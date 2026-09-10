CSIF, UGT y CCOO saldrán a las calles para reclamar la homologación salarial en el SES y la Administración General

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han acordado un calendario de movilizaciones para reclamar a la Junta de Extremadura la equiparación salarial "ya" para los empleados públicos de Administración General y del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Además, y si no prosperan las negociaciones sobre este asunto hasta entonces y no se aplica un "compromiso presupuestario" con la cuestión, tienen previsto convocar el 11 de noviembre una huelga general para todos los trabajadores del ámbito de gestión de la Junta.

El calendario surge tras agotar "todas y cada una de las vías" de "diálogo" con la Consejería de Administración Pública, aunque una vez hecho público el calendario de movilizaciones los sindicatos mantienen aún "tendida la mano" para negociar y alcanzar "el mejor acuerdo posible" para los trabajadores de Administración General y del SES.

"Ha llegado el momento de que los trabajadores hagan oír su voz", ha sentenciado en rueda de prensa este jueves en Mérida junto a otros representantes sindicales el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, quien ha reclamado la convocatoria "cuanto antes" de Mesa General de Negociación para alcanzar un "compromiso" de la Junta con partidas presupuestarias "claras" que acaben con la "desigualdad" retributiva en el seno de la Administración autonómica.

Además, incide en que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "tiene la pelota en su tejado" para llegar incluso a la desconvocatoria del calendario de movilizaciones, y ha reclamado que ésta convoque "de urgencia" a los sindicatos para poder alcanzar "el mejor acuerdo posible".

La de la homologación salarial se trata, así, según ha remarcado Benito Román, de una reclamación "de justicia" y de "dignidad" para un colectivo que se siente "discriminado" respecto a otros empleados públicos de la Administración autonómica y los de su mismo sector en otras comunidades autónomas (con en torno a un 20 por ciento menos de sueldo en algunos casos).

Así, y según han desgranado en la rueda de prensa el secretario general de UGT Servicios Públicos Extremadura, Manuel Fernández Colomo, y el coordinador del Área Pública de CCOO de Extremadura, Manuel María Nicolás, junto a CSIF mantendrán del 14 al 18 de septiembre en Mérida una ronda de contactos con los grupos con representación en la Asamblea para plantearles la problemática y reclamar su apoyo.

Ya el jueves 24 de septiembre, celebrarán una concentración a las puertas de la Asamblea de Extremadura, en Mérida; y en octubre (días 1, 8, 15 y 22) convocan concentraciones en todos los centros de trabajo del SES y Administración General.

Posteriormente, el 29 de octubre está prevista una concentración a las puertas de Presidencia de la Junta, en la capital autonómica; y "si no hay respuestas, fechas y compromiso presupuestario" por parte de la Junta --ha dicho Benito Román-- los tres sindicatos convocarán el 11 de noviembre una huelga general en la Administración pública extremeña.

NEGOCIACIÓN O MOVILIZACIÓN

A su vez, Manuel Fernández Colomo (UGT Servicios Públicos Extremadura) ha advertido de que los trabajadores del SES y Administración General les transmiten que su situación de "discriminación" salarial es "insoportable" y reclaman, en consecuencia, "negociación o movilización".

Así, ha hecho un llamamiento también a la sociedad extremeña para que ponga "en valor" lo público y que no exista "discriminación" entre los diferentes trabajadores de la Administración regional; y ha valorado que si se ha alcanzado un acuerdo de subida salarial entre la Junta y los sindicatos para los docentes "no hay motivos" para no articularlo también en Administración General y el SES.

En este sentido, y tras advertir de que la Consejería de Administración Pública "unilateralmente dio por rotas" las negociaciones por lo homologación salarial en estos dos ámbitos, ha afirmado que han intentado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, desbloquease la situación, algo que --ha remarcado-- "a día de hoy no se ha producido".

MANTIENEN LA VOLUNTAD DE NEGOCIACIÓN

De su lado, Manuel María Nicolás (CCOO) ha ahondado en que este asunto de la equiparación salarial en todos los ámbitos de la Administración extremeña "lleva enquistado mucho tiempo", debido a que la Junta lo "ha postergado continuamente"; y ha subrayado que "ante la falta de negociación y de voluntad no ha quedado otra" que convocar un calendario de movilizaciones.

En todo caso, ha insistido en que por parte de los sindicatos no se va a renunciar a la posibilidad de negociar, aunque ha remarcado que debe existir "voluntad política" para articular partidas "concretas" presupuestarias que acaben con la "desigualdad" salarial entre empleados de la Junta.

En esta línea, ha considerado también que "es difícil de entender" que el Gobierno autonómico defienda que Extremadura cuenta con los presupuestos "más expansivos de la historia" pero, al mismo tiempo, se plantee a los sindicatos que "no hay posibilidad de puntos de encuentro" en cuanto a capacidad presupuestaria para la homologación salarial en Administración General y el SES.

Finalmente, y en cuanto a una reunión con María Guardiola anunciada por la Junta para el próximo lunes, 14 de septiembre, Manuel Fernández Colomo ha indicado que los sindicatos no disponen de "ninguna convocatoria".

"La consejera anuncia que el día 14 hay una reunión con María Guardiola en la que están convocados las centrales sindicales de la Mesa General de Negociación. A día de hoy podemos asegurar que eso no es cierto. No tenemos ninguna convocatoria de reunión para el día 14", ha señalado.

Al respecto, Fernández Colomo ha añadido que "hay otra reunión institucional de la mesa de concertación social con los empresarios y con las dos organizaciones sindicales que están presentes en el ámbito de la concertación social", pero --insiste-- "la concertación social es una cosa y la mesa de negociación colectiva es otra".