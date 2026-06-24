Las demandas de disolución matrimonial alcanzan las 418 entre enero y marzo en Extremadura, un 22,7% menos

Las demandas de disolución matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades) alcanzan las 418 en los tres primeros meses del año en Extremadura, un 22,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, los órganos judiciales de Extremadura registraron en este periodo 119 demandas de divorcio no consensuado, un 39,9 por ciento menos, mientras que las demandas de divorcio consensuado alcanzan las 279, un 10,9 por ciento menos interanual, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Por su parte, las demandas de separación no consensuada bajaron en marzo un 20 por ciento, hasta las cuatro, mientras que las de separación consensuada fueron 16, un 36 por ciento menos.

Además, en los tres primeros meses del año se presentaron en Extremadura 97 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que ha supuesto un aumento interanual del 12,8 por ciento.

Así, el número de demandas de modificación de medidas no consensuadas fueron 124, que suponen un descenso del 36,7 por ciento, mientras que las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas alcanzaron las 157, un 8,7 por ciento menos, mientras que las no consensuadas, que fueron 95, disminuyeron un 28,6 por ciento.