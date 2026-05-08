El festival Womad de Cáceres afronta la jornada del viernes con ocho conciertos, talleres y cine

El festival Womad de Cáceres afronta su segunda jornada este viernes, 8 de mayo, con ocho conciertos distribuidos en sus tres escenarios, talleres de danza y cine en la Filmoteca. Seun Kuti & Egypt 80 cerrará los conciertos en la Plaza Mayor en una certamen que propone por el mundo a través de la música, desde el afrobeat hasta el funk, la fusión gallega o los ritmos africanos más explosivos.

La música comenzará a sonar a las 14,00 horas en el escenario de la plaza de Santa María con el grupo Djarabí, formado por músicos de Senegal, Bélgica y Extremadura, en un proyecto que mezcla sonidos africanos con influencias europeas y mediterráneas, creando un directo lleno de ritmo, mestizaje y celebración.

En el mismo escenario, a las 16,00 horas actuará LK Funk, un sexteto cacereño que propone ritmos de groove, funk y mucha energía sobre el escenario. Una propuesta extremeña pensada para bailar desde el primer minuto.

El primero en subirse al escenario de la Plaza Mayor, a las 19,15 horas, será el también extremeño Willy Wylazo, considerado un referente del reggae, propone una fusión urbana con personalidad propia y una puesta en escena fresca que conecta con el público desde el primer tema. A las 21,00 horas le toca el turno a Sorvina, que llega desde EEUU con sonidos contemporáneos entre el jazz rap, el neo-soul, el gospel y el hip hop alternativo con influencias electrónicas.

A las 23,00 horas actuarán los peruanos Bareto, que proponen una auténtica fiesta andina sobre el escenario con cumbia amazónica, psicodelia y ritmos latinos imposibles de escuchar sin moverse. La jornada del viernes en el escenario de la Plaza Mayor la cerrará Seun Kuti con la banda Egypt 80 llegados desde Nigeria. Seun es el heredero del legado de Fela Kuti, y llega con una de las bandas más míticas del afrobeat para dejar en Cáceres ritmo, mensaje y potencia y cerrar la noche por todo lo alto.

Pero antes, en el escenario de la plaza de San Jorge, a las 22,00 horas, sonará folk gallego con Caamaño & Ameixeiras con una propuesta que une toda la tradición gallega y la modernidad en uno de los dúos folk más destacados del panorama actual. Panderetas, identidad y emoción en directo.

Y en el mismo escenario, a la media noche sobará Raz & Afla, llegados desde Reino Unido y Ghana con un afrofunk explosivo con influencias de highlife, jazz y soul. Un directo vibrante y cargado de energía en la jornada del viernes del festival Womad que, una vez más, propone perderse entre escenarios para descubrir nuevos sonidos.

OTRAS ACTIVIDADES

La programación del festival Womad, que este año cumple su trigésima tercera edición en la capital cacereña, propone también para el viernes talleres de polinización y actividades para fomentar la paz, en el Museo Pedrilla; y de salsa dance y de percusión corporal, en la plaza de San Jorge, que también conocerán los alumnos del IES El Brocense.

En el Palacio de Carvajal habrá cuentos del mundo, a las 19,30 horas, y por la mañana (11,30 horas), en la Filmoteca se proyectará el documental Flores para Antonio, realizado por Alba Flores en la memoria de su padre. Además, se puede seguir visitando el mercado de artesanía en el Paseo de Cánovas, las comidas del mundo en el entorno de la plaza de San Mateo, o el espacio reservado para las ongs en el Foro de los Balbos.