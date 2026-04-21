El ayuntamiento despliega un operativo especial para la bajada de la patrona, la Virgen de la Montaña

El Ayuntamiento de Cáceres ha activado un dispositivo especial con motivo de la Bajada de la Patrona de la ciudad, la Virgen de la Montaña, que tendrá lugar mañana martes 21 de abril, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de una de las citas más emblemáticas del calendario cacereño.

El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, ha destacado que “hemos coordinado un operativo global para que la Bajada transcurra con absoluta normalidad, reforzando la seguridad, la accesibilidad y la atención a los puntos de mayor afluencia”.

Desde Policía Local se desplegará un dispositivo de más de una veintena de agentes que velarán por la seguridad durante todo el recorrido y en los espacios con mayor concentración de público. Asimismo, se establecerán los cortes y desvíos de tráfico necesarios en la Carretera de la Montaña y zonas afectadas, garantizando la seguridad de participantes y visitantes. Los primeros cortes se iniciarán a partir de las 16.30 horas.

SERVICIO GRATUITO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

Como principal novedad, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) pone en marcha un servicio gratuito de acompañamiento a personas mayores dependientes o con movilidad reducida, que se consolida tras la buena acogida de este, registrada en Semana Santa.

Este recurso estará activo durante la Bajada, la Subida y todos los días del Novenario de la Virgen de la Montaña, ofreciendo atención personalizada por parte de auxiliares cualificados a las personas que lo soliciten con cita previa a través del teléfono 927 002 610, tanto por la propia persona usuaria como por familiares o personal de apoyo.

El servicio está dirigido especialmente a personas mayores o con movilidad reducida, dando prioridad a quienes no dispongan de apoyo familiar o social.

Se incluye acompañamiento desde el domicilio; préstamo de silla de ruedas, apoyo en desplazamientos, ayuda en la ubicación dentro del recorrido e información personalizada.

Además, desde el ayuntamiento de Cáceres se han habilitado cuatro puntos accesibles situados en San Marquino, Fuente Concejo, Santiago y Plaza Mayor, que facilitarán la atención y el apoyo durante el desarrollo del evento.

SERVICIO ESPECIAL DE LIMPIEZA Y DESBROCE

Las empresas concesionarias Talher (Parques y Jardines) y Valoriza (Limpieza viaria) tambien han intensificado las labores de acondicionamiento en la Carretera de la Montaña y el barrio de San Marquino.

Los trabajos incluyen desbroce, limpieza de pintadas, retirada de cartelería, y limpieza de contenedores. También se ha realizado un baldeo intensivo del trazado, miradores y escaleras de San Marquino, así como limpieza de choque en los puntos de mayor tránsito.

Además, se colocarán dos baños químicos portátiles en la explanada del Santuario.