Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano-Badajoz (sábado 25 de octubre, 16h)
Las Rozas-La Cruz Villanovense (sábado 25 de octubre, 16:30h)
Liga Nacional Juvenil
Extremadura-La Cruz Villanovense B (domingo 26 de octubre, 12h)
Don Benito-Ciudad de Plasencia (domingo 26 de octubre, 12h)
Vedruna Cáceres-Hispanolusa (sábado 25 de octubre, 18h)
Moralo-Diocesano B (sábado 25 de octubre, 18h)
Fuente de Cantos-Badajoz B (sábado 25 de octubre, 16h)
Flecha Negra-Villafranca (sábado 25 de octubre, 16h)
Cacereño-Zafra (domingo 26 de octubre, 12h)
Don Bosco-San Roque (domingo 26 de octubre, 10:15h)
Mérida-Santa Amalia (sábado 25 de octubre, 18h)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Ponferradina (viernes 24 de octubre, 19h)
Cacereño-Ourense (sábado 25 de octubre, 16:15h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Xerez (sábado 25 de octubre, 18h)
Sanse-Coria (sábado 25 de octubre, 17:30h)
Tercera RFEF Masculina
Pueblonuevo-Badajoz (sábado 25 de octubre, 17:30h)
Gévora-Jerez (domingo 26 de octubre, 12:15h)
Azuaga-Calamonte (domingo 26 de octubre, 12:15h)
Santa Amalia-Puebla de la Calzada (sábado 25 de octubre, 19h)
Villafranca-Montehermoso (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Moralo-Cabeza del Buey (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Montijo-Llerenense (domingo 26 de octubre, 12h)
Don Benito-Jaraíz (domingo 26 de octubre, 12h)
Diocesano-Villanovense (domingo 26 de octubre, 12h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-UP Plasencia (domingo 26 de octubre, 12h)
Malpartida-Trujillo (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Moraleja-Torreorgaz (domingo 26 de octubre, 18:30h)
Ciudad de Plasencia-Piornal (domingo 26 de octubre, 13h)
Talayuela-Cabezuela (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Torrejoncillo-Chinato (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Amanecer-Moralo B (domingo 26 de octubre, 12h)
Grupo 2
San Jorge-Hernando de Soto (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Lobón-Valverdeño (domingo 26 de octubre, 18:15h)
La Garrovilla-Valdebótoa (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Badajoz B-Sanvicenteño (domingo 26 de octubre, 12h)
Villar del Rey-Talavera (domingo 26 de octubre, 12:15h)
Cheles-Guadiana (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Valdelacalzada-Barbaño (sábado 25 de octubre, 17:30h)
Grupo 3
Quintana-Guareña (domingo 26 de octubre, 18h)
Athletic Valle-Gimnástico Don Benito (sábado 25 de octubre, 17:30h)
Castuera-Peleño (domingo 26 de octubre, 12h)
Monterrubio-Zarceño (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Almoharín-Hernán Cortés (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Valdivia-Campanario (domingo 26 de octubre, 12:45h)
Miajadas-Talarrubias (domingo 26 de octubre, 12h)
Grupo 4
Belenense-Solana (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Gran Maestre-Usagre (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Fuente de Cantos-Oliva (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Bienvenida-La Estrella (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Torremejía-San Serván (domingo 26 de octubre, 12h)
Mérida Promesas-Aceuchal (domingo 26 de octubre, 13h)
Don Álvaro-Zafra (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Valdefuentes-Nueva Plasencia (domingo 26 de octubre, 13h)
Nuevo Cáceres-Amanecer B (domingo 26 de octubre, 19h)
Tiétar-Aceituna (sábado 25 de octubre, 17h)
Ciudad de Plasencia B-Hervás (domingo 26 de octubre, 10:30h)
Brocense-El Batán (domingo 26 de octubre, 11:30h)
Cañaveral-Jerte (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Navaconcejo-Las Hurdes (sábado 25 de octubre, 17h)
Grupo 2
Madroñera-Esparragosa (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Casas de Don Pedro-La Haba (domingo 26 de octubre, 12h)
Malpartida-Puebla de Alcocer (sábado 25 de octubre, 17:30h)
Madrigalejo-Herrera (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Orellana-Ilipense Zalamea (domingo 26 de octubre, 19:30h)
Metelinense-Palazuelo (domingo 26 de octubre, 12h)
Fuenlabrada-San Bartolomé (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Grupo 3
San Roque-San Francisco de Olivenza (domingo 26 de octubre, 12:45h)
Don Bosco-Obandina (domingo 26 de octubre, 12:45h)
La Roca-Villanueva del Fresno (sábado 25 de octubre, 19:30h)
Puebla de la Calzada B-Santa Quiteria (domingo 26 de octubre, 12:15h)
Hispanolusa-Valencia de Alcántara (domingo 26 de octubre, 13h)
Peña el Valle-La Albuera (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Alburquerque-Puerta Palmas (domingo 26 de octubre, 19h)
Grupo 4
Alange-Monesterio (domingo 26 de octubre, 12h)
Ribereña-Segureña (domingo 26 de octubre, 12h)
Fregenal-Campillo (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Berlanga-Higuera (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Fornacense-Vadesa (sábado 25 de octubre, 17:30h)
Juventud UVA-Jerez B (domingo 26 de octubre, 17h)
Trujillanos-Santa Marta (domingo 26 de octubre, 12h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Zamora-Colegio San José (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-Alcorcón (sábado 25 de octubre, 18:30h)
Grupo López Bolaños-Torrejón (sábado 25 de octubre, 17h)
Tercera División
Torrecillas-Castañar de Ibor (domingo 26 de octubre, 19h)
Ciudad de Almendralejo-Cáceres Universidad (sábado 25 de octubre, 19h)
Navalmoral-Casar de Cáceres (sábado 25 de octubre, 20h)
Burguillos-Talayuela (sábado 25 de octubre, 18h)
Arroyo-Villagarcía (sábado 25 de octubre, 18:30h)
Colegio San José-Granja (domingo 26 de octubre, 12:30h)
Badajoz Energía-Rena (sábado 25 de octubre, 20h)
Jarandilla-Salvatierra (sábado 25 de octubre, 19h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Vera Lagunera-Al-Qázeres Extremadura (sábado 25 de octubre, 19h)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Alcorcón (sábado 25 de octubre, 18:30h)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Insolac Caja 87 (domingo 26 de octubre, 19h)
Tercera FEB Masculina
CBA Spain-Moraleja (sábado 25 de octubre, 17:30h)
Bosco Mérida-Sevilla Coria (sábado 25 de octubre, 18h)
Aljaraque-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 25 de octubre, 19:30h)
Sagrado Corazón Cáceres-San Antonio Cáceres (domingo 26 de octubre, 12h)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Covadonga-Extremadura Arroyo (sábado 25 de octubre, 17h)