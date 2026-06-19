Tres detenidos en Badajoz pertenecientes a un grupo dedicado a introducir armas prohibidas

La Policía Nacional, junto al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Extremadura, ha detenido a dos hombres y una mujer por su presunta autoría de un delito de tráfico y depósito de armas prohibidas, que formaban parte de un entramado en el que hacían uso de empresas de paquetería, aportando identidades y empresa ficticias.

La investigación la iniciaron en el mes de mayo agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz tras recibir informaciones de un entramado en el que dos personas de la localidad estarían introduciendo armas de fuego en Badajoz coincidiendo con los últimos episodios violentos registrados en la ciudad en los últimos meses.

En una primera parte de esta investigación se llevaron a cabo diferentes gestiones, vigilancias discretas y seguimientos, con el fin de localizar e identificar a los presuntos responsables de este entramado. Así, se percataron de la introducción de armas a través de empresas de paquetería, aprovechando ser los responsables de una de estas empresas y utilizar a otras para recibir paquetes.

Por este motivo, los investigadores solicitaron colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Extremadura creando para ello un grupo "multidisciplinar", continuando de forma conjunta con la denominada 'Operación Alcántara'.

Las investigaciones determinaron el modus operandi utilizado por el entramado, que aportaban datos de identidad y empresas ficticias, direcciones de entrega erróneas y teléfonos a nombre de terceros como medida de seguridad, para evitar las posibles acciones policiales y la supuesta imposibilidad de relacionar estos paquetes con los investigados.

La recepción de los paquetes, se llevaba a cabo siempre en lugares previamente elegidos de la vía pública, para adoptar facilitar la adopción de medidas de seguridad posteriormente, eran trasladados hasta el almacén de paquetería donde trabajaban, explica la Policía en una nota de prensa.

En dicho almacén eran mezclados con otros paquetes, para ser trasladarlos a sus domicilios con cierta seguridad, ya que pasaban como repartidores convencionales.

Con la información necesaria, el pasado día 11 de junio, se detectó un envío, por lo que los agentes del equipo multidisciplinar, establecieron un dispositivo de vigilancia, en el que se observó al principal investigado haciéndose cargo de este paquete.

En ese momento fue interceptado, localizando en el interior del envío, un subfusil dotado de culata retráctil del calibre 9 milímetros parabellum, un arma corta del calibre 380, un cargador cilíndrico de alta capacidad y un silenciador, procediendo a su inmediata detención, por su presunta autoría de un delito de tráfico y depósito de armas.

Al mismo tiempo, otros miembros del equipo, que custodiaban los domicilios de los investigados y el almacén de reparto, con la preceptiva Autorización Judicial, llevaron a cabo una entrada y registro de estos inmuebles de forma simultánea, donde intervinieron siete pistolas, un silenciador, 4.610 euros y 3.355 euros en billetes presuntamente falsos.

Cabe destacar que todas las armas intervenidas presentaban manipulaciones, tanto en número de serie, que se encontraban borrados, como en elementos añadidos, con la consiguiente prohibición, según la legislación vigente en España, de su venta y comercialización.

Los detenidos son dos hombres y una mujer de entre 30 y 46 años de edad, quienes fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, decretando el ingreso en prisión del principal investigado, tras todo lo cual la investigación se da por finalizada.