Bosco-Zafra (viernes 6 de marzo, 17:45h)

Mérida-San Roque (sábado 7 de marzo, 16h)

Santa Amalia-La Cruz Villanovense B (sábado 7 de marzo, 17h)

Segunda RFEF Femenina

SportExtremadura-Juan Grande (domingo 8 de marzo, 12h)

Córdoba-Cacereño Atlético (domingo 8 de marzo, 16h)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Talavera (sábado 7 de marzo, 21h)

Racing Ferrol-Cacereño (domingo 8 de marzo, 20:30h)

Segunda RFEF Masculina

Almería B-Extremadura (domingo 8 de marzo, 12h)

Getafe B-Coria (domingo 8 de marzo, 11:30h)

Tercera RFEF Masculina

Jerez-Gévora (domingo 8 de marzo, 12:30h)

Calamonte-Azuaga (domingo 8 de marzo, 12h)

Puebla de la Calzada-Santa Amalia (domingo 8 de marzo, 18:30h)

Jaraíz-Don Benito (domingo 8 de marzo, 17h)

Montehermoso-Villafranca (domingo 8 de marzo, 17:30h)

Villanovense-Diocesano (domingo 8 de marzo, 12h)

Cabeza del Buey-Moralo (domingo 8 de marzo, 12:30h)

Llerenense-Montijo (domingo 8 de marzo, 17h)

Badajoz-Pueblonuevo (domingo 8 de marzo, 12h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

UP Plasencia-Arroyo (domingo 8 de marzo, 12:30h)

Trujillo-Malpartida (domingo 8 de marzo, 12:30h)

Torreorgaz-Moraleja (domingo 8 de marzo, 12:30h)

Piornal-Ciudad de Plasencia (domingo 8 de marzo, 17h)

Cabezuela-Talayuela (domingo 8 de marzo, 17h)

Chinato-Torrejoncillo (domingo 8 de marzo, 17:30h)

Moralo B-Amanecer (domingo 8 de marzo, 19h)

Grupo 2

Hernando de Soto-San Jorge (domingo 8 de marzo, 12:30h)

Valverdeño-Lobón (domingo 8 de marzo, 12h)

Valdebótoa-La Garrovilla (domingo 8 de marzo, 12:30h)

Sanvicenteño-Badajoz B (domingo 8 de marzo, 12h)

Talavera-Villar del Rey (domingo 8 de marzo, 12h)

Guadiana-Cheles (domingo 8 de marzo, 17:30h)

Barbaño-Valdelacalzada (sábado 7 de marzo, 17:30h)

Grupo 3

Guareña-Quintana (domingo 8 de marzo, 12h)

Gimnástico Don Benito-Athletic Valle (domingo 8 de marzo, 12h)

Peleño-Castuera (domingo 8 de marzo, 17h)

Zarceño-Monterrubio (domingo 8 de marzo, 16:30h)

Hernán Cortés-Almoharín (domingo 8 de marzo, 12h)

Campanario-Valdivia (domingo 8 de marzo, 12h)

Talarrubias-Miajadas (domingo 8 de marzo, 16:30h)

Grupo 4

Solana-Belenense (domingo 8 de marzo, 17:30h)

Usagre-Gran Maestre (domingo 8 de marzo, 17h)

Oliva-Fuente de Cantos (domingo 8 de marzo, 12:30h)

La Estrella-Bienvenida (domingo 8 de marzo, 12:30h)

San Serván-Torremejía (domingo 8 de marzo, 17h)

Aceuchal-Mérida Promesas (domingo 8 de marzo, 17h)

Zafra-Don Álvaro (domingo 8 de marzo, 12:15h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Nuevo Cáceres-Valdefuentes (domingo 8 de marzo, 16:15h)

Tiétar-Casar de Cáceres (domingo 8 de marzo, 16h)

Ciudad de Plasencia B-Aceituna (domingo 8 de marzo, 16:30h)

Brocense-Hervás (domingo 8 de marzo, 17:30h)

Cañaveral-El Batán (domingo 8 de marzo, 12:30h)

Navaconcejo-Jerte (domingo 8 de marzo, 17h)

Las Hurdes-Nuevo Plasencia (domingo 8 de marzo, 17h)

Grupo 2

Madroñera-Valdehornillo (domingo 8 de marzo, 16:30h)

Casas de Don Pedro-Esparragosa (domingo 8 de marzo, 12:30h)

Malpartida-La Haba (domingo 8 de marzo, 17h)

Madrigalejo-Puebla de Alcocer (domingo 8 de marzo, 16:30h)

Orellana-Herrera (domingo 8 de marzo, 18:30h)

Metelinense-Ilipense Zalamea (domingo 8 de marzo, 12h)

Fuenlabrada-Palazuelo (domingo 8 de marzo, 18h)

Grupo 3

San Roque-Olivenza UD (domingo 8 de marzo, 10:15h)

Don Bosco-San Francisco de Olivenza (domingo 8 de marzo, 12h)

La Roca-Obandina (domingo 8 de marzo, 17:30h)

Santa Quiteria-Villanueva del Fresno (domingo 8 de marzo, 17h)

Hispanolusa-Puebla de la Calzada B (domingo 8 de marzo, 13h)

Peña el Valle-Valencia de Alcántara (domingo 8 de marzo, 17:30h)

Alburquerque-La Albuera (domingo 8 de marzo, 18:30h)

Grupo 4

Trujillanos-Monesterio (domingo 8 de marzo, 12h)

Alange-Segureña (domingo 8 de marzo, 17h)

Ribereña-Campillo (domingo 8 de marzo, 16:30h)

Fregenal-Higuera (domingo 8 de marzo, 12:30h)

Berlanga-Vadesa (domingo 8 de marzo, 16:30h)

Fornacense-Jerez B (domingo 8 de marzo, 17h)

Juventud UVA-Santa Marta (domingo 8 de marzo, 16:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Gran Canaria Teldeportivo-Colegio San José (sábado 7 de marzo, 16h)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-El Álamo (sábado 7 de marzo, 18h)

Rivas-Grupo López Bolaños (domingo 8 de marzo, 13:30h)

Tercera División

Cáceres Universidad-Castañar de Ibor (sábado 7 de marzo, 20:15h)

Casar de Cáceres-Torrecillas (domingo 8 de marzo, 12h)

Talayuela-Ciudad de Almendralejo (sábado 7 de marzo, 20:30h)

Villagarcía-Navalmoral (sábado 7 de marzo, 19h)

Granja-Burguillos (sábado 7 de marzo, 19:30h)

Rena-Arroyo (sábado 7 de marzo, 19h)

Salvatierra-Colegio San José (sábado 7 de marzo, 18h)

Badajoz Energía-Jarandilla (sábado 7 de marzo, 17h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

MIDEBA Extremadura-BSR Vistazul (sábado 7 de marzo, 18:30h)

Liga Femenina Challengue

Santfeliuenc-Al-Qázeres Extremadura (sábado 7 de marzo, 18:15h)

Liga Femenina 2

Spar Gran Canaria-Miralvalle (sábado 7 de marzo, 19h)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Logrobasket (sábado 7 de marzo, 19h)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-Peñarroya (sábado 7 de marzo, 18h)

CBA Spain-Bosco Mérida (sábado 7 de marzo, 19h)

Baublock Gymnástika-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 7 de marzo, 20h)

San Antonio Cáceres-Vitaly La Mar Badajoz (domingo 8 de marzo, 12h)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Extremadura Arroyo-Arona (sábado 7 de marzo, 18h)

Superliga 2 Masculina

Marbella-Almendralejo Extremadura (sábado 7 de marzo, 18:30h)

