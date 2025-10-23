El Ayuntamiento de Cáceres invierte 1,17 millones de euros en actuaciones de mejora en el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Cáceres ha llevado a cabo diversas actuaciones de mejora en el cementerio municipal, enmarcadas dentro del proyecto de ampliación, con una inversión de 1.170.000 euros que lo hacen más accesible y funcional para los usuarios, ya que, por ejemplo, permitirá pasar del cementerio nuevo al viejo sin tener que salir a la calle.

La ampliación del camposanto cacereño se inició en el año 2010 y ha continuado ejecutándose en los últimos meses con la construcción de cuatro nuevas galerías en el patio 2 de esta cuarta fase de la ampliación, que dotan a la ciudad de 476 nuevos nichos.

Además, se ha construido el primer tramo de la calle longitudinal de distribución de los patios de la ampliación, que tiene un acceso a través de una rampa a la avenida Cordel de Merinas y a través de una escalera a la propia avenida. La rampa facilita el acceso de vehículos de los visitantes a esta propia calle y recoge la posibilidad de aparcar dentro del propio cementerio.

Esta calle ha creado 17 nuevas plazas, dos de ellas para personas con movilidad reducida en esta primera fase, y continuará hasta el final de la ampliación del cementerio dotando de nuevas plazas de aparcamiento y de nuevas infraestructuras al mismo.

También se ha construido el primero de los dos pasos previstos en el proyecto de la ampliación para conectar la zona nueva con el recinto histórico del cementerio. Este primer paso conectará esta calle longitudinal con el patio seis del cementerio antiguo, para posteriormente en una siguiente fase facilitar una segunda pasarela de conexión.

En él hay una rampa que facilita el tránsito interno tanto del personal del cementerio como de personas con movilidad reducida, y unas escaleras destinadas expresamente para los visitantes.

Los detalles de la actuación los ha dado el alcalde Rafael Mateos, que ha visitado este jueves las instalaciones, acompañado del concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, y del concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel.

Para Mateos, "si hay un lugar que merece todo nuestro cariño y respeto es éste, el cementerio municipal, donde se han acometido importantes actuaciones en los últimos meses. Por las fechas en que nos encontramos, recibirá la visita de miles de cacereños y cacereñas que se acercarán en los próximos días al camposanto de Nuestra Señora de la Montaña".

Por eso, ha señalado que con la apertura del nuevo paso se evita que quienes quieran visitar un recinto y otro tengan que salir a la calle y recorrer la mitad de la avenida del Cordel de Merinas y el primer tramo de la avenida de Extremadura, "ya que podrán pasar directamente de uno a otro recinto".

BOSQUE DE LA MEMORIA

Además, se ha creado el 'Bosque de la Memoria', "una zona verde que da a los cacereños y cacereñas la posibilidad de esparcir las cenizas de sus seres queridos en el propio cementerio", ha explicado el regidor, que ha anunciado que, a partir de ahora se comenzará a trabajar en la redacción de los proyectos y futura licitación de una nueva fase de ampliación con la construcción de nuevas galerías en el patio 2.

Con estas ampliaciones se ha conseguido "dar estabilidad desde el punto de vista de nichos construidos en la ciudad", ante la falta de espacio de enterramientos que empezaba a acusarse hace unos años.

"También se da la posibilidad a los visitantes y a los propios trabajadores de acceder de forma accesible y segura a esta ampliación, y sobre todo de conectar el cementerio antiguo con el nuevo sin necesidad de salir a la avenida Cordel de Merinas y a la de Extremadura como había que hacerlo hasta hoy", ha subrayado Mateos.