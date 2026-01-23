Sanguijuelas del Guadiana, pregoneros del Carnaval de Badajoz 2026

Carlos Candela, Juan Grande y Víctor Arroba, del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, serán los encargados de realizar el pregón inaugural del Carnaval de Badajoz 2026, Fiesta de Interés Turístico Internacional que se celebrará del 13 al 22 de febrero. Sanguijuelas del Guadiana es un grupo musical extremeño que se define como “una mezcla de lo rural con lo contemporáneo, la madera con lo electrónico, la rebeldía con la juventud; las raíces, el autotune y sobre todo: rock and Roll”. Ellos son Carlos, Juan y Víctor y han alcanzado el éxito con su primer álbum: Revolá. Desde el propio grupo han manifestado su gran ilusión y orgullo por asumir esta responsabilidad, destacando el honor que supone ser los encargados de dar inicio oficial al Carnaval de Badajoz.

El concejal delegado, José Antonio Casablanca, ha señalado que la elección de Sanguijuelas del Guadiana responde a “su condición de referente para la juventud y para el mundo de la música en estos momentos”. Además, ha destacado que se trata de un grupo con una importante proyección a nivel nacional, pero que, por encima de todo, “destaca por su humildad, por su cercanía y por su forma de presumir de Extremadura y de lo nuestro, llevando el nombre de nuestra tierra allí donde actúan”.

El pregón inaugural tendrá lugar el viernes 13 de febrero a partir de las 20:30 desde el balcón del Ayuntamiento de Badajoz. Asimismo, el Ayuntamiento informa de que la próxima semana, en una rueda de prensa, se darán a conocer los nombres de las personas encargadas de realizar el IV Pregón de la Exaltación y el pregón infantil del Carnaval de Badajoz 2026.