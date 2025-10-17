DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación, el Mérida recibe este sábado al Arenteiro y el Cacereño viaja el domingo a Bilbao para visitar al Bilbao Athletic. En Segunda, Coria-Fuenlabrada y Antoniano-Extremadura y en Tercera, Montehermoso-Don Benito, Villanovense-Villafranca y Montijo-Badajoz. En Baloncesto: Al-Qázeres recibe al Celta, Miralvalle visita al Cesur y Cáceres viaja a Ponferrada.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

La Cruz Villanovense-Getafe (sábado 18 de octubre, 16h)

Badajoz-Unionistas de Salamanca (sábado 18 de octubre, 18h)

Valladolid-Diocesano (sábado 18 de octubre, 16:15h)

Liga Nacional Juvenil

Ciudad de Plasencia-Extremadura (sábado 18 de octubre, 17h)

Hispanolusa-Don Benito (domingo 19 de octubre, 12:30h)

Diocesano B-Vedruna Cáceres (sábado 18 de octubre, 16h)

Badajoz B-Moralo (domingo 19 de octubre, 11:30h)

Villafranca-Fuente de Cantos (sábado 18 de octubre, 17h)

Zafra-Flecha Negra (sábado 18 de octubre, 16:30h)

San Roque-Cacereño (sábado 18 de octubre, 16h)

Santa Amalia-Don Bosco (sábado 18 de octubre, 17:30h)

La Cruz Villanovense B-Mérida (sábado 18 de octubre, 18:30h)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Alavés (domingo 19 de octubre, 12:30h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Cacereño Atlético-Juan Grande (domingo 19 de octubre, 10h)

Malaga-SportExtremadura (domingo 19 de octubre, 16h)

Tercera RFEF Femenina

Villanovense-Zafra (domingo 19 de octubre, 12h)

SportExtremadura B-Mérida (domingo 19 de octubre, 16h)

Féminas Don Benito-Badajoz (domingo 19 de octubre, 12h)

Extremadura Femenino-Cacereño Atlético B (domingo 19 de octubre, 12:15h)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Arenteiro (sábado 18 de octubre, 16h)

Athletic B-Cacereño (domingo 19 de octubre, 20:30h)

Segunda RFEF Masculina

Antoniano-Extremadura (domingo 19 de octubre, 17:30h)

Coria-Fuenlabrada (domingo 19 de octubre, 17:30h)

Tercera RFEF Masculina

Calamonte-Gévora (domingo 19 de octubre, 12h)

Puebla de la Calzada-Azuaga (sábado 18 de octubre, 19:30h)

Jaraíz-Santa Amalia (domingo 19 de octubre, 17h)

Montehermoso-Don Benito (domingo 19 de octubre, 17h)

Villanovense-Villafranca (domingo 19 de octubre, 12h)

Cabeza del Buey-Diocesano (domingo 19 de octubre, 17h)

Llerenense-Moralo (domingo 19 de octubre, 17:30h)

Montijo-Badajoz (domingo 19 de octubre, 12h)

Jerez-Pueblonuevo (domingo 19 de octubre, 17:30h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Trujillo-Arroyo (domingo 19 de octubre, 12:30h)

Torreorgaz-Malpartida (domingo 19 de octubre, 12:30h)

Piornal-Moraleja (domingo 19 de octubre, 17h)

Cabezuela-Ciudad de Plasencia (domingo 19 de octubre, 18h)

Chinato-Talayuela (domingo 19 de octubre, 18h)

Moralo B-Torrejoncillo (domingo 19 de octubre, 12h)

UP Plasencia-Amanecer (domingo 19 de octubre, 12h)

Grupo 2

Valverdeño-San Jorge (sábado 18 de octubre, 18:30h)

Valdebótoa-Lobón (domingo 19 de octubre, 12:30h)

Sanvicenteño-La Garrovilla (domingo 19 de octubre, 18h)

Talavera-Badajoz B (domingo 19 de octubre, 12h)

Guadiana-Villar del Rey (domingo 19 de octubre, 17h)

Barbaño-Cheles (domingo 19 de octubre, 17:30h)

Hernando de Soto-Valdelacalzada (domingo 19 de octubre, 12:30h)

Grupo 3

Gimnástico Don Benito-Quintana (domingo 19 de octubre, 12h)

Peleño-Athletic Valle (domingo 19 de octubre, 17:30h)

Zarceño-Castuera (domingo 19 de octubre, 18:30h)

Hernán Cortés-Monterrubio (domingo 19 de octubre, 17:30h)

Campanario-Almoharín (domingo 19 de octubre, 12:30h)

Talarrubias-Valdivia (domingo 19 de octubre, 17h)

Guareña-Miajadas (domingo 19 de octubre, 12h)

Grupo 4

Usagre-Belenense (domingo 19 de octubre, 17:30h)

Oliva-Gran Maestre (domingo 19 de octubre, 13h)

La Estrella-Fuente de Cantos (domingo 19 de octubre, 12:30h)

San Serván-Bienvenida (domingo 19 de octubre, 12h)

Aceuchal-Torremejía (domingo 19 de octubre, 18h)

Zafra-Mérida Promesas (domingo 19 de octubre, 12:15h)

Solana-Don Álvaro (domingo 19 de octubre, 18h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Amanecer B-Valdefuentes (domingo 19 de octubre, 17h)

Casar de Cáceres-Nuevo Cáceres (domingo 19 de octubre, 17h)

Hervás-Tiétar (domingo 19 de octubre, 17h)

El Batán-Ciudad de Plasencia B (domingo 19 de octubre, 17h)

Jerte-Brocense (domingo 19 de octubre, 17:30h)

Las Hurdes-Cañaveral (domingo 19 de octubre, 17h)

Nuevo Plasencia-Navaconcejo (domingo 19 de octubre, 18h)

Grupo 2

Esparragosa-Valdehornillo (domingo 19 de octubre, 17:15h)

La Haba-Madroñera (domingo 19 de octubre, 17h)

Puebla de Alcocer-Casas de Don Pedro (domingo 19 de octubre, 17h)

Herrera-Malpartida (domingo 19 de octubre, 16:30h)

Ilipense Zalamea-Madrigalejo (domingo 19 de octubre, 18h)

Palazuelo-Orellana (domingo 19 de octubre, 19h)

San Bartolomé-Metelinense (domingo 19 de octubre, 12:30h)

Grupo 3

San Francisco de Olivenza-Olivenza UD (domingo 19 de octubre, 17h)

Obandina-San Roque (domingo 19 de octubre, 12h)

Villanueva del Fresno-Don Bosco (domingo 19 de octubre, 12h)

Puebla de la Calzada B-La Roca (domingo 19 de octubre, 12:15h)

Valencia de Alcántara-Santa Quiteria (domingo 19 de octubre, 12h)

La Albuera-Hispanolusa (domingo 19 de octubre, 12h)

Puerta Palmas-Peña el Valle (domingo 19 de octubre, 11:15h)

Grupo 4

Alange-Trujillanos (domingo 19 de octubre, 12h)

Monesterio-Ribereña (domingo 19 de octubre, 12h)

Segureña-Fregenal (domingo 19 de octubre, 17:30h)

Campillo-Berlanga (domingo 19 de octubre, 12:30h)

Higuera-Fornacense (domingo 19 de octubre, 12:30h)

Vadesa-Juventud UVA (domingo 19 de octubre, 12h)

Jerez B-Santa Marta (domingo 19 de octubre, 12h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Atlético Mercadal (domingo 19 de octubre, 11:30h)

Segunda División B (Grupo 4)

Talavera-Jerez (domingo 19 de octubre, 12:30h)

Grupo López Bolaños-El Álamo (sábado 18 de octubre, 17h)

Tercera División

Torrecillas-Jarandilla (sábado 18 de octubre, 17:30h)

Castañar de Ibor-Almendralejo (sábado 18 de octubre, 20h)

Cáceres Universidad-Navalmoral (domingo 19 de octubre, 12h)

Casar de Cáceres-Burguillos del Cerro (sábado 18 de octubre, 18h)

Talayuela-Arroyo (sábado 18 de octubre, 12h)

Villagarcía-Colegio San José (sábado 18 de octubre, 19h)

Granja-Badajoz Energía (sábado 18 de octubre, 19h)

Rena-Salvatierra (sábado 18 de octubre, 19h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Celta Femxa Zorka (sábado 18 de octubre, 18h)

Liga Femenina 2

Cesur Distrito Olímpico-Miralvalle (sábado 18 de octubre, 18:45h)

Segunda FEB Masculina

Ponferrada-Cáceres Patrimonio (sábado 18 de octubre, 19:30h)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-Aljaraque (sábado 18 de octubre, 18h)

Huelva-Bosco Mérida (sábado 18 de octubre, 18:30h)

Vitaly La Mar Badajoz-Dos Hermanas (sábado 18 de octubre, 19h)

Sevilla CB Coria-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 18 de octubre, 19:30h)

San Fernando-CBA Spain (sábado 18 de octubre, 20:30h)

San Antonio Cáceres-Peñarroya (domingo 19 de octubre, 12h)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Extremadura Arroyo-Torrelavega (sábado 18 de octubre, 19h)

Superliga Masculina 2

Almería-Almendralejo Extremadura (sábado 18 de octubre, 17h)

