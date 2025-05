La concejala del Ayuntamiento de Badajoz Silvia González presenta su candidatura a la Secretaría local del PSOE

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz Silvia González ha presentado este martes su candidatura para optar a suceder a Ricardo Cabezas en la Secretaría General de la Agrupación Local del PSOE en la ciudad, para lo que presenta un proyecto "abierto" en el que tienden "la mano a otras sensibilidades".

Funcionaria de carrera del grupo A1, orientadora educativa con plaza en Badajoz y actual directora de área en la Alta Inspección Educativa en la Delegación del Gobierno, González ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la que ha anunciado que ha presentado su dimisión como vicesecretaria general de la Agrupación Local de Badajoz, así como de las secretarías que ocupaba, que son las de Educación, Universidad, Igualdad y LGTBI.

Algo que ha hecho, ha expuesto, para anunciar a continuación que se presenta como candidata a la Secretaría General de la Agrupación Local de Badajoz y explicar que ha dimitido de dichos cargos porque quiere que el proceso sea "transparente" y en aras de "aportar toda esa transparencia, lealtad, tanto al partido como a la organización", tras lo que ha querido aprovechar para agradecer a Ricardo Cabezas la confianza depositada en ella, y destacar que han sido casi cuatro años de un trabajo "apasionante".

En su intervención, Silvia González ha hecho hincapié en que toma estas dos decisiones "tras haber respetado los canales y los tiempos" y que empezó comunicando su decisión a su secretario general local, Ricardo Cabezas, tras ello al regional, Miguel Ángel Gallardo, y después al "recién estrenado" líder del PSOE provincial, Manuel Borrego. Este lunes se comunicó a la militancia, a su "familia socialista", y este martes ofrece esta rueda de prensa para hacerlo público, ha apuntado.

Sobre ella misma y su trayectoria, ha recordado que viene de la participación ciudadana y de la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín, de su barrio, y que ya en la universidad fue representante del alumnado en departamentos o en el claustro o ha sido voluntaria en distintas asociaciones, pero que lo más importante para ella "ahora mismo" es que es "militante plenamente activa en el partido" y concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz desde hace seis años.

Ello, ha incidido, le hace tener un conocimiento de la organización, de la ciudad y de la institución, a la par que ha sostenido que el proyecto que presenta este martes "necesita integrar todas y cada una de las sensibilidades que hay en nuestro partido" y que se compromete a trabajar esa unidad.

"Me comprometo a trabajarla desde la responsabilidad y se tiende la mano a la integración a todas y cada una de esas sensibilidades". "Tomo esta decisión porque he sentido, lo he sentido yo y lo ha sentido el equipo, el apoyo mayoritario de la militancia a lo largo de los últimos meses", ha remarcado, junto con que "esto no viene de última hora, se lleva muchos meses trabajando en este proyecto" y que si no hubiera sentido ese respaldo "no hubiera dado el paso" como así hace actualmente, "porque primero está el partido y después están las personas".

En cualquier caso, no pararán de hablar con la totalidad de la militancia "una y otra vez" y "las veces que haga falta para lograr esa unidad" que viene a transmitir, mientras que en relación al lema de la campaña, 'Pasión y compromiso', ha expuesto que ambos son para con Badajoz, con la militancia y el PSOE, y que la capital pacense "es una ciudad maravillosa que merece ser gobernada con la pasión de quien ama a su ciudad y con el compromiso de la dedicación y el trabajo que esta tarea merece".

"Queremos recuperar el orgullo socialista para Badajoz, todas y cada una de las personas que formamos nuestra agrupación queremos ese progreso para la ciudad", al tiempo que ha abogado por una ciudad llena de arte, de cultura y de servicios, con barrios atendidos y ciudadanía escuchada y ha subrayado que entre toda la militancia de la agrupación se va a construir un proyecto "sólido que plante cara a los años de abandono que sufre nuestra ciudad por parte del Partido Popular".

Silvia González ha hecho hincapié en que se encuentran ante un proceso de democracia interna de la que va a salir la persona que ocupe la Secretaría General del partido y en que la Ejecutiva en la que se está trabajando tendrá sus correspondientes secretarías por áreas, como también plantean que tenga una parte sectorial y que esos sectores coincidan con los distritos de Badajoz como municipio de gran población, porque son "un equipo de gobierno" y se están "ya activando y preparando para llegar de nuevo y recuperar el Ayuntamiento de Badajoz".

Otro punto "muy importante" del proyecto son las Juventudes Socialistas, "que van a recibir la atención y el apoyo que merecen", mientras que preguntada por la posibilidad de que haya más candidaturas, como así se ha avanzado en principio, y de que se unifiquen en una evitando las primarias, ha incidido en que el proceso arranca este martes de manera oficial y que ella misma lo está comunicando tras haber seguido los cauces pertinentes.

En todo caso, ha defendido que el suyo es "un proyecto abierto desde el que se tiende la mano a todas y a cada una de las posibles sensibilidades que pueda haber en nuestro partido". "Cuanto más sumemos, mejor, hay que construir un proyecto", ha dicho.

En relación al proceso en sí, ha explicado que no hay un calendario que marque tiempos como otros que se han vivido de carácter regional o provincial y que, en este caso, en el proceso local es una asamblea, un día, donde tendrán voz las distintas personas si hubiera varias que se postulen a la Secretaria General y la votación en ese mismo momento. "Pero sí que es cierto que estamos en proceso de diálogo, de contacto" y el que presenta "es un proyecto que se lleva construyendo meses, bueno, incluso años".

De este modo, todo ese proceso de diálogo que están llevando a cabo con la militancia "va a continuar" y "con especial intensidad" a lo largo de estas semanas, al tiempo que ha reiterado la "mano tendida, escucha activa, diálogo abierto". Sobre dicho proyecto y si como condición tendría que ser ella misma la candidata, ha insistido en que hay ciertos aspectos y términos que procede tratar en el debate "más interno" y en las negociaciones que tengan ante la posibilidad de que hubiera otras candidaturas.

Por último, ha considerado que se trata de una candidatura del PSOE de la Agrupación Local y que todas las personas que militan en este partido lo que buscan es un gobierno socialista y progresista para Badajoz. "Realmente queremos lo mismo y tenemos muchos más puntos en común que puntos encontrados", por lo que cree que "habrá entendimiento" y que "aquí todas y todos vamos a una", como ha señalado en este acto en el que han estado presentes los también concejales socialistas en el ayuntamiento como Nuria Cabanillas, Candi Arce, Hernán Álvarez o Sara Durán, entre otros.