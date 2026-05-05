El Plan Avanzamos 2026 de la Diputación de Badajoz dedica 50 millones de euros a 160 municipios y 15 entidades locales

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este martes el Plan Avanzamos 2026, dotado de 50 millones de euros sin corresponsabilidad y dirigido a 160 municipios de menos de 20.000 habitantes y 15 entidades locales menores con cuantías que van desde los 90.000 euros como mínimo a 1,9 millones.

Dedicado a empleo, servicios públicos y lucha contra la despoblación, se trata del programa de mayor presupuesto impulsado hasta la fecha por la institución provincial, como ha detallado Del Puerto, que ha destacado el interés que despierta este plan por su importancia y su repercusión en los municipios, y que se trata de una ayuda "deseada" y "esperada" porque les permite financiar actuaciones de inversiones en obras y equipamientos, gastos de personal y gastos corrientes.

De este modo, el objetivo es estimular la actividad económica, junto con la puesta a disposición de los municipios y las entidades locales "todos los recursos necesarios" para afrontar o bien el inicio de nuevos proyectos o la culminación de los que ya existían, como también ha apuntado que nació de la voluntad de la institución de acompañarles, además de ayudarles a la hora de reforzar sus infraestructuras y mejorar los servicios públicos que ofrecen a los vecinos.

"Un plan que viene a poner un pequeño grano de arena en ese esfuerzo por conseguir la cohesión territorial de la provincia, por luchar contra la despoblación, pero también por la posibilidad de ofrecer oportunidades en nuestro mundo rural", ha ensalzado, de manera que así también trabajan y y avanzan en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en concreto el 8, trabajo digno y crecimiento económico, y el 11, ciudades y comunidades sostenibles.

Este martes, ha continuado, lanzan el Plan Avanzamos 2026 con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y con la presentación oficial a los alcaldes de este programa destinado a impulsar el equilibrio y el desarrollo de los municipios de la provincia, para lo que cuenta con una inversión 50 millones de euros, respecto a lo que ha explicado que esta cifra surge tras hacer un análisis de los resultados de otros planes que ya se han llevado a cabo, como el Diputación Contigo, el Cohesiona, el Suma o el Avanzamos 2025.

También de la encuesta mandada a los municipios, que les ha permitido tener una percepción "mucho más objetiva" a la hora de diseñarlo, y "por supuesto" de la escucha activa de los alcaldes, que "personalmente" lleva "por bandera".

Así, es un presupuesto "estudiado" y "vital" para cubrir las necesidades de los municipios de menos de 20.000 habitantes, a continuación de lo cual ha recordado que, sumando este tipo de planes en la pasada legislatura y la actual, la inversión provincial alcanza los 200 millones de euros, lo que evidencia "una amplia repercusión para la provincia".

PRINCIPALES NOVEDADES

En su intervención, Raquel del Puerto ha remachado que esa escucha les ha permitido poder adaptar el plan a la actual situación económica y social y que, en concreto, el 50 por ciento de la cuantía que recibirá cada municipio se va a destinar a realizar inversiones para incentivar actuaciones, mejorar infraestructuras, crear empleo o dinamizar la economía, y que el resto lo pueden dedicar a lo que estimen oportuno.

Entre las principales novedades, mantiene la posibilidad, ya introducida en 2025, de ejecutarse sin corresponsabilidad municipal, permitiendo a las entidades locales disponer de mayor liquidez, a la vez que permite financiar aportaciones municipales vinculadas a proyectos con fondos europeos, o actuaciones que fueron objeto de subvención del plan el pasado año siempre que se trata de fases distintas a las ya financiadas.

Así, otra novedad del plan pasa por permitir justificar gastos del ejercicio anterior, lo que, en palabras de la presidenta de la institución provincial, supone liberar fondos para los ayuntamientos, sanear las arcas municipales y generar liquidez. La previsión de la Diputación de Badajoz, ha precisado, es que los pagos se hagan efectivos antes del verano.

Para ello, el reparto de fondos se realizará en función del padrón municipal y con distintas cuantías por habitante, a razón de 146,72 euros para municipios de 1 a 1.500 habitantes; 134,72 euros entre 1.501 y 5.000 habitantes; 123,72 euros entre 5.001 y 10.000 habitantes y 110,72 euros entre 10.001 y 20.000 habitantes, con un mínimo garantizado de 90.000 euros para asegurar la financiación de las entidades más pequeñas, en línea con el objetivo de combatir la despoblación.

Los ayuntamientos dispondrán de 10 días hábiles para presentar la documentación requerida. El periodo de ejecución de las actuaciones abarca desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de junio de 2027, con plazo de justificación hasta el 30 de septiembre de ese mismo año.

LOS ALCALDES

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), Manuel J. González; diputados provinciales o 120 alcaldes pacenses han acudido a este acto de presentación del Plan Avanzamos celebrado en el Hospital Centro Vivo y en el que han intervenido también los regidores de Higuera de La Serena, Gregorio García, y la de Alange, María Julia Gutiérrez.

Gregorio García ha dado las gracias a la diputación por la puesta en marcha de este plan y ha reconocido que, para municipios como el suyo, este tipo de programas no solo son importantes sino "absolutamente necesarios", porque con iniciativas como esta "avanzamos de verdad", tras unos meses "complejos" en los que "la incertidumbre ha estado muy presente" y los ayuntamientos han tenido que hacer frente a muchas situaciones con recursos propios, ajustando presupuestos o priorizando "al máximo".

A su vez, María Julia Gutiérrez ha agradecido igualmente la puesta en marcha y el desarrollo de este plan que no solo es una línea de financiación más, sino una herramienta "real, útil y cercana, pensada desde el conocimiento del territorio y de las necesidades que vivimos y trabajamos en nuestros pueblos", a la vez que ha destacado del mismo su flexibilidad y que permite a los ayuntamientos decidir en qué invertir según las prioridades además de incorporar un elemento "fundamental" como el apoyo al empleo.