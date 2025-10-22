Las denuncias por violencia de género bajan un 4,9% interanual en el segundo trimestre en Extremadura, hasta las 797

Las denuncias por violencia de género recibidas en el segundo trimestre del año por los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer en Extremadura bajaron un 4,9 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta las 797 denuncias.

En este mismo periodo, fueron atendidas un total de 749 víctimas, un 1,2 por ciento menos que en el segundo trimestre de 2024, según los datos publicados este miércoles por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Estos datos muestran también que el número de órdenes de protección solicitadas fue de 222 en el segundo trimestre, un 8,8 por ciento más que las de hace un año, mientras que los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados en funciones de guardia en los meses de abril y junio acordaron 154 órdenes de protección, un 6,2 por ciento más.

En cuanto al número de sentencias dictadas en la región por los juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales, ascendió a 178 en este mismo periodo, de las que el 96,6 por ciento fueron condenatorias.

De acuerdo a estos datos, la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres se sitúa en 14,1 en Extremadura, por debajo de la media nacional, que se situó en 19,2.

En total, fueron 21 víctimas las que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar en Extremadura en el segundo trimestre de 2025, lo que refleja un importante incremento, del 200 por ciento, respecto al mismo periodo de 2024, en el que se acogieron sólo dos víctimas.

Por su parte, entre abril y junio de este año los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a ocho menores de edad, cuando hace un año fue juzgado un único menor por este motivo.