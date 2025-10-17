Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
La Cruz Villanovense-Getafe (sábado 18 de octubre, 16h)
Badajoz-Unionistas de Salamanca (sábado 18 de octubre, 18h)
Valladolid-Diocesano (sábado 18 de octubre, 16:15h)
Liga Nacional Juvenil
Ciudad de Plasencia-Extremadura (sábado 18 de octubre, 17h)
Hispanolusa-Don Benito (domingo 19 de octubre, 12:30h)
Diocesano B-Vedruna Cáceres (sábado 18 de octubre, 16h)
Badajoz B-Moralo (domingo 19 de octubre, 11:30h)
Villafranca-Fuente de Cantos (sábado 18 de octubre, 17h)
Zafra-Flecha Negra (sábado 18 de octubre, 16:30h)
San Roque-Cacereño (sábado 18 de octubre, 16h)
Santa Amalia-Don Bosco (sábado 18 de octubre, 17:30h)
La Cruz Villanovense B-Mérida (sábado 18 de octubre, 18:30h)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Alavés (domingo 19 de octubre, 12:30h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Cacereño Atlético-Juan Grande (domingo 19 de octubre, 10h)
Malaga-SportExtremadura (domingo 19 de octubre, 16h)
Tercera RFEF Femenina
Villanovense-Zafra (domingo 19 de octubre, 12h)
SportExtremadura B-Mérida (domingo 19 de octubre, 16h)
Féminas Don Benito-Badajoz (domingo 19 de octubre, 12h)
Extremadura Femenino-Cacereño Atlético B (domingo 19 de octubre, 12:15h)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Arenteiro (sábado 18 de octubre, 16h)
Athletic B-Cacereño (domingo 19 de octubre, 20:30h)
Segunda RFEF Masculina
Antoniano-Extremadura (domingo 19 de octubre, 17:30h)
Coria-Fuenlabrada (domingo 19 de octubre, 17:30h)
Tercera RFEF Masculina
Calamonte-Gévora (domingo 19 de octubre, 12h)
Puebla de la Calzada-Azuaga (sábado 18 de octubre, 19:30h)
Jaraíz-Santa Amalia (domingo 19 de octubre, 17h)
Montehermoso-Don Benito (domingo 19 de octubre, 17h)
Villanovense-Villafranca (domingo 19 de octubre, 12h)
Cabeza del Buey-Diocesano (domingo 19 de octubre, 17h)
Llerenense-Moralo (domingo 19 de octubre, 17:30h)
Montijo-Badajoz (domingo 19 de octubre, 12h)
Jerez-Pueblonuevo (domingo 19 de octubre, 17:30h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Trujillo-Arroyo (domingo 19 de octubre, 12:30h)
Torreorgaz-Malpartida (domingo 19 de octubre, 12:30h)
Piornal-Moraleja (domingo 19 de octubre, 17h)
Cabezuela-Ciudad de Plasencia (domingo 19 de octubre, 18h)
Chinato-Talayuela (domingo 19 de octubre, 18h)
Moralo B-Torrejoncillo (domingo 19 de octubre, 12h)
UP Plasencia-Amanecer (domingo 19 de octubre, 12h)
Grupo 2
Valverdeño-San Jorge (sábado 18 de octubre, 18:30h)
Valdebótoa-Lobón (domingo 19 de octubre, 12:30h)
Sanvicenteño-La Garrovilla (domingo 19 de octubre, 18h)
Talavera-Badajoz B (domingo 19 de octubre, 12h)
Guadiana-Villar del Rey (domingo 19 de octubre, 17h)
Barbaño-Cheles (domingo 19 de octubre, 17:30h)
Hernando de Soto-Valdelacalzada (domingo 19 de octubre, 12:30h)
Grupo 3
Gimnástico Don Benito-Quintana (domingo 19 de octubre, 12h)
Peleño-Athletic Valle (domingo 19 de octubre, 17:30h)
Zarceño-Castuera (domingo 19 de octubre, 18:30h)
Hernán Cortés-Monterrubio (domingo 19 de octubre, 17:30h)
Campanario-Almoharín (domingo 19 de octubre, 12:30h)
Talarrubias-Valdivia (domingo 19 de octubre, 17h)
Guareña-Miajadas (domingo 19 de octubre, 12h)
Grupo 4
Usagre-Belenense (domingo 19 de octubre, 17:30h)
Oliva-Gran Maestre (domingo 19 de octubre, 13h)
La Estrella-Fuente de Cantos (domingo 19 de octubre, 12:30h)
San Serván-Bienvenida (domingo 19 de octubre, 12h)
Aceuchal-Torremejía (domingo 19 de octubre, 18h)
Zafra-Mérida Promesas (domingo 19 de octubre, 12:15h)
Solana-Don Álvaro (domingo 19 de octubre, 18h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Amanecer B-Valdefuentes (domingo 19 de octubre, 17h)
Casar de Cáceres-Nuevo Cáceres (domingo 19 de octubre, 17h)
Hervás-Tiétar (domingo 19 de octubre, 17h)
El Batán-Ciudad de Plasencia B (domingo 19 de octubre, 17h)
Jerte-Brocense (domingo 19 de octubre, 17:30h)
Las Hurdes-Cañaveral (domingo 19 de octubre, 17h)
Nuevo Plasencia-Navaconcejo (domingo 19 de octubre, 18h)
Grupo 2
Esparragosa-Valdehornillo (domingo 19 de octubre, 17:15h)
La Haba-Madroñera (domingo 19 de octubre, 17h)
Puebla de Alcocer-Casas de Don Pedro (domingo 19 de octubre, 17h)
Herrera-Malpartida (domingo 19 de octubre, 16:30h)
Ilipense Zalamea-Madrigalejo (domingo 19 de octubre, 18h)
Palazuelo-Orellana (domingo 19 de octubre, 19h)
San Bartolomé-Metelinense (domingo 19 de octubre, 12:30h)
Grupo 3
San Francisco de Olivenza-Olivenza UD (domingo 19 de octubre, 17h)
Obandina-San Roque (domingo 19 de octubre, 12h)
Villanueva del Fresno-Don Bosco (domingo 19 de octubre, 12h)
Puebla de la Calzada B-La Roca (domingo 19 de octubre, 12:15h)
Valencia de Alcántara-Santa Quiteria (domingo 19 de octubre, 12h)
La Albuera-Hispanolusa (domingo 19 de octubre, 12h)
Puerta Palmas-Peña el Valle (domingo 19 de octubre, 11:15h)
Grupo 4
Alange-Trujillanos (domingo 19 de octubre, 12h)
Monesterio-Ribereña (domingo 19 de octubre, 12h)
Segureña-Fregenal (domingo 19 de octubre, 17:30h)
Campillo-Berlanga (domingo 19 de octubre, 12:30h)
Higuera-Fornacense (domingo 19 de octubre, 12:30h)
Vadesa-Juventud UVA (domingo 19 de octubre, 12h)
Jerez B-Santa Marta (domingo 19 de octubre, 12h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Atlético Mercadal (domingo 19 de octubre, 11:30h)
Segunda División B (Grupo 4)
Talavera-Jerez (domingo 19 de octubre, 12:30h)
Grupo López Bolaños-El Álamo (sábado 18 de octubre, 17h)
Tercera División
Torrecillas-Jarandilla (sábado 18 de octubre, 17:30h)
Castañar de Ibor-Almendralejo (sábado 18 de octubre, 20h)
Cáceres Universidad-Navalmoral (domingo 19 de octubre, 12h)
Casar de Cáceres-Burguillos del Cerro (sábado 18 de octubre, 18h)
Talayuela-Arroyo (sábado 18 de octubre, 12h)
Villagarcía-Colegio San José (sábado 18 de octubre, 19h)
Granja-Badajoz Energía (sábado 18 de octubre, 19h)
Rena-Salvatierra (sábado 18 de octubre, 19h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Celta Femxa Zorka (sábado 18 de octubre, 18h)
Liga Femenina 2
Cesur Distrito Olímpico-Miralvalle (sábado 18 de octubre, 18:45h)
Segunda FEB Masculina
Ponferrada-Cáceres Patrimonio (sábado 18 de octubre, 19:30h)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-Aljaraque (sábado 18 de octubre, 18h)
Huelva-Bosco Mérida (sábado 18 de octubre, 18:30h)
Vitaly La Mar Badajoz-Dos Hermanas (sábado 18 de octubre, 19h)
Sevilla CB Coria-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 18 de octubre, 19:30h)
San Fernando-CBA Spain (sábado 18 de octubre, 20:30h)
San Antonio Cáceres-Peñarroya (domingo 19 de octubre, 12h)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Extremadura Arroyo-Torrelavega (sábado 18 de octubre, 19h)
Superliga Masculina 2
Almería-Almendralejo Extremadura (sábado 18 de octubre, 17h)