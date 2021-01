El consejero de Sanidad no descarta un confinamiento domiciliario, pero dice que aún tenemos margen.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, considera que las duras medidas implantadas para frenar al coronavirus tienen margen e insiste en darles tiempo, aunque no descarta nada, incluso un confinamiento domiciliario. Pero si llegáramos ahí, Vergeles dice que, económicamente, el país lo aguantaría muy mal. También apela a esforzarnos en el cumplimiento de las medidas ya que, insiste, se lo debemos a quienes están dando lo mejor y a sectores que lo están pasando muy mal como la hostelería y el comercio. Detalla que en ocupación de camas de agudos estamos por debajo de la primera ola, pero en las UCI no es así, y los que ingresan allí lo hacen con un pronostico bastante malo. Y en cuanto a las vacunaciones, ya se va por el 53 por ciento, y dice que no han tenido más rechazos que otros días, pese a mantener que puede tener una reacción adversa tardía, como otros medicamentos, aunque considera que son seguras. Vergeles dice que lo que hizo el presidente Vara fue apelar al principio de precaución y que la mejor respuesta a los intentos de confrontación, es aumentar las vacunaciones. Por otro lado, en cuanto al brote de la residencia Los Olivos de Mérida, Vergeles recuerda que es privada, aunque han reforzado al personal sanitario porque la empresa no lo encontraba, y se ha intervenido sanitariamente. La causa, explica, es que en las residencias no se puede prohibir que entren y salgan sus empleados y los proveedores. Y ahí ha estado el origen.