La Policía investiga el origen de la bala que hirió a una niña de 13 años en Badajoz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha avanzado que la Policía Nacional investiga el origen del proyectil que ha herido en una pierna a una menor adolescente este pasado miércoles en Badajoz, sobre la cual no descarta que se trate de una "bala perdida", si bien aclara que no se tiene constancia de ningún tiroteo en la zona a la misma hora.

Cabe recordar que la menor recibió el impacto cuando se encontraba en el patio del Colegio San José de Calasanz de Badajoz en actividades del propio centro y que podría recibir este jueves el alta.

A este respecto, Quintana ha explicado que el informe médico permitirá saber cómo ha llegado la bala allí o qué orientación tenía. "Eso se va a saber, pero evidentemente estamos ahora mismo en este proceso de investigación. No descarto que sea una bala perdida, no lo descarto, probablemente pueda ser la causa", ha abundado, al tiempo que ha especificado que se tiene que esperar a los resultados de la investigación.

A preguntas de los periodistas sobre estos hechos, ha señalado que en la tarde de este miércoles no se recibió ninguna llamada en el 091 "de ningún tiroteo en ningún sitio". "No tenemos constancia de ningún tiroteo en este caso", pero que a las 17,38 horas sí que se recibió una llamada de una persona indicando que había una niña en el Colegio San José de Calasanz que tenía una herida, tras lo que fue trasladada al hospital "oportunamente".

A partir de ahí, las investigaciones policiales comenzaron en ese momento y en relación a la niña tienen información de que va a recibir el alta hospitalaria este jueves, al tiempo que ha indicado que "cualquier información errónea genera una intranquilidad a la población".

"Ahora mismo estamos en plena investigación porque necesitamos saber cómo ha llegado la bala allí, qué sentido tenía la bala, para hacer todas las investigaciones oportunas. Poco más puedo decir en este momento", ha continuado, para matizar sobre la investigación que está ahora mismo "en medio" de todo lo que se puede llegar a hacer, y asegurar que "está claro que se va a descubrir todo", "para eso tenemos una Policía Nacional que está haciendo su trabajo".

"SEGURO QUE VAMOS A SABER TODOS LOS DATOS"

Sobre el tipo de proyectil, el delegado ha insistido en que se va a seguir investigando. "Lo que podemos decir es que seguro que vamos a saber todos los datos. Lo bueno es que la niña estará dada de alta hoy y lo que hemos dicho, ahora mismo la investigación está en pleno curso", ha reiterado.

Mientras y preguntado por si hubo algún tipo de incidente en alguna zona cercana antes de que se produjera este suceso, ha hecho hincapié en que no se ha tenido conocimiento de "ninguno" y que en el 091 "no hubo ninguna llamada de ningún tipo, ni de tiroteos, ni de nada", de forma tal que la primera que viene a través del 112 es a las 17,38 de una persona que indica que una niña ha tenido unas heridas y que va al hospital.

A partir de ahí es cuando la policía comienza la investigación, de modo que no había ninguna otra llamada ni tienen "conocimiento de ningún hecho que estuviera relacionado con esta anteriormente", ha resaltado Quintana, quien sobre la vigilancia policial que se ha podido ver en la mañana de este jueves alrededor del centro ha apuntado que tienen que "intentar tranquilizar a todo el mundo", a la vez que ha insistido en que se tenga "mucho cuidado de dar la información correcta" porque cualquiera "errónea genera intranquilidad".

Finalmente y sobre una posible relación de estos hechos con otros tiroteos o incidentes con disparados registrados en la ciudad, el delegado del Gobierno ha expuesto que investigan "todo" y que "ahora mismo", dado que la investigación está "en pleno curso", "no se descarta ninguna cuestión", como tampoco aseguran "ninguna cuestión que tenga que ver". En cualquier caso "es una zona tranquila" y aboga por investigar para conocer cuáles son los orígenes de lo que ha sucedido.

El delegado del Gobierno en Extremadura ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de participar en un minuto de silencio en memoria de las últimas víctimas de violencia de género.