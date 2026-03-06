Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Leganés-Diocesano (sábado 7 de marzo, 16h)
Badajoz-Alcorcón (sábado 7 de marzo, 16h)
La Cruz Villanovense-Rayo Vallecano (sábado 7 de marzo, 16:30h)
Liga Nacional Juvenil
Don Benito-Extremadura (domingo 8 de marzo, 11h)
Vedruna Cáceres-Ciudad de Plasencia (viernes 6 de marzo, 19h)
Moralo-Hispanolusa (sábado 7 de marzo, 19:30h)
Fuente de Cantos-Diocesano B (sábado 7 de marzo, 12h)
Flecha Negra-Badajoz B (domingo 8 de marzo, 11:30h)
Cacereño-Villafranca (sábado 7 de marzo, 16h)
Don Bosco-Zafra (viernes 6 de marzo, 17:45h)
Mérida-San Roque (sábado 7 de marzo, 16h)
Santa Amalia-La Cruz Villanovense B (sábado 7 de marzo, 17h)
Segunda RFEF Femenina
SportExtremadura-Juan Grande (domingo 8 de marzo, 12h)
Córdoba-Cacereño Atlético (domingo 8 de marzo, 16h)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Talavera (sábado 7 de marzo, 21h)
Racing Ferrol-Cacereño (domingo 8 de marzo, 20:30h)
Segunda RFEF Masculina
Almería B-Extremadura (domingo 8 de marzo, 12h)
Getafe B-Coria (domingo 8 de marzo, 11:30h)
Tercera RFEF Masculina
Jerez-Gévora (domingo 8 de marzo, 12:30h)
Calamonte-Azuaga (domingo 8 de marzo, 12h)
Puebla de la Calzada-Santa Amalia (domingo 8 de marzo, 18:30h)
Jaraíz-Don Benito (domingo 8 de marzo, 17h)
Montehermoso-Villafranca (domingo 8 de marzo, 17:30h)
Villanovense-Diocesano (domingo 8 de marzo, 12h)
Cabeza del Buey-Moralo (domingo 8 de marzo, 12:30h)
Llerenense-Montijo (domingo 8 de marzo, 17h)
Badajoz-Pueblonuevo (domingo 8 de marzo, 12h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
UP Plasencia-Arroyo (domingo 8 de marzo, 12:30h)
Trujillo-Malpartida (domingo 8 de marzo, 12:30h)
Torreorgaz-Moraleja (domingo 8 de marzo, 12:30h)
Piornal-Ciudad de Plasencia (domingo 8 de marzo, 17h)
Cabezuela-Talayuela (domingo 8 de marzo, 17h)
Chinato-Torrejoncillo (domingo 8 de marzo, 17:30h)
Moralo B-Amanecer (domingo 8 de marzo, 19h)
Grupo 2
Hernando de Soto-San Jorge (domingo 8 de marzo, 12:30h)
Valverdeño-Lobón (domingo 8 de marzo, 12h)
Valdebótoa-La Garrovilla (domingo 8 de marzo, 12:30h)
Sanvicenteño-Badajoz B (domingo 8 de marzo, 12h)
Talavera-Villar del Rey (domingo 8 de marzo, 12h)
Guadiana-Cheles (domingo 8 de marzo, 17:30h)
Barbaño-Valdelacalzada (sábado 7 de marzo, 17:30h)
Grupo 3
Guareña-Quintana (domingo 8 de marzo, 12h)
Gimnástico Don Benito-Athletic Valle (domingo 8 de marzo, 12h)
Peleño-Castuera (domingo 8 de marzo, 17h)
Zarceño-Monterrubio (domingo 8 de marzo, 16:30h)
Hernán Cortés-Almoharín (domingo 8 de marzo, 12h)
Campanario-Valdivia (domingo 8 de marzo, 12h)
Talarrubias-Miajadas (domingo 8 de marzo, 16:30h)
Grupo 4
Solana-Belenense (domingo 8 de marzo, 17:30h)
Usagre-Gran Maestre (domingo 8 de marzo, 17h)
Oliva-Fuente de Cantos (domingo 8 de marzo, 12:30h)
La Estrella-Bienvenida (domingo 8 de marzo, 12:30h)
San Serván-Torremejía (domingo 8 de marzo, 17h)
Aceuchal-Mérida Promesas (domingo 8 de marzo, 17h)
Zafra-Don Álvaro (domingo 8 de marzo, 12:15h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Nuevo Cáceres-Valdefuentes (domingo 8 de marzo, 16:15h)
Tiétar-Casar de Cáceres (domingo 8 de marzo, 16h)
Ciudad de Plasencia B-Aceituna (domingo 8 de marzo, 16:30h)
Brocense-Hervás (domingo 8 de marzo, 17:30h)
Cañaveral-El Batán (domingo 8 de marzo, 12:30h)
Navaconcejo-Jerte (domingo 8 de marzo, 17h)
Las Hurdes-Nuevo Plasencia (domingo 8 de marzo, 17h)
Grupo 2
Madroñera-Valdehornillo (domingo 8 de marzo, 16:30h)
Casas de Don Pedro-Esparragosa (domingo 8 de marzo, 12:30h)
Malpartida-La Haba (domingo 8 de marzo, 17h)
Madrigalejo-Puebla de Alcocer (domingo 8 de marzo, 16:30h)
Orellana-Herrera (domingo 8 de marzo, 18:30h)
Metelinense-Ilipense Zalamea (domingo 8 de marzo, 12h)
Fuenlabrada-Palazuelo (domingo 8 de marzo, 18h)
Grupo 3
San Roque-Olivenza UD (domingo 8 de marzo, 10:15h)
Don Bosco-San Francisco de Olivenza (domingo 8 de marzo, 12h)
La Roca-Obandina (domingo 8 de marzo, 17:30h)
Santa Quiteria-Villanueva del Fresno (domingo 8 de marzo, 17h)
Hispanolusa-Puebla de la Calzada B (domingo 8 de marzo, 13h)
Peña el Valle-Valencia de Alcántara (domingo 8 de marzo, 17:30h)
Alburquerque-La Albuera (domingo 8 de marzo, 18:30h)
Grupo 4
Trujillanos-Monesterio (domingo 8 de marzo, 12h)
Alange-Segureña (domingo 8 de marzo, 17h)
Ribereña-Campillo (domingo 8 de marzo, 16:30h)
Fregenal-Higuera (domingo 8 de marzo, 12:30h)
Berlanga-Vadesa (domingo 8 de marzo, 16:30h)
Fornacense-Jerez B (domingo 8 de marzo, 17h)
Juventud UVA-Santa Marta (domingo 8 de marzo, 16:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Gran Canaria Teldeportivo-Colegio San José (sábado 7 de marzo, 16h)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-El Álamo (sábado 7 de marzo, 18h)
Rivas-Grupo López Bolaños (domingo 8 de marzo, 13:30h)
Tercera División
Cáceres Universidad-Castañar de Ibor (sábado 7 de marzo, 20:15h)
Casar de Cáceres-Torrecillas (domingo 8 de marzo, 12h)
Talayuela-Ciudad de Almendralejo (sábado 7 de marzo, 20:30h)
Villagarcía-Navalmoral (sábado 7 de marzo, 19h)
Granja-Burguillos (sábado 7 de marzo, 19:30h)
Rena-Arroyo (sábado 7 de marzo, 19h)
Salvatierra-Colegio San José (sábado 7 de marzo, 18h)
Badajoz Energía-Jarandilla (sábado 7 de marzo, 17h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
MIDEBA Extremadura-BSR Vistazul (sábado 7 de marzo, 18:30h)
Liga Femenina Challengue
Santfeliuenc-Al-Qázeres Extremadura (sábado 7 de marzo, 18:15h)
Liga Femenina 2
Spar Gran Canaria-Miralvalle (sábado 7 de marzo, 19h)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Logrobasket (sábado 7 de marzo, 19h)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-Peñarroya (sábado 7 de marzo, 18h)
CBA Spain-Bosco Mérida (sábado 7 de marzo, 19h)
Baublock Gymnástika-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 7 de marzo, 20h)
San Antonio Cáceres-Vitaly La Mar Badajoz (domingo 8 de marzo, 12h)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Extremadura Arroyo-Arona (sábado 7 de marzo, 18h)
Superliga 2 Masculina
Marbella-Almendralejo Extremadura (sábado 7 de marzo, 18:30h)