La Cofradía del Cristo Negro de Cáceres entrega este sábado los Muñidores 2026

La Cofradía del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús de Cáceres, más conocida como Cristo Negro, va a entregar este sábado, 28 de marzo, los Muñidores 2026 a tres personas a las que reconocen con estos galardones que representan elementos que acompañan a los hermanos en la procesión.

En esta ocasión, serán Elena María Pérez Llanos, Pedro Jesús Harinero Sánchez y Francis Villegas. El acto tendrá lugar a las 12,00 horas en la concatedral de Santa María, concretamente en la Capilla de los Blázquez, lugar donde se encuentra la imagen del Cristo Negro.

Antes de esta entrega, la cofradía realizará este viernes, 27 de marzo, a las doce de la noche el traslado de la Cruz Guía desde las dependencias de la Cruz Blanca hasta la concatedral.

Los muñidores del Cristo Negro en Cáceres son hermanos que llevan elementos representativos de la cofradía como una esquila de bronce al comienzo del desfile y un tambor destemplado al final, así como los portadores de hachones para iluminar el recorrido.

Cabe recordar que la procesión del Cristo Negro es una de las más concurridas de la ciudad y destaca por su austeridad y escenografía.