Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, el Mérida recibe este viernes a la Ponferradina, el Cacereño jugará en el Príncipe Felipe este sábado contra el Ourense. En Segunda, Extremadura-Xerez y Sanse-Coria. En Tercera, Pueblonuevo-Badajoz, Don Benito-Jaraíz y Diocesano-Villanovense. En baloncesto Al-Qázeres visita al Vera Lagunera, Miralvalle recibe al Alcorcón y Cáceres al Insolac.

Redacción

Extremadura |

La bota de un jugador de fútbol
La bota de un jugador de fútbol | Reuters

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano-Badajoz (sábado 25 de octubre, 16h)

Las Rozas-La Cruz Villanovense (sábado 25 de octubre, 16:30h)

Liga Nacional Juvenil

Extremadura-La Cruz Villanovense B (domingo 26 de octubre, 12h)

Don Benito-Ciudad de Plasencia (domingo 26 de octubre, 12h)

Vedruna Cáceres-Hispanolusa (sábado 25 de octubre, 18h)

Moralo-Diocesano B (sábado 25 de octubre, 18h)

Fuente de Cantos-Badajoz B (sábado 25 de octubre, 16h)

Flecha Negra-Villafranca (sábado 25 de octubre, 16h)

Cacereño-Zafra (domingo 26 de octubre, 12h)

Don Bosco-San Roque (domingo 26 de octubre, 10:15h)

Mérida-Santa Amalia (sábado 25 de octubre, 18h)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Ponferradina (viernes 24 de octubre, 19h)

Cacereño-Ourense (sábado 25 de octubre, 16:15h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Xerez (sábado 25 de octubre, 18h)

Sanse-Coria (sábado 25 de octubre, 17:30h)

Tercera RFEF Masculina

Pueblonuevo-Badajoz (sábado 25 de octubre, 17:30h)

Gévora-Jerez (domingo 26 de octubre, 12:15h)

Azuaga-Calamonte (domingo 26 de octubre, 12:15h)

Santa Amalia-Puebla de la Calzada (sábado 25 de octubre, 19h)

Villafranca-Montehermoso (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Moralo-Cabeza del Buey (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Montijo-Llerenense (domingo 26 de octubre, 12h)

Don Benito-Jaraíz (domingo 26 de octubre, 12h)

Diocesano-Villanovense (domingo 26 de octubre, 12h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-UP Plasencia (domingo 26 de octubre, 12h)

Malpartida-Trujillo (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Moraleja-Torreorgaz (domingo 26 de octubre, 18:30h)

Ciudad de Plasencia-Piornal (domingo 26 de octubre, 13h)

Talayuela-Cabezuela (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Torrejoncillo-Chinato (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Amanecer-Moralo B (domingo 26 de octubre, 12h)

Grupo 2

San Jorge-Hernando de Soto (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Lobón-Valverdeño (domingo 26 de octubre, 18:15h)

La Garrovilla-Valdebótoa (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Badajoz B-Sanvicenteño (domingo 26 de octubre, 12h)

Villar del Rey-Talavera (domingo 26 de octubre, 12:15h)

Cheles-Guadiana (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Valdelacalzada-Barbaño (sábado 25 de octubre, 17:30h)

Grupo 3

Quintana-Guareña (domingo 26 de octubre, 18h)

Athletic Valle-Gimnástico Don Benito (sábado 25 de octubre, 17:30h)

Castuera-Peleño (domingo 26 de octubre, 12h)

Monterrubio-Zarceño (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Almoharín-Hernán Cortés (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Valdivia-Campanario (domingo 26 de octubre, 12:45h)

Miajadas-Talarrubias (domingo 26 de octubre, 12h)

Grupo 4

Belenense-Solana (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Gran Maestre-Usagre (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Fuente de Cantos-Oliva (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Bienvenida-La Estrella (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Torremejía-San Serván (domingo 26 de octubre, 12h)

Mérida Promesas-Aceuchal (domingo 26 de octubre, 13h)

Don Álvaro-Zafra (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Valdefuentes-Nueva Plasencia (domingo 26 de octubre, 13h)

Nuevo Cáceres-Amanecer B (domingo 26 de octubre, 19h)

Tiétar-Aceituna (sábado 25 de octubre, 17h)

Ciudad de Plasencia B-Hervás (domingo 26 de octubre, 10:30h)

Brocense-El Batán (domingo 26 de octubre, 11:30h)

Cañaveral-Jerte (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Navaconcejo-Las Hurdes (sábado 25 de octubre, 17h)

Grupo 2

Madroñera-Esparragosa (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Casas de Don Pedro-La Haba (domingo 26 de octubre, 12h)

Malpartida-Puebla de Alcocer (sábado 25 de octubre, 17:30h)

Madrigalejo-Herrera (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Orellana-Ilipense Zalamea (domingo 26 de octubre, 19:30h)

Metelinense-Palazuelo (domingo 26 de octubre, 12h)

Fuenlabrada-San Bartolomé (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Grupo 3

San Roque-San Francisco de Olivenza (domingo 26 de octubre, 12:45h)

Don Bosco-Obandina (domingo 26 de octubre, 12:45h)

La Roca-Villanueva del Fresno (sábado 25 de octubre, 19:30h)

Puebla de la Calzada B-Santa Quiteria (domingo 26 de octubre, 12:15h)

Hispanolusa-Valencia de Alcántara (domingo 26 de octubre, 13h)

Peña el Valle-La Albuera (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Alburquerque-Puerta Palmas (domingo 26 de octubre, 19h)

Grupo 4

Alange-Monesterio (domingo 26 de octubre, 12h)

Ribereña-Segureña (domingo 26 de octubre, 12h)

Fregenal-Campillo (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Berlanga-Higuera (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Fornacense-Vadesa (sábado 25 de octubre, 17:30h)

Juventud UVA-Jerez B (domingo 26 de octubre, 17h)

Trujillanos-Santa Marta (domingo 26 de octubre, 12h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Zamora-Colegio San José (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-Alcorcón (sábado 25 de octubre, 18:30h)

Grupo López Bolaños-Torrejón (sábado 25 de octubre, 17h)

Tercera División

Torrecillas-Castañar de Ibor (domingo 26 de octubre, 19h)

Ciudad de Almendralejo-Cáceres Universidad (sábado 25 de octubre, 19h)

Navalmoral-Casar de Cáceres (sábado 25 de octubre, 20h)

Burguillos-Talayuela (sábado 25 de octubre, 18h)

Arroyo-Villagarcía (sábado 25 de octubre, 18:30h)

Colegio San José-Granja (domingo 26 de octubre, 12:30h)

Badajoz Energía-Rena (sábado 25 de octubre, 20h)

Jarandilla-Salvatierra (sábado 25 de octubre, 19h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Vera Lagunera-Al-Qázeres Extremadura (sábado 25 de octubre, 19h)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Alcorcón (sábado 25 de octubre, 18:30h)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Insolac Caja 87 (domingo 26 de octubre, 19h)

Tercera FEB Masculina

CBA Spain-Moraleja (sábado 25 de octubre, 17:30h)

Bosco Mérida-Sevilla Coria (sábado 25 de octubre, 18h)

Aljaraque-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 25 de octubre, 19:30h)

Sagrado Corazón Cáceres-San Antonio Cáceres (domingo 26 de octubre, 12h)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Covadonga-Extremadura Arroyo (sábado 25 de octubre, 17h)

