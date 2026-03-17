El circuito provincial de duatlón de Badajoz estrena pruebas de triatlón

El tradicional circuito provincial de duatlón que impulsa la Diputación de Badajoz incorpora por primera vez en su cartel pruebas de triatlón, con tres competiciones de este tipo, con el objetivo de impulsar aún más este programa.

El diputado provincial Ricardo Cabezas ha afirmado este martes durante la presentación del Circuito Provincial de Triatlón y Duatlón 2026 que la provincia pacense posee un entorno natural “de relevancia” que le permite ser “el escenario ideal para este tipo de pruebas”.

La primera competición llegará a Llerena el próximo 22 de marzo con el III Duatlón Cros Llerena, para seguir en Herrera del Duque el 24 de mayo con el Triatlón Playa de Peloche, en Villanueva de la Serena el 7 de junio con el IV Triatlón Villanueva de la Serena, en Jerez de los Caballeros el 19 julio con el XI Triatlón Ciudad del Temple y en Monesterio el 25 de octubre con el XIII Duatlón Cros Monesterio.

El circuito finalizará con el XI Duatlón Cros Montijo el 8 de noviembre.

La alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, ha afirmado por su parte que el duatlón de su localidad es “único” pues incluye una modalidad por parejas, las cuales deben recorrer juntas todo el recorrido, sin olvidar que los primeros clasificados reciben como premios productos ibéricos.

Vargas ha incidido en que estas competiciones permiten promocionar el “gran entorno natural” con el que cuenta la provincia, pero “hay que reconocer que los recorridos son duros”, de ahí que haya ensalzado el esfuerzo de los aficionados al triatlón y al duatlón.

La presidenta de la Federación Extremeña de Triatlón, Carolina Méndez, ha recordado por su parte que el programa comenzó con pruebas de duatlón, para incluir ahora también el triatlón en el cartel gracias, entre otros,“al esfuerzo que realiza la Diputación en el impulso de este circuito”.

Aunque previamente se había contado con alguna prueba de triatlón, esta circunstancia se había producido para sustituir a un evento de duatlón que no había podido celebrarse a última hora por algún motivo, por lo que es la primera vez que el cartel anterior al inicio del programa incluye pruebas de triatlón, se ha aclarado en la presentación.

En torno a 110 atletas en la modalidad masculina y 25 en la femenina participaron el año pasado de media en cada una de las pruebas.

La presencia de la mujer crece año tras año y se busca incentivar a través de distintas iniciativas.